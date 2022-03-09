Кого наказываете? Почему из-за отстранения России в лыжах пострадают и норвежцы

Сборную России отстранили от международных стартов как минимум до конца нынешнего сезона. Это огромная проблема для российских спортсменов и для главной звезды лыжного спорта – Александра Большунова, который может лишиться шанса завоевать очередные медали и титулы. Но пострадает от этого не только Большунов, но и другие: Йоханнес Клебо и другие норвежцы, Международная федерация лыжного спорта (FIS) и иностранные СМИ.

Самосовершенствование

Главным пострадавшим из-за возможного пропуска Большуновым следующего сезона будет его непосредственный соперник, Йоханнес Клебо. Казалось бы, должно быть наоборот – россиянин не приедет на Кубок мира и чемпионат мира, который, кстати, пройдёт в Норвегии, значит, норвежцу не составит труда выиграть очередные титулы и стать настоящей легендой.

Но в этом и загвоздка – титулы можно будет выиграть довольно легко, без борьбы. У Йоханнеса вполне может возникнуть мысль, что нет смысла выкладываться в полную силу, раз самых главных соперников – русских – нет. Клебо рискует просто-напросто лишиться мотивации.

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По сути, Большунов и Клебо помогают друг другу завоёвывать титулы и медали. Не будь этой конкуренции, может, мы бы и не видели таких результатов у обоих спортсменов. Противостояние подстёгивает обоих лыжников, заставляет совершенствоваться. Отсюда и рекорды, и острейшая борьба, и титулы, и прогресс. Вряд ли тот же Клебо стал бы прокачивать свои навыки дистанциощика, не будь среди его соперников почти непобедимого Большунова.

Главное противостояние

Вторым пострадавшим из-за неучастия Большунова станет сама Международная федерация лыжного спорта (FIS), принявшая решение об отстранении россиян. Сейчас Александр – уже легенда лыжных гонок и в какой-то степени особый бренд. Участие россиянина в каком-либо турнире сразу многократно увеличивает интерес к соревнованиям.

Что уж говорить о ключевом лыжном противостоянии Россия – Норвегия с участием Клебо и Большунова! Борьба двух, по сути, уже легендарных спортсменов, возглавляющих мощнейшие сборные, приковывает к себе внимание не только спортивной общественности, но и людей, слабо интересующихся спортом, которые лишь патриотично поддерживают лыжника из своей страны. На тех же Олимпиадах россияне и норвежцы с удовольствием смакуют победы своего лучшего лыжника и неудачу принципиального соперника.

«Сами же себе делают хуже. Без противостояния Клебо — Большунов FIS потеряет большие деньги. Интерес к лыжам в Европе и так незначительный, а без лучших спортсменов в данном виде спорта это всё превращается в фарс», — заявила Анфиса Резцова.

И она действительно права. Только на отсутствии одного россиянина FIS рискует потерять интерес к лыжным гонкам, а с ним – приличные суммы от спонсоров. Лыжные гонки и так не пользуются особой популярность в Европе на фоне горных лыж, например. Совсем недавно организаторы турнира в Ле Русе решили, что провести турнир по горным лыжам важнее, чем принять финал Кубка мира по лыжным гонкам. Без битвы России и Норвегии всё будет ещё хуже.

А дальше – снежный ком. Меньше денег от спонсоров – меньше выплат спортсменам – меньше желания выступать на Кубке мира – меньше популярность. И всё по кругу. Безусловно, норвежцы от всего этого тоже пострадают. Без русских соперников им точно не будет лучше.

Сенсационный инфоповод

Пострадает из-за отстранения Большунова и рынок СМИ, в частности иностранных. В норвежской спортивной прессе с начала сезона главной темой была борьба Клебо и Большунова на Кубке мира, на «Тур де Ски», на Олимпиаде. Да даже в межсезонье Александр был одним из главных ньюсмейкеров. Зарубежные СМИ следили за каждым шагом восстановления россиянина и пытались оценить его шансы на продолжение сезона. Большунов для них, как, впрочем, и для российских медиа, – один из героев, способных привлечь интерес аудитории.

Кроме того, аналогичная история ждёт и телекомпании, занимающихся показом лыжных гонок. Им будет менее выгодно приобретать права на показ этого вида спорта, если там не будет серьёзного противостояния между Клебо и Больушновым, которое так интересует публику.

Международной федерации явно стоит задуматься, кто же в итоге больше пострадает, если Большунова в следующем сезоне не будет на Кубке мира. Кого вы наказываете? Не себя ли?