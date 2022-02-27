Уже неважно, пустят российских лыжников в Норвегию или нет. У Александра практически нет шансов.

Клебо отобрал у Большунова Кубок мира. Норвежец для этого и выступал против гонок в Тюмени

Классическая разделка на этапе Кубка мира в Лахти назвала имя нового обладателя «Большого хрустального глобуса». Йоханнес Клебо, заняв второе место вслед за местным кумиром Йиво Нисканеном, стал недосягаемым для Александра Большунова.

Но россиянин пока ещё официально не сложил полномочия действующего обладателя трофея: если FIS найдёт замену Тюмени на этап Кубка мира, шансы окажутся чуть выше нуля.

Клебо прибежал к пьедесталу на спине Нисканена

Большунов на Олимпиаде в Пекине выступил феноменально, завоевав пять медалей, в том числе три золотых.

Но Александр спустя неделю переключился на борьбу за Кубок мира. Пусть с призрачными шансами, учитывая отставание от Йоханнеса Клебо, но всё же. В Лахти он приехал явно не для того, чтобы расстаться с трофеем. Но по факту именно в очной борьбе с главным соперником Большунов потерял все шансы.

В спринте Клебо одержал ожидаемую победу, а Большунов рано выбыл из борьбы. Отрыв увеличился. Казалось, что в классической разделке Александр отыграется, но сил и эмоций нашему парню не хватило.

Трёхкратный олимпийский чемпион сделал всё, что мог. Но это было лишь пятое место. Тогда как Клебо, выбрав последний стартовый номер, уцепился за Нисканеном, который стартовал на два десятка номеров раньше. Финн, совершив на последнем для себя круге какое-то космическое ускорение, и Клебо на второе место привёз. Йоханнес даже лидировал в гонке, но пробежать финишный круг в том же темпе ему оказалось не под силу.

В итоге Клебо финишировал вторым.

У Большунова нет шансов, даже если Тюмени найдут замену

После этой гонки разрыв между Клебо и Большуновым составил 497 очков. Тогда как в розыгрыше остаётся 480 без учёта финала Кубка мира, который был запланирован в Тюмени, но на данный момент отменён.

Кстати, Клебо рьяно выступал за то, чтобы отнять соревнования у России. Он говорил много слов о свободе, правах и ответственности. Но на самом деле преследовал только одну цель – получить Кубок мира в Норвегии. На этапе в Драммене или после марафона в Хольменколлене. Это случится, даже если FIS найдёт замену Тюмени и где-то проведёт финал Кубка мира. И если россиян пустят на этап в Норвегию и Швецию.

Ведь даже для сохранения математической вероятности Большунов должен выигрывать абсолютно все гонки, в том числе и спринт, что представить крайне сложно. Свои полномочия Александр официально сложит уже в следующей гонке, если Клебо просто выйдет на старт и пройдёт квалификацию.

Таким образом, норвежец станет трёхкратным обладателем «Большого хрустального глобуса».

Большунову и всей сборной России остаётся надеяться, что в следующем сезоне они смогут выступать в международных стартах. В любом статусе. От того, как назовут сборную России, соперничество с Норвегией менее острым не станет.