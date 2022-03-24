«Это глупость. У меня просто нет слов». Немецкий спонсор разорвал контракт с Большуновым

Немецкий производитель спортивной экипировки разорвал контракт с российским лыжником Александром Большуновым. Маркетинговый директор бренда заявил, что причина расторжения – «глупое поведение». Лучший лыжник мира «провинился» в том, что присутствовал на митинге-концерте в «Лужниках». По той же причине лишился персонального спонсора и гениальный российский пловец Евгений Рылов.
Жёсткие решения в отношении российских спортсменов продолжаются.
Персональный контракт с Александром Большуновым разорвал немецкий бренд Kinetixx. Российский спортсмен был лицом компании, в перчатках которой выступают большинство лыжников и биатлонистов. Во всяком случае в сборной России практически все бегают в этих перчатках.
Ранее немецкий бренд прекратил отношения с нашими национальными командами, теперь добрался до персональных контрактов. То есть ни продажи в России, ни использование лучшего лыжника мира в качестве образа бренда компанию больше не интересуют.
Причина разрыва отношений с Большуновым? Сейчас для европейских компаний выгодно объявить о том, какие они крутые, отказались от сотрудничества даже с главными звёздами своих видов спорта. Только потому, что они русские. Так сейчас делают все. Сохраняют объём продаж именно на антироссийской кампании.
А поводом стало участие в митинге-концерте в «Лужниках».
Маркетинговый директор Kinetixx Гельмут Ганус назвал поведение Большунова «глупостью».
«Это безумие и глупость. У меня просто нет слов. Это совершенно неприемлемо. Мы полностью отказываемся от сотрудничества с ним. Будем ли сотрудничать в будущем? Не думаю», — сказал Ганус.
Решение было принято руководством компании даже без общения с российскими спортсменами. В одностороннем порядке.
Конечно, это не значит, что Александр Большунов останется без перчаток. Или без лыж с ботинками – ведь ранее контракт с ним разорвал французский производитель инвентаря и экипировки Rossignol. Или без палок – из России ушёл бренд Swix, который обеспечивал наших спортсменов.
Запасов инвентаря и экипировки у российских лыжников много. Для того, чтобы бегать на внутренних стартах, этого достаточно. А если наши спортсмены вернутся на международные турниры, то и производители возобновят сотрудничество.
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