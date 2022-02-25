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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022: финал Кубка мира в Тюмени отменён – причины, заявление FIS

«Надеюсь, это не отразится на российских лыжниках». У Тюмени отобрали финал Кубка мира
Татьяна Постникова
У Тюмени отобрали финал Кубка мира по лыжам
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Наша страна ждала этого этапа семь лет. Когда дождётся вновь – теперь неизвестно.

Российский спорт, похоже, отправляется в полную изоляцию. Вслед за финалом Лиги чемпионов по футболу Россия лишилась ещё одного финала. Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени отменён.

«После тщательных консультаций со всеми заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и поддержания целостности Кубка мира все оставшиеся соревнования, запланированные на период с настоящего момента до конца сезона 2021-2022 годов, будут отменены или перенесены в другое место», — сообщила Международная федерация лыжных гонок (FIS).

Но как бы нам ни было обидно, кажется, иного решения вряд ли стоило ждать после снятия с турнира всех топовых сборных.

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«Легко говорить тому, кому всегда найдётся место в сборной»

Предпосылки для отмены этапа Кубка мира в Тюмени появились ещё 22 февраля. Гоночный директор FIS Пьер Миньере сообщил, что организация рассматривает разные варианты проведения этапа, в том числе его возможный перенос. В качестве альтернативы предполагался шведский Эстерсунд, однако Андерс Сундин, председатель правления клуба лыжников Эстерсунда, сообщил, что этого не будет.

«Существует много неопределённости, поэтому наша обязанность — подготовить план Б. Но сейчас мы планируем провести все предстоящие соревнования по графику», — высказался Миньере в интервью SVT.

Уже через сутки трёхкратный чемпион мира Ханс Холунд выразил надежду на то, что у Тюмени отберут этап Кубка мира.

«Было бы неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая готовится к войне. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить», — заявил Холунд.

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Часть спортсменов поддержала Холунда, лишь немногие осудили. Шведская лыжница Моа Лундгрен была одной из тех, кто не был согласен с норвежцем.

«Опытному лыжнику всегда легко говорить о таких решениях. Ему найдётся место в сборной. Другие же могут захотеть завоевать место в составе, и они должны будут туда отправиться. Остальные могут оставаться дома», — рассказала Моа Лундгрен Aftonbladet.

«FIS должна проявить твёрдость»

Уже 24 февраля президент Норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте отправил электронное письмо главе FIS Йохану Элиашу и генеральному секретарю Мишелю Виону с просьбой отобрать финал Кубка мира у Тюмени.

Практически сразу после этого заявления лидеры Кубка мира Терезе Йохауг и Йоханнес Клебо, а следом и вся сборная Норвегии объявили, что не поедут на финальный этап турнира, если он будет проходить в России.

«Теперь FIS должна показать, что берёт на себя ответственность — проявить твёрдость. Надо перенести финал Кубка мира, проведение которого было запланировано в России. FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать проведение финала Кубка мира Эстерсунду и Швеции. Я ожидаю, что FIS будет действовать сейчас. Лично у меня нет планов ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну», — объяснил свою позицию Клебо в интервью VG.

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От выступлений в России отказались сборные Швеции и Финляндии. Между тем Ийво Нисканен выразил обеспокоенность тем, что ситуация может отразиться на российских лыжниках.

«Легко сложить 1+1: если идёт война, то соревнований не будет. Не думаю, что финал Кубка мира пройдёт в Тюмени. Я не следил за возможными вариантами переноса в последние несколько дней, так что не могу ничего об этом сказать. Надеюсь, всё это не отразится на спортсменах, что политика и спорт не смешаются таким образом. Подобные решения принимались совсем не в сборной России по лыжным гонкам», — сказал трёхкратный олимпийский чемпион.

Итальянец Федерико Пеллегрино, тренирующийся вместе сборной России, сомневался, что этап Кубка мира пройдёт в России, однако в случае решения FIS был готов приехать в Тюмень. Но, увы, на финал Кубка мира в Тюмень итальянец не приедет. Да и никто не приедет. Пока не понятно, пройдёт ли финал турнира вообще.

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