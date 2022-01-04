Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски»

Александр Большунов выигрывал престижную лыжную многодневку «Тур де Ски» в 2020 и 2021 годах. И очень хотелось, чтобы лидер сборной России взял третью хрустальную пирамиду и поравнялся с рекордсменом – у Дарио Колоньи из Швейцарии тоже три победы на «Туре».

Однако на старте олимпийского сезона у Большунова не всё гладко. Даже с проблемами он всегда бьётся за место на пьедестале почёта, но его главный соперник – норвежец Йоханнес Клебо – сейчас выглядит круче. Перед финальным подъёмом в гору у него было большое преимущество, и он смог его удержать, оставив россиянина за спиной.

У Большунова были шансы?

Перед стартом финальной гонки «Тур де Ски» положение Александра Большунова с точки зрения борьбы за первое место в общем зачёте было незавидным. Лидер сборной России уступал две минуты норвежцу Йоханнесу Клебо, пребывающему в отличной форме.

Говоря прямо – Александру нужно было чудо в финальной горе. Да, в 2019-м и 2020-м он обыгрывал Йоханнеса на Альп-де-Чермис, но тогда у норвежца не было такого колоссального преимущества. При этом и сам Клебо за последние три года сильно вырос и превратился в мощного универсала, который не просто не выдыхается на 10-м километре дистанционной гонки, но и сам способен на финише убежать от того же Большунова.

Если бы Александр был в идеальной форме, то какие-то шансы на борьбу у него, пожалуй, были бы. Но сейчас Клебо, кажется, готов лучше. А учитывая его мастерство контроля, представить, что лидер сборной России убежит с самого начала горы и оторвётся в итоге на две минуты, было сложно. Разве что на какой-то форс-мажор у норвежца можно было надеяться, да и то в сочетании с идеальной гонкой самого Большунова.

Чуда не случилось

На стартовых километрах в группе лидеров не произошло ничего интересного. А вот в середине пелотона Иван Якимушкин столкнулся с потерявшим управление де Фабиани и вылетел с трассы. К счастью, без серьёзных последствий: и сам цел, и инвентарь в порядке.

К подножию горы Альп-де-Чермис все фавориты подошли вместе. Большунов шёл по трассе перед Клебо, но это позволяло ему отыгрывать из двух минут каких-то полсекунды. Возможно, норвежцу так было даже комфортнее: держаться за спиной своего главного соперника.

За два километра до финиша на самом сложном участке подъёма в отрыв пошёл норвежец Сьюр Рёте. За него зацепился Денис Спицов, сражающийся за третье место в общем зачёте «Тур де Ски», а дальше по трассе шли Клебо и Большунов, причём норвежец – впереди. О том, чтобы пытаться отыграть у Йоханнеса хоть что-то, и речи пока не было.

На отметке 9,2 километра Большунов опустился на шестое место. И поскольку Клебо шёл чуть впереди, с мечтами о «Хрустальной пирамиде» можно было попрощаться. Куда более серьёзную интригу дарил зрителям Спицов, который бился с Рёте за победу и параллельно – с окончательно уставшим Нисканеном за третье место в общем зачёте.

Но и здесь яркого результата добиться не удалось. Спицов всё-таки не смог догнать Рёте и остался вторым в гонке. А в общем зачёте – четвёртым. Нисканен удержался в топ-3.



Большунов закончил гонку седьмым. В общем зачёте он проиграл Клебо. Чуда не случилось. Однако, учитывая все проблемы Александра на старте сезона, второе место – это здорово.