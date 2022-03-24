«Это глупость. У меня просто нет слов». Немецкий спонсор разорвал контракт с Большуновым

Немецкий производитель спортивной экипировки разорвал контракт с российским лыжником Александром Большуновым. Маркетинговый директор бренда заявил, что причина расторжения – «глупое поведение». Лучший лыжник мира «провинился» в том, что присутствовал на митинге-концерте в «Лужниках». По той же причине лишился персонального спонсора и гениальный российский пловец Евгений Рылов.

Новость по теме Немецкий бренд разорвал контракт с Большуновым

Жёсткие решения в отношении российских спортсменов продолжаются.

Персональный контракт с Александром Большуновым разорвал немецкий бренд Kinetixx. Российский спортсмен был лицом компании, в перчатках которой выступают большинство лыжников и биатлонистов. Во всяком случае в сборной России практически все бегают в этих перчатках.

Ранее немецкий бренд прекратил отношения с нашими национальными командами, теперь добрался до персональных контрактов. То есть ни продажи в России, ни использование лучшего лыжника мира в качестве образа бренда компанию больше не интересуют.

Причина разрыва отношений с Большуновым? Сейчас для европейских компаний выгодно объявить о том, какие они крутые, отказались от сотрудничества даже с главными звёздами своих видов спорта. Только потому, что они русские. Так сейчас делают все. Сохраняют объём продаж именно на антироссийской кампании.

А поводом стало участие в митинге-концерте в «Лужниках».

Маркетинговый директор Kinetixx Гельмут Ганус назвал поведение Большунова «глупостью».

«Это безумие и глупость. У меня просто нет слов. Это совершенно неприемлемо. Мы полностью отказываемся от сотрудничества с ним. Будем ли сотрудничать в будущем? Не думаю», — сказал Ганус.

Решение было принято руководством компании даже без общения с российскими спортсменами. В одностороннем порядке.

Конечно, это не значит, что Александр Большунов останется без перчаток. Или без лыж с ботинками – ведь ранее контракт с ним разорвал французский производитель инвентаря и экипировки Rossignol. Или без палок – из России ушёл бренд Swix, который обеспечивал наших спортсменов.

Запасов инвентаря и экипировки у российских лыжников много. Для того, чтобы бегать на внутренних стартах, этого достаточно. А если наши спортсмены вернутся на международные турниры, то и производители возобновят сотрудничество.