«Мы должны обеспечить честные соревнования». Российские лыжники остались в Кубке мира

В череде грустных новостей о санкциях в отношении российского спорта появилось хоть что-то хорошее. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отказалась отстранять российских лыжников от этапов Кубка мира, несмотря на давление со стороны Норвегии. Кажется, это решение стало одним из немногих, которое доказывает, что спорт вне политики.

«Мы спортсмены, а не солдаты»

За последние дни Россия потеряла все спортивные турниры, проведение которых было запланировано в нашей стране. В лыжных гонках санкции пока таковы: Тюмень лишена финала Кубка мира, а российские спортсмены на международных стартах могут выступать лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна.

25 февраля президент Норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте потребовал от FIS более жёстких санкций в отношении россиян.

«Послание норвежской федерации лыжных видов спорта России и российским спортсменам очень чёткое: мы не желаем вашего участия!» — было сказано в заявлении.

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Это вызвало недоумение у российских тренеров и спортсменов, которые уже давным-давно купили билеты в Драммен. Егор Сорин признался, что очень разочарован такими словами.

«Могу понять, что никто не хочет ехать на Кубок мира в Тюмень, но не понимаю, что происходит здесь с нами. Мы здесь, мы не на войне. Мы спортсмены, а не солдаты. Может, они думают, что у нас есть оружие. Мы хотим мира, и для меня это выглядит очень странно. Едем ли мы на соревнования в Норвегию? Конечно», — пояснил тренер сборной России.

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FIS сразу заявила, что отстранять никого не планирует, а спортсмены и федерации сразу разделились на два лагеря: те, кто был согласен с этим решением, и те, кто был против него.

«Россию следует наказать»

Одним из первых, кто не оценил решение FIS, стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

«Как спортсмену мне хочется, чтобы все сильнейшие выходили на старт. Мы тренируемся весь год, чтобы участвовать в соревнованиях, а потом хотим соревноваться с сильнейшими. Но я поддерживаю позицию лыжной ассоциации. Россию следует наказать», — заявил Клебо.

Это мнение поддержал и глава комитета лыжных гонок в FIS, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг.

«Не думаю, что русские должны выходить на старт. Такое решение должна была принять FIS. Раз они не приняли его, мы [Норвегия], принимающие этап, должны его принять. Если FIS не согласна с решением, они могут забрать у нас этап. Это риск, на который мы должны пойти. Российские спортсмены — офицеры. Это ещё больше увеличивает символическую значимость», — высказался Ульванг.

Нежелание соревноваться с россиянами, несмотря на жалость к ним, выразила и четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг. Чемпион мира Пол Голберг был более мягким. Он признался, что ему сложно понять происходящее.

«Это немного несправедливо»

В других странах осудили решение норвежцев, напомнив, что спорт не стоит смешивать с политикой. Многие спортсмены и тренеры не смогли выразить однозначное решение по вопросу, но явно показали, что против очередных санкций для россиян.

«Спорт должен быть дружественным, он не должен быть местом, где используют политические средства. Я против этого, но сейчас мы все находимся в исключительной ситуации», — рассказал тренер дистанционной группы шведской сборной Ларс Оберг.

То, что российские лыжники не имеют прямого отношения к событиям между Россией и Украиной, отметила и чемпионка мира Фрида Карлссон: «Они не имеют к этому прямого отношения, но выступают под российским флагом. Но я считаю, что решение должно быть за FIS, а не за организаторами, потому что это международные соревнования».

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В Финляндии также были не рады возможному отстранению россиян. Об этом сказа пятикратный призёр Олимпийских игр Криста Пярмякоски.

«Это решение Норвегии. Лично я считаю, что соревнующиеся на Кубке мира лыжники не имеют никакого отношения к войне. Но, возможно, мы ещё не до конца понимаем, что происходит», — высказалась финка.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Getty Images

Даже в Норвегии не все были согласны с решением национальной федерации. Синдре Бьёрнестад Скар назвал возможный недопуск россиян несправедливостью.

«Конечно, я на 100 процентов против всего того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Это совершенно немыслимо. Но при этом я также не думаю, что наличие у лыжников российского паспорта означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. В каком-то смысле, думаю, что это немного несправедливо», — признался он.

«Организаторы не должны отстранять спортсменов»

После такой волны заявлений, кажется, наша сборная и болельщики начали готовиться к худшему. Тем более что россиян стали отстранять от других лыжных турниров: Visma Ski Classics, Vasaloppet и Birkebeinerrennet 2022. К счастью, FIS отстояла право российских лыжников спокойно выступать на Кубке мира.

«Правление FIS продемонстрировало ясный подход в отношении российских спортсменов на всех соревнованиях FIS. Чтобы обеспечить честные и полные соревнования на всех мероприятиях FIS, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — отмечается в сообщении FIS, текст которого приводит NRK.

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У Норвежской лыжной федерации и организаторов этапов в Драмене и Хольменколлене не осталось других вариантов, как подчиниться. Это удивительно, ведь в последнее время решения редко принимаются в пользу российских спортсменов или в соответствии с правилами. FIS не пошла по пути коллег из биатлона.