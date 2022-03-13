Российский лыжник оставил Клебо без спринтерского трофея в Кубке мира. Вот это поворот!

В завершившемся розыгрыше Кубка мира – 2021-2022 по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо, победивший в общем зачёте, не смог взять «Малый хрустальный глобус» в спринте! Он одержал пять побед и однажды был вторым в шести проведённых гонках, но этого ему не хватило, чтобы стать первым. А ключевым в итоге стало то самое поражение, которое нанёс норвежскому королю спринта россиянин Александр Терентьев на старте сезона.

Вот это поворот!

Шесть очков разницы в борьбе за трофей

Клебо в спринтерском зачёте набрал 562 очка. Забравший себе «Малый хрустальный глобус» в этой номинации француз Ришар Жуве – 568 очков. Конечно, до этапов в Драммене и Фалуне вряд ли кто-то думал, что Йоханнес сможет упустить лидерство, его преимущество было колоссальным.

Но Клебо снялся с заключительных этапов, подхватив коронавирус, а Жуве воспользовался отсутствием фаворита и сделал всё, что от него зависело. Он победил в обоих классических спринтах, добавив в свой зачёт по 100 очков за победу, плюс ещё 16 очков в качестве квалификационных бонусов.

Норвежец мог только смотреть, как завершится розыгрыш Кубка мира. Как и Александр Большунов с остальными российскими спортсменами.

Шесть очков – ничтожная разница в борьбе за трофей. Даже удивительно, как Клебо с пятью победами и одним вторым местом не смог выиграть «Глобус».

Именно Терентьев не дал Клебо завоевать трофей

Ключевой в итоге стала самая первая гонка сезона в финской Руке.

Тогда в классическом спринте россиянин Александр Терентьев дал жару, показав норвежцу, что не только тот может фантастически быстро забегать в подъёмы.

Терентьев в Финляндии был просто великолепен. Сначала он выиграл квалификацию, не позволив Клебо взять традиционные для себя 15 бонусных очков, а затем российский лыжник разобрался с лучшим спринтером мира уже в финале.

Вместо 100 очков за победу Клебо получил лишь 80 за второе место, а вместо первого места в квалификации и 15 очков – лишь третье и 10 очков.

Даже если не брать квалификацию, то в самой гонке Клебо недосчитался 20 очков. Если бы он тогда выиграл, даже ковид не помешал бы ему в очередной раз забрать спринтерский трофей.

В других спринтах сезона Йоханнес был безупречен. Он выиграл в Лиллехаммере, Давосе, Ленцерхайде, Оберстдорфе и Лахти и лишь на финском этапе не смог забрать максимальный квалификационный бонус.

Безусловно, норвежец был и остаётся лучшим в мире спринтером. Никто другой, пропустив четыре гонки (помимо Драммена и Фалуна, Клебо не приехал ещё и в Дрезден), не смог бы претендовать на высокие места в спринтерском зачёте. Клебо смог. Но на этот раз – без трофея.