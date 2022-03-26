«Надеюсь, всё это скоро закончится». Большунов сказал, что думает об отстранении России

Чемпионат России по лыжным гонкам – 2022 в Сыктывкаре начался с неожиданного результата. Лучший лыжник страны, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов упустил золото в спринте на финишной прямой. Превзошёл Сан Саныча партнёр по сборной спринтер Александр Терентьев.

Обычно проигравший Большунов мрачнее тучи, но после спринта он был в хорошем настроении. Заметил, что проиграть Терентьеву не стыдно, а ещё рассказал, что думает об отстранении России и своих проблемах со спонсорами.

– Александр, помните, чтобы был такой ажиотаж на чемпионате России?

– Когда такие результаты показываем, понятно, что болельщики будут приезжать (улыбается). Это же хорошо!

– Обычно, когда вы не выигрываете, то злитесь, проходите мимо журналистов. Но сейчас вы спокойны, расслаблены. Почему так?

– Эти соревнования не такие значимые. Но всё равно, какой бы ни был старт, я настраиваюсь на победу и выхожу за этим. Здесь второе место – это неплохо. Конечно, я настраивался на победу, но Терентьеву не стыдно проиграть, потому что он спринтер, это его коронная дистанция. Но я тоже неплохо пробежал сегодня (улыбается).

– Терентьев теперь лучший спринтер России?

– Не знаю, ещё будет забег, там посмотрим (смеётся). Но вообще на данный момент, да – он лучший спринтер, поэтому и обогнал меня на финише.

– Насколько по вашим спринтерским способностям ударила смазанная летняя и осенняя подготовка?

– Она ударила, конечно, но есть ещё и возможности, и желание не только дистанционные гонки, но и спринт подтягивать. Тренируемся, дальше посмотрим, что из этого получится. Так просто я это не оставлю.

– Под конец сезона у многих усталость, выхолощенность. Как ваше состояние?

– У меня выхолощенность происходит, когда меня дёргают то на одно мероприятие, то на другое. Перелёты, переезды и встречи отнимают больше энергии, чем когда я просто катаюсь спокойно. Сделал тренировки, посоревновался. Сейчас пофотографируюсь, автографы пораздаю и пойду отдыхать. У меня после этого выхолощенности нет, наоборот, на соревнованиях я получаю от этого положительные эмоции и заряжаюсь от болельщиков. Соревнования для меня всегда праздник.

– Вы здесь на всю программу?

– Всё будет зависеть от моего состояния, оно пока не очень. Завтра посмотрим.

– По поводу ситуации с отказом спонсоров что-то хотите сказать?

– Поживём – увидим, что будет дальше, потому что в мире ситуация быстро меняется. Надеюсь, всё, что происходит, закончится и всё встанет на свои места.

– Вас не удивило, что пост на древних лыжах в старой форме вызвал такой ажиотаж? Это же просто история, просто физкультура.

– Каждый подстраивает эту историю под себя, и все нормальные люди всё понимают. А те, кто хочет сделать из этого какое-то непонятное мероприятие, они будут делать это в любой ситуации. Здесь нечему удивляться и нет смысла об этом говорить.

– Рейс-директор FIS Пьер Миньерей недавно поддержал вас. Как вы отнеслись к этой новости?

– Я мало читаю новостей. Нет смыла читать, кто что говорит и что пишет. Увидим, что будет дальше, время идёт, и оно покажет, как к нам будут дальше относиться.

– Пандемия показала, что и в России можно нормально готовиться к сезону, не так ли?

– В России можно нормально готовиться, опыт уже есть. Тем более мы понимаем, где нам нужно готовиться и где условия очень серьёзные, даже лучше, чем в Европе. И если сравнивать с нашей Малиновкой, в Малиновке и рельеф намного сложнее и трасса, и подъёмы длиннее, поэтому там можно подготовиться и сделать ту базу, которая нужна зимой.

– А можете прояснить ситуацию с вашим лыжным спонсором? Болельщики начали переживать, что у вас не будет лыж на следующий сезон.

– Rossignol для меня – это та команда, которая помогала и делала для меня всё, чтобы лыжи у меня были самые лучшие. И даже сейчас, когда они объявили о приостановке отношений, я не обижаюсь. Именно потому, что Rossignol – моя команда, которая реально делает результат. А лыжи, конечно, будут, если мы будем бегать на международных стартах. Куда они денутся? А на России можно хоть на чём бежать, тут, наоборот, тренироваться нужно.