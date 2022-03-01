Большунова и Непряеву не пустили на этапы Кубка мира. Даже FIS оказалась бессильна

Российские герои Олимпиады-2022 вынуждены досрочно завершить международный лыжный сезон. Последние этапы Кубка мира в Норвегии и Швеции пройдут без участия сборной России. Норвежская федерация лыжных гонок отказалась пускать наших спортсменов на этапы в Драммене и Хольменколлене, несмотря на требование международной федерации.
Российским лыжникам вообще можно участвовать хоть в каких-то гонках? Получит ли Наталья Непряева «Большой хрустальный глобус», если останется лидером?
Норвегия пошла против FIS
Норвежская федерация лыжных гонок, оргкомитеты этапов в Драммене и Хольменколлене, спортсмены сборной Норвегии, рейс-директор FIS Вегард Ульванг выступали резко против участия россиян в оставшихся этапах Кубка мира.
Но Международная федерация лыжных видов спорта проявила удивительную выдержку в этот непростой период. FIS выпустила заявление, в котором подчеркнула, что ни один спортсмен не может подвергаться дискриминации, в том числе по национальному признаку. И ни одна национальная федерация не имеет права единолично отстранять спортсменов от участия в соревнованиях, которые проводит FIS.
Норвежцы не успокоились и заявили, что россияне не побегут на соревнованиях в их стране. FIS вновь подчеркнула, что Норвегия не имеет прав и полномочий принимать такое решение.
FIS последовала рекомендации МОК
Сборная России приехала в Норвегию сразу после этапа Кубка мира в Лахти и ждала, когда ситуация разрешится окончательно. Александра Большунова в аэропорту Осло норвежские журналисты пытались уговорить ответить хотя бы на один вопрос, но трёхкратный олимпийский чемпион отказался с ними общаться.
В итоге FIS всё-таки последовала рекомендации МОК, который призвал все международные федерации исключить россиян из всех международных соревнований.
«В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях FIS. Совет FIS единогласно принял, в соответствии с рекомендацией МОК, что немедленно вступает в силу решение, что ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/2022», — сказано в официальном релизе.
Интересно, что в международном календаре значатся три старта в России: в Мурманске, Апатитах и Кировске. Кто там будет бегать?
Непряева получит «Большой хрустальный глобус»?
Президент ФЛГР Елена Вяльбе объявила о досрочном завершении национальной командой международного сезона, а старший тренер сборной Юрий Бородавко сообщил, что теперь главная задача – вернуться домой.
Оставшиеся этапы Кубка мира пройдут без участия россиян. Но если в мужском розыгрыше всё ясно и Йоханнес Клебо теперь уже точно получит главный трофей кубкового сезона, то в женском Наталье Непряевой остаётся только ждать. Преимущество олимпийской чемпионки в общем зачёте составляет 278 очков. Это не так и много, но и до окончания сезона совсем мало гонок.
Вероятность того, что Наталья удержит лидерство и выиграет Кубок мира, довольна велика. В этом случае она станет первой с 2001 года россиянкой, которая завоюет «Большой хрустальный глобус».
Сезон для нашей команды завершён, но только международный. Российские старты в календаре ещё есть, и не исключён вариант, что какие-то соревнования ещё добавятся. Снег в отдельных регионах будет лежать ещё долго. А уж чемпионат России в Сыктывкаре в конце марта – начале апреля окажется по своему уровню сопоставим с любым крупнейшим стартом. Все лучшие российские лыжники выступят на родине. Такого не было очень давно.
Но что будет в следующем сезоне? Ответ на этот вопрос сейчас не даст никто.
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