Из программы Олимпиад могут исчезнуть лыжные эстафеты. Неужели из-за побед России?

На Играх в Пекине наша сборная взяла золото и в женской, и в мужской гонках. Зачем в МОК заговорили о замене этих дисциплин?

Лыжные гонки на следующей зимней Олимпиаде — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо могут кардинально измениться. Международный олимпийский комитет и Международная федерация лыжных видов спорта покусились на святое – мужскую и женскую эстафеты.

Неужели это произошло из-за двух побед России на Олимпиаде-2022? Кажется, нет. Дело в том, что взамен классических эстафет предлагается проводить смешанные старты.

Смешанные гонки давно хотели включить в программу Кубка мира

Про смешанные гонки в рамках Кубка мира в FIS говорили давно. И пару лет назад идея была близка к воплощению – соревнования уже были включены в календарь этапа в Канаде, но пандемия коронавируса помешала.

Но миксты в конце концов состоялись. На заключительном этапе Кубка мира – 2021/2022 в шведском Фалуне прошли смешанная эстафета в формате 4х5 км свободным стилем и смешанный командный спринт. Первоначально говорилось о том, что каждой стране будет позволено выставить по одной команде, но с учётом отсутствия сборных России, Беларуси и Украины решение было изменено, и некоторые страны выставили по два состава.

Победу в смешанной эстафете одержала сборная США, в микст-спринте – сборная Швеции. Впечатления после этих гонок, кто их видел, наверняка остались, извините за каламбур, смешанными. Вроде бы и спортивная составляющая есть, но что такое пять километров коньком для мужчин, которые такие короткие дистанции не бегают? Хотя борьба шла до последних метров, но это больше напоминало шорт-трек, нежели лыжные гонки.

Микст-спринт с системой выбывания после чётных этапов тоже выглядел странно, да ещё и классическая передача эстафеты была отменена, спортсмены уходили на свой этап сразу после того, как другой участник команды пересекал линию коридора передачи.

Впрочем, это технические моменты, которые можно доработать. Как бы то ни было, дебют микстов на взрослом уровне состоялся.

«Надеюсь, они не пожертвуют эстафетами»

И практически сразу после этого появилась информация, что вот такие смешанные старты могут заменить в программе крупнейших международных турниров, включая Олимпиаду, классические мужскую и женскую эстафеты. Самые рейтинговые виды, которые собирают рекордные просмотры. Трансляции эстафет в России и Норвегии – среди самых рейтинговых за всю Олимпиаду-2022. Да и в целом к командным битвам в лыжном мире приковано больше внимания с самого момента их появления в программе международных соревнований.

Вопрос введения смешанных гонок в программу крупных стартов на постоянной основе поднял МОК. А Международная федерация, которая регулярно показывает свою неспособность развивать лыжные гонки, просто взяла под козырёк. Это вряд ли как-то связано с победами России на Олимпиаде-2022. Просто эффективным менеджерам FIS захотелось быть в тренде.

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Сама идея микстов, конечно, неплохая. Смешанные гонки прекрасно прижились в биатлоне, где смешанная эстафета уже стала олимпийским видом, а сингл-микст давно проводится на чемпионатах мира. Но посыл, что ради «смешанок» придётся пожертвовать мужской и женской эстафетами, звучит ужасно.

«Мне кажется, пожалуй, что такое можно иметь как дополнение к остальным гонкам. Надеюсь, они не пожертвуют женской и мужской эстафетами в будущем», — выразила своё мнение сильнейшая лыжница современности норвежка Терезе Йохауг.

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Её последней гонкой в карьере на Кубке мира стала именно смешанная эстафета, финиш которой она проиграла. Мысль Терезе проста: можно и в таких гонках участвовать, но не ценой отмены классических эстафет.

Если уж что-то и менять, то пожертвовать можно нынешним командным спринтом. Это, как ни крути, две гонки, мужская и женская. С учётом того, что в Фалуне оба микста прошли в один день, замена получится более чем адекватной. Останется доработать лишь те самые технические детали, от которых остались не в восторге участники.

«Мы хотим более традиционные дисциплины»

Но если к смешанному тим-спринту вопросов минимальное количество, разве что касаемо выбывания команд по ходу гонки, то смешанная эстафета не понравилась практически никому.

Норвежец Ханс Кристер Холунд подчеркнул, что дистанция в 5 км не даёт возможности спортсменам проявить себя.

«Слишком короткая дистанция, поэтому невозможно воспользоваться своими силами. Практически и пытаться нет смысла, потому что убежать – невозможная задача. Остаётся только идти в группе и рассчитывать на то, что не сломаешь лыжу или палку», — сказал он.

Согласился с ним и трёхкратный олимпийский чемпион, лучший классист мира Ийво Нисканен.

«Не самая лучшая затея. Публике сложно понять, что происходит по ходу гонки. Это было скучно. Мы хотим более традиционные дисциплины и должны уважать то, что делали раньше, и гордиться этим», — отметил финский лыжник.

Что можно поменять, если приход микстов неизбежен? Это вопрос уже к FIS. Но напрашиваются увеличение длины хотя бы мужских этапов с 5 до 7,5 км и отказ от одного стиля передвижения.

Время на то, чтобы продумать все изменения и выбрать наиболее оптимальный вариант, точно есть. Программа чемпионатов мира свёрстана по 2025 год включительно. Значит, даже в Тронхейме через три года всё будет по-прежнему. Но на Кубке мира всё может измениться уже в следующем сезоне – какие-то эксперименты кажутся неизбежными.