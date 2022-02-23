Российские лыжницы выиграли эстафету на юниорском ЧМ. Через 10 минут победу отобрали

На чемпионате мира среди юниоров и молодёжи по лыжным гонкам в норвежском Лигне просто бушуют страсти, а сборная России берёт медаль за медалью. Но одну из двух золотых наград в юниорских эстафетах у нашей команды отобрали. Девушек объявили чемпионками, а через 10 минут лишили золота, отдав победу норвежкам. Вот как такое возможно?

Чемпионки на 10 минут

Российская команда в составе Евгении Крупицкой, Дарьи Непряевой, Анны Кожиновой и Елизаветы Бекишевой вела борьбу за золото до последних миллиметров дистанции.

Интересно, что после первого этапа вообще лидировала сборная Канады, но наши девушки были всего в двух секундах позади. Норвежки отставали на шесть секунд. Дарья Непряева за один круг в 3,3 км увеличила преимущество над основными соперницами до 21 секунды!

Анна Кожинова на своём этапе довела преимущество до 23 секунд, но после половины круга начала сдавать. В итоге она передала эстафету Елизавете Бекишевой с преимуществом всё в те же шесть секунд, которые были после первого этапа.

Анна Хегген довольно быстро настигла россиянку, и в итоге всё решилось в финишном створе.

Бекишева была впереди на целый корпус, и ни у кого не было сомнений, что именно сборная России победила. Диктор по стадиону объявил наших девушек чемпионками мира.

Но через 10 минут жюри соревнований пересмотрело результаты.

«Сложно наслаждаться серебряной медалью»

Как оказалось, Хегген успела выбросить ногу в разножке одновременно с Бекишевой. Судьи много раз пересматривали фотофиниш и в итоге решили, что по креплению и носку ботинка норвежка была на несколько миллиметров впереди.

По тому скриншоту фотофиниша, который был опубликован в норвежских СМИ, однозначного вывода о том, кто стал первым, нельзя. Кадр сильно искажён, там нет линии финиша. Наверняка у жюри были более чёткие видеоматериалы, на основе которых и было сделано окончательное решение.

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В общем, через 10 минут по стадиону было объявлено, что победу с преимуществом в 0,1 секунды одержала сборная Норвегии. Первоначально сборная России была первой с преимуществом в 0,2 секунды.

«Это была очень тяжёлая эстафета. Мы думали, что выиграли золотую медаль, поэтому расстроены из-за того, что результат пересмотрели, и нам сложно наслаждаться серебряной наградой», — такова была реакция россиянок.

Проигрыш в 0,1 с второй раз за две недели

Безусловно, сложно принять поражение, когда ты уже отпраздновал победу. Дарья Непряева, которая свой этап эстафеты провела просто фантастически, на своей страничке в «Инстаграме» рассказала, что испытывает смешанные чувства от того, что случилось. С одной стороны – первая международная медаль в карьере, с другой – отобранная победа.

Две недели назад Наталья Непряева, старшая сестра Дарьи, на Олимпиаде в Пекине переживала от того, что в битве за бронзу в классической разделке уступила 0,1 секунды. Это даже не один толчок палками. Даже Елена Вяльбе сказала, что более обидным было разве что поражение Стефании Бельмондо в борьбе с самой Вяльбе на ЧМ-1997 в Тронхейме, когда итальянку объявили чемпионкой, а потом внимательно пересмотрели фотофиниш.

Чемпионат мира в Лигне набирает обороты. У сборной России уже две золотых медали, два серебра и бронза. Наши юниоры, накануне просто нокаутировавшие соперников в масс-старте на 30 км, в том же составе вынесли всех и в эстафете. Норвежские СМИ написали, что россияне соревновались в своей лиге, никому не позволив даже помечтать о победе. И это действительно так. Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелёв – чемпионы мира.