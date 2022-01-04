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Александр Большунов против Йоханнеса Клебо в финале «Тур де Ски» — 2021/2022: есть ли у россиянина шансы на победу?

«Две минуты быстро отыгрываются». Способен ли Большунов на чудо в финале «Тур де Ски»?
Ангелина Николаева
Александр Большунов против Йоханнеса Клебо
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Разбираемся, может ли лидер сборной России догнать могучего Клебо на финальной горе.

Перед финалом «Тур де Ски» Александр Большунов занимает второе место в общем зачёте престижной лыжной многодневки. Он уступает своему главному сопернику – Йоханнесу Клебо – ровно две минуты. Чтобы вырваться на первое место, лидеру сборной России нужно оторваться от норвежца и эти самые две минуты ему «привезти». Способен ли Саша на чудо в финале?

Большунов в гору сильнее

Александр Большунов – действующий победитель многодневки «Тур де Ски», он побеждал в 2020 и в 2021 годах. Хотя два года назад Йоханнес Клебо, как и сейчас, лидировал в общем зачёте перед последней гонкой. Однако тогда Большунов проигрывал ему не две минуты, а лишь одну секунду, и о преимуществе норвежца речи и не шло. В январе 2020-го Большунов стал победителем «Тур де Ски», финишировав в гору третьим и опередив Клебо на минуту и 10 секунд в заключительной гонке.

Лучше норвежца Большунов выступил и в своей первой гонке в гору. В 2019-м он финишировал на 23-м месте с отставанием +2.02,1 от лидера. Клебо тогда был 27-м и проиграл Саше 17 секунд.

В 2021 году россиянина и норвежца сравнить было нельзя: в финальной гонке Большунов занял второе место и уступил лидеру 13,3 секунды. А вот Клебо год назад «Тур» пропустил.

Получается, Большунов дважды побеждал Клебо в гонке в гору, причём в 2020-м обыграл его на минуту с лишним. Но хотя отыграть в сложной и непредсказуемой гонке в гору Альп-де-Чермис больше минуты вполне возможно, сделать это сейчас, учитывая прекрасное состояние Клебо, кажется нереальным.

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И статистика здесь говорит сама за себя: чаще всего победителями «Тур де Ски» у мужчин становились те, кто лидировал в общем зачёте перед последней гонкой в гору. У женщин, кстати, то же самое, и блистательная Наталья Непряева в 2022-м это только подтвердила.

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«Две минуты быстро отыгрываются»

Норвежец расслабляться не собирается. Он прекрасно понимает, что Большунов способен показать прекрасный результат в финале, но свой шанс на победу в многодневке он вряд ли упустит.

«Две минуты отрыва от Большунова? Если всё сойдётся, то две минуты быстро отыгрываются. Так что нужно хорошо подготовиться к завтрашней гонке», — цитирует Клебо NRK.

До начала финальной гонки в гору топ-5 общего зачёта у мужчин выглядит следующим образом:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:52.39.
2. Александр Большунов (Россия) +2.00.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.
5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.

Шанс, хоть и очень небольшой, у Большунова, конечно, есть. У лыжников получалось отыгрывать большие отставания в последней гонке, хотя последнему такому примеру более 10 лет.

На «Тур де Ски» в сезоне-2009/2010 чешскому лыжнику Лукашу Бауэру удалось стать победителем общего зачёта именно благодаря финалу. Тогда он опередил своего главного соперника Петтера Нортуга на одну минуту 24 секунды, и его общее преимущество над норвежцем в общем зачёте составило одну минуту 16 секунд. Но стоит учесть, что до финальной гонки отставание Бауэра от Нортуга в общем зачёте было значительно меньше, чем у Большунова, более того, он отыграл у норвежца порядка 30 секунд, выиграв масс-старт за день до финального подъёма.

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