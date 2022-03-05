Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит!

Российские лыжницы 21 год не могли выиграть «Большой хрустальный глобус», который вручается победительнице общего зачёта Кубка мира. И вот это случилось! Наталья Непряева стала обладателем трофея, несмотря на запрет для сборной России участвовать в гонках. Сезон ещё не закончен, но догнать Непряеву не сможет никто!

Новость по теме Российская лыжница Наталья Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»

Диггинс сдалась, Андерссон не выдержала

После того как Международная федерация лыжных видов спорта объявила об окончательной отмене финала Кубка мира, который изначально должен был пройти в Тюмени, ключевым с точки зрения борьбы за трофей становился классический 30-километровый марафон в Хольменколлене.

100 очков за победу, 60 очков на бонусных отсечках – можно было отыграть солидный гандикап. Но вечером накануне марафона с гонки снялась одна из преследовательниц Непряевой американка Джессика Диггинс. По сути, она добровольно отказалась от борьбы за победу в общем зачёте. А вот шведка Эбба Андерссон, также имевшая шансы на первое место, на старт вышла.

Но без малейших шансов на победу. Поскольку Терезе Йохауг, проводившая последнюю в карьере гонку в Кубке мира, со старта задала бешеную скорость. И все всегда этого ждут, но всякий раз в подобных гонках Терезе внешне без малейших усилий уходит от преследовательниц ровно тогда, когда сама этого захочет.

Норвежка унеслась от всех после пяти километров и вела свою гонку, а вот Андерссон какое-то время держалась в общей группе, но довольно быстро отвалилась. Ну и окончательно рассталась со всеми шансами после того, как поменяла лыжи, откатилась на девятое место и выше так и не поднялась.

Второе место в марафоне заняла финка Криста Пярмякоски, а третье – шведская спринтерша Йонна Сундлинг, которая впервые поднялась в топ-3 на столь длинной дистанции.

«Она заслужила»

За две личных гонки до окончания сезона отрыв Натальи Непряевой в общем зачёте – 241 очко, и отыграть это отставание уже нельзя.

Российская лыжница победила в общем зачёте Кубка мира впервые с 2001 года, когда трофей брала Юлия Чепалова. Это фантастическое достижение!

По ходу сезона Наталья выиграла две гонки в рамках «Тур де Ски», саму многодневку, что и стало ключевым в борьбе за общий зачёт, ещё дважды поднималась на пьедестал, и также в составе сборной одержала красивую победу в эстафете в Лиллехаммере.

Кроме того, она собрала полный комплект наград на Олимпиаде в Пекине, но олимпийские гонки в зачёт Кубка мира не идут. Впрочем, это никак не отменяет выдающегося выступления Натальи на Играх-2022 и по ходу всего сезона, который начался для неё неудачно. Её критиковали и Елена Вяльбе, и Юрий Бородавко.

«Мне неважно, под каким флагом выступает Непряева, я рассматриваю её как личность. Она заслужила стать победителем общего зачёта», — сказал перед марафоном чемпион мира канадец Девон Кершоу.

«Как здорово! Слишком долгие ожидания были. Всегда приятно выиграть «Глобус». Когда ты в таком ожидании, то поначалу очень тяжело. Мы отпустили ситуацию, — поделился своими эмоциями Юрий Бородавко, тренер Непряевой. – Господь распорядился так, чтобы Наташа выиграла и завоевала долгожданный трофей. Она к этому долго шла и заслужила своими победами!»

Действительно, она заслужила. И это очень крутое завершение международного сезона для Непряевой. Теперь слово за FIS. «Большой хрустальный глобус» должен оказаться в России.