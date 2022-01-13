15-летний пацан мутит воду в лыжах. Нелегально выиграл марафон и напряг самого Устюгова!

Лыжник Алвар Мюльбак выиграл классический 42-километровый марафон в Швеции, но судьи дисквалифицировали его после финиша. Жюри объяснило, что спортсменам, не достигшим 16 лет, нельзя бегать дистанции более 30 км, а шведу всего 15! Во время гонки он пробежал положенные ему 21 км, а затем нелегально отправился на второй круг.

Мюльбак, который летом тренировался со взрослой сборной России, заявил «Чемпионату», что не понимает и не принимает такое решение судей, потому что побеждать должен сильнейший вне зависимости от возраста – паренёк мутит воду в лыжах и ничего не боится. Алвар сравнил Большунова и Клебо, дал свой прогноз на Олимпиаду-2022 и объяснил, чем он отличается от сверстников.

«Лет до 10 просто катался в своё удовольствие, а потом всё поменялось»

— О тебе сейчас много говорят после дисквалификации в марафоне. Ты согласен с решением жюри? Почему ты вообще поехал на второй круг?

— Я понимаю, что сейчас обо мне говорят именно из-за этого поступка. Но это и было отчасти моей целью – начать дискуссию о том, почему юные лыжники не могут бегать длинные дистанции. Я не согласен с решением судей. Побеждать должен сильнейший независимо от возраста. Скажу честно, я не побежал бы на второй круг, если бы не знал, что у меня есть шанс выиграть.

— Расскажи о себе хотя бы в двух словах. Кто поставил тебя на лыжи, когда начал заниматься?

— Я встал на лыжи, когда был совсем маленьким. Сколько себя помню – я всегда стоял на лыжах. Да и как иначе, если мой папа профессионально бегал на лыжах? Он меня и поставил. Сейчас папа помогает и поддерживает во всём. Лет до 10 я просто катался в своё удовольствие, а потом всё поменялось. Я стал тренироваться совершенно иначе, изменил свой режим. В общем, постарался во всём походить на профессиональных спортсменов.

— Папа не оставил тебе выбора? Может быть, тебе другой вид спорта нравился?

— Ха, на самом деле я очень люблю бегать. Неважно, по стадиону этот бег или кроссы, мне это очень нравится. Но лыжи всегда были в приоритете. Можно сказать, они у меня в голове практически с рождения.

— В каком именно регионе Швеции ты живёшь?

— В Фалуне. Здесь родились и выросли, да и сейчас живут много знаменитых лыжников. В нашем регионе лыжные гонки очень популярны.

«Я не такой, как все, и никогда таким не был!»

— В Швеции у юных лыжников нет специализации до 15 лет. И только потом начинаются настоящие тренировки. Ты не как все?

— Действительно, у нас не принято начинать серьёзные тренировки, пока ты не поступишь в гимназию после девятого класса школы. Но вы правы, я не такой, как все, и никогда таким не был! Думаю, именно поэтому у меня другие результаты, чем у сверстников.

— Тебе 15. Не боишься, что в 20 лет тебе всё надоест и ты бросишь спорт?

— Иногда такие мысли приходят, тут скрывать нечего. Что если я устану от лыжных гонок? Но я так много тренируюсь и уже так много сделал, чтобы быть лучшим! Я по-прежнему люблю лыжи, так что меня это не беспокоит. А мысли такие бывают у всех, наверное.

Сергей Турышев тренер сборной России «Да, паренёк провёл с нами пару скоростных тренировок. Мы были удивлены, что он держался за спортсменами сборной. Но мы бежали не на максималке, а на в третьей зоне. Говорить о том, уникум он или нет, слишком рано. Может и такое случиться, что начнёт бегать среди взрослых и ничего не покажет.



Если он горит желанием бежать со взрослыми, есть риск загнать себя полностью. И чем старше Алвар будет становиться, тем громче его организм будет говорить ему – у меня нет ресурсов, я не могу скакнуть выше. Не зря же тренеры сдерживают спортсменов в юниорском возрасте, чтобы они потом готовы были показывать результаты среди взрослых. Последить за тем, как сложится карьера этого парня, будет интересно»



— Можешь поделиться своими тренировочными объёмами? Что тебе ближе — коньковый стиль или классика, спринт или дистанционные гонки?

— Точное количество часов или километров в сезон я вам сказать не смогу. Но многие не могут понять, как мне это удаётся, ведь я ещё совсем молод. Для того чтобы это понять, нужно жить моей жизнью. Тогда и многих вопросов не возникало бы. Мне одинаково нравятся оба стиля, по ходу сезона я стараюсь бегать примерно равное количество гонок коньком и классикой, а дистанция мне ближе чем спринт. Но только потому, что длинные гонки получаются лучше.

«Устюгову на последнем ускорении пришлось потрудиться»

— Летом ты провёл интервальную тренировку со сборной России. Наши парни говорят, что бежали не в полную силу, но ты их всё равно удивил.

— Да, это было весело и очень интересно. В сборной России собраны классные спортсмены. Мне, наверное, повезло, что я мог с ними немного поработать. Я работал все интервалы на максимальной выкладке, но, честно говоря, и Сергею Устюгову на последнем ускорении пришлось серьёзно потрудиться (смеётся). Было бы круто как-нибудь ещё потренироваться с российской командой. Только чтобы они тоже бежали в полную силу (смеётся).

— Каким должен быть идеальный лыжник, на твой взгляд? Кто из нынешних спортсменов наиболее близок к этому идеалу?

— Йоханнес Клебо – настоящий пример идеального лыжника. Он просто делает очень много правильных вещей. Я не буду вдаваться в подробности, за него говорят результаты. Можно проследить динамику Йоханнеса на протяжении его карьеры. Александр Большунов образца сезона-2020/2021 тоже был невероятно силён. Они по праву считаются лучшими лыжниками мира.

— Прогноз на Олимпиаду дашь?

— Думаю, Клебо увезёт домой много золотых медалей. Он очень-очень мощно выглядит в этом сезоне. И, возможно, ещё не подошёл к пику формы.

— Когда ты будешь бегать на Кубке мира, собираешься отвечать норвежцам подколками, как делал в своё время Петтер Нортуг в отношении шведов?

— То, что делал во времена своей активной карьеры Петтер – это просто здорово для развития вида спорта. Но чтобы повторять такое или делать что-то своё, нужно сначала чего-то добиться. Надеюсь, мне это удастся, ведь моя цель – стать лучшим лыжником мира. Что касается исторического соперничества норвежцев и шведов, это же просто интересно. Хотя сейчас с норвежцами бьются русские, и я надеюсь, что когда-нибудь они выиграют эту битву.

— Твои интересы в обычной жизни?

— У меня не так много свободного времени из-за спорта и учёбы. Но когда оно появляется, посмотрю какой-то сериал NetFlix – там есть из чего выбрать, либо в приставку поиграю. Ничего необычного.