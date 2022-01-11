«Доказать нарушение невозможно». Норвежские лыжники попались с запрещёнными мазями

Громкий скандал в лыжных гонках менее чем за месяц до старта Олимпиады в Пекине. Норвежские и шведские лыжники признались в использовании запрещённых в спорте фторсодержащих средств для подготовки инвентаря. Нарушение произошло во время традиционного Кубка Скандинавии – турнира, не имеющего мирового значения.

Но на самом деле такое, по всей видимости, происходит и на Кубке мира. Однако за нарушения никого не накажут, поскольку доказать использование запрещённых мазей просто невозможно.

И, вероятно, слабостями системы пользуются не только норвежцы.

«Владение, применение, использование запрещены»

Вкратце суть истории. Международная федерация лыжных видов спорта и Международный союз биатлонистов уже два года пытаются запретить использование вредных фторсодержащих продуктов для подготовки лыж.

В июне 2021 года FIS и IBU выпустили совместное заявление, согласно которому «владение, применение, использование, продажа, раздача или торговля любыми продуктами, содержащими перфтороктановую кислоту (PFOA/С8) на всех мероприятиях под эгидой организаций запрещены».

При этом продукты с низкоцепочечным фтором C6 по-прежнему разрешено производить, продавать или использовать. В текущем сезоне идёт тестирование прибора, который может мгновенно определять наличие фторсодержащей смазки.

В этом устройстве – главная проблема. Прибор на данный момент не откалиброван. Он может показывать наличие продукта со фтором С8 даже на лыжах, которые были очищены несколько раз согласно рекомендациям.

«Слухи подтвердились»

Именно поэтому доказать использование запрещённого продукта при подготовке лыж невозможно. Пока нет сертифицированного, точного устройства, показания которого, как в случае с дорожной камерой, практически невозможно будет оспорить.

Во время завершившегося на прошлой неделе Кубка Скандинавии лыжники из Норвегии и Швеции были заподозрены в использовании запрещённых средств для подготовки инвентаря.

Гоночный директор FIS Пьер Миньерей признал, что это вовсе не слухи.

«Я получил электронное письмо от главного судьи соревнований. Это был доклад о том, что произошло в Фалуне. Ситуация должна быть обсуждена на самом высоком уровне. В отчёте было сказано, что слухи об использовании запрещённых смазочных веществ подтвердились. Некоторые спортсмены признались, что использовали продукты со фторуглеродами C8», — сказал Миньерей норвежскому каналу NRK.

Но Кубок Скандинавии не входит в список соревнований, где использование фтора запрещено. Так что никакого нарушения на самом деле не было. А всё остальное – благородство, соблюдение устных соглашений – демагогия.

«Норвежцы скупили все фторовые смазки»

На самом деле принятое FIS и IBU соглашение выполняется только в одном направлении. Производители средств для подготовки лыж больше не используют C8. Купить эти средства легально просто невозможно.

Однако в плане использования ничего не изменилось. На Кубке мира сервисёры как готовили лыжи продуктами с С8, так и готовят.

«Никто не будет стрелять себе в ногу, все команды готовят лыжи теми средствами, которые остались в запасе. Со фтором C8, конечно. Доказать нарушение, а именно использование фтора, невозможно, прибора так и нет. Как сейчас проверяют сервисёров? Приходят представители FIS, смотрят на те средства, что находятся в чемоданчиках. Но там ведь только то, что разрешено. А на деле всё иначе.

Насколько мне известно, как только было принято решение о запрете фтора, норвежский сервис подогнал к складам производителей грузовики и полностью выкупил все средства с С8. Думаю, у них никаких проблем нет», — рассказал «Чемпионату» на условиях анонимности один из сервисёров, работающих в иностранной сборной (не Норвегии и не Швеции).

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Может, FIS и не стоит устраивать фиктивные проверки? В их же пресс-релизе сказано, что никаких санкций к командам не будет. Но со следующего сезона, когда начнётся новый олимпийский цикл, быть до конца принципиальными. А пока оставить всех в покое с этим фтором.

Именно такой позиции придерживается и сборная России.

«Когда будет официальная информация, тогда и можно будет что-то комментировать. В данный момент на это вообще не стоит обращать внимания. Это только разжигает интерес и не несёт никакой пользы. Когда появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, можно будет делать какие-то предположения. А пока они ничего не стоят», — заявил «Газете.ру» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.