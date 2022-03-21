В русских лыжах — юный герой. Как 18-летний Коростелёв обыграл олимпийских чемпионов

Соревнования по лыжным гонкам «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке едва не завершились абсолютной сенсацией. 18-летний Савелий Коростелёв лидировал в гонке преследования и мог выигрывать мини-тур, но упал на спуске и остался вторым. Зато финишировал впереди олимпийских чемпионов Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова.

А в конце февраля в норвежском городе Лигна Коростелёв стал последним на данный момент спортсменом из России, в честь которого поднимался национальный флаг и играл национальный гимн, а не первый концерт Чайковского. Кажется, в наших лыжах появился ещё один герой. Хотя сам он не любит это слово.

«Блин, с кем я бегу?!»

После великолепно проведённого чемпионата мира среди молодёжи и юниоров в Норвегии (два золота и серебро) Савелий приехал в Кирово-Чепецк на юниорское первенство России и выиграл классический спринт. А затем просто остался ещё и на старты «Олимпийцы России».

«Я бежал в Кирово-Чепецке без каких-либо задач. Просто хотел пробежаться рядом с ребятами из основной команды. Выходил на старт каждой гонки и думал: «Блин, с кем я бегу?!»

Признаюсь, здесь мне было бежать намного проще, чем на чемпионате мира в Норвегии. Тут ведь никто от меня ничего не ждал, в том числе и я сам. Просто хотел сбегать и посмотреть на свой нынешний уровень.

Честно сказать, я сам удивился тем результатам, которые показал на этих соревнованиях. Не думал, что на такое готов», – рассказал Савелий «Чемпионату».

«На этот уровень мне лезть ещё рано»

Среди взрослых 18-летний парень не затерялся. В спринте стал пятым, причём бежал рядом с Большуновым, в коньковой разделке от победы его отделили буквально три секунды, а в классическом преследовании было падение. Но итоговое второе место – фантастический результат.

Фото: ФЛГР

«К сожалению, не получилось с Александром Большуновым зарубиться. Бежали вместе с ним в финале, а на решающий забег я взял не те лыжи. Когда парни начали вваливать, даже ответить ничем не смог. Да и на нужных лыжах не смог бы. Ну а в классическом преследовании я его видел только на старте, а потом на финише.

С учётом того, что он не решал никаких задач в последней гонке, явно делал какую-то работу, всё равно «привёз» остальным от минуты и больше. Конечно, Большунов – другой мир, другой уровень по сравнению со всеми. На этот уровень мне лезть ещё рано. Как минимум на ближайшие годы именно Александр будет моим ориентиром», — признался двукратный чемпион мира среди юниоров.

«Невероятное чувство гордости, когда поёшь российский гимн»

А ведь сезон, который сейчас так здорово для Савелия Коростелёва заканчивается, начинался для него совсем не лучшим образом.

«Перед первым отбором я заболел гриппом. Я долго вновь возвращался в своё привычное состояние, но во время подготовки к первенству мира на сборе в Сочи опять заболел. Меня отпустило только за пару дней до «тридцатки» — первой гонки на чемпионате мира.

Несмотря ни на что, я ехал в Норвегию бороться за медали, был уверен, что мне это силам. Признаюсь, перед началом сезона моей целью была медаль чемпионата мира, но как там всё сложится – я не загадывал, и не думал, что буду конкурентоспособен в трёх гонках из четырёх проведённых», — рассказал Савелий.

Фото: ФЛГР

Хронологически именно Коростелёв на данный момент – последний российский спортсмен, в честь победы которого поднимался наш флаг и играл наш гимн, а не привычная уже музыка Чайковского. Уже на следующий день в Норвегию пришло указание – напротив фамилий российских спортсменов ставить значок FIS.

В других видах спорта наши либо не выигрывали, либо к тому моменту уже был введён тотальный запрет на всё российское.

«Когда я выиграл классическую десятку, на церемонии награждения поднимался российский флаг, играл российский гимн. Это невероятное чувство гордости, когда ты стоишь на верхней ступени пьедестала почёта и поёшь гимн!» — отметил Савелий.

«Не хочу, чтобы меня называли звездой»

Как шутит его мама Наталья Коростелёва, Савелий чуть ли не в буквальном смысле родился на лыжах.

Его бабушка и дедушка Алевтина и Сергей Мориловы – известнейшие в Пермском крае тренеры. Как говорят спортсмены из этого региона, именно на них и держатся там лыжные гонки. Их сын Николай Морилов и дочь Наталья Коростелёва – призёры Олимпийских игр в Ванкувере в командном спринте.

Так что у Савелия и выбора не было, каким видом спорта заниматься. До юниорской сборной России его довёл дед, в юниорской сборной молодой лыжник работал с Александром Кравченко. Коростелёву предстоят ещё гонки на чемпионате России, но не все, конечно. После скиатлона турнир для него будет закончен.

«Чемпионат России – точно не мой старт. Хочу просто пробежать и посмотреть, почувствовать атмосферу взрослого турнира, где будет много участников. О чём мечтаю? Быть конкурентоспособным на взрослом уровне. Но для этого нужно много работать и тренироваться. Я не хочу, чтобы меня называли звездой или что-то в этом роде. Я хочу просто расти как спортсмен, а говорят пусть за меня результаты», – подчеркнул Савелий.