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Александр Большунов одержал блестящую победу в скиатлоне на чемпионате России — не оставил соперникам шансов!

Большунов не оставил своим соперникам никаких шансов в скиатлоне. Есть 10-е золото!
Михаил Чесалин
Александр Большунов одержал блестящую победу
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Александр одержал юбилейную победу на чемпионатах России. Половину дистанции он бежал в гордом одиночестве.

Чемпионат России в Сыктывкаре – главный турнир весны для российских лыжников. Им не дали показать свою силу на финальных этапах Кубка мира, поэтому они доказывают всё себе и своим болельщикам здесь.

Во второй день были разыграны два комплекта наград – в мужском и женском скиатлоне. Стоит сразу сказать, что победителями стали главные фавориты, лидеры сборной России – Наталья Непряева и Александр Большунов. Но обе гонки получились довольно интересными – было на что посмотреть.

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«Не на голову, а на две головы сильнее надо быть»

Сегодня на стадионе была непростая погода: время от времени шёл снег, который усложнял лыжницам и лыжникам задачу. У девушек на классике никаких внезапных отрывов не было. Группа, конечно, растянулась, но при смене лыж на победу претендовал добрый десяток спортсменок.

Наряду с Натальей Непряевой очень здорово первую половину скиатлона пролетела Анастасия Кулешова. Но «конёк» у неё не заладился с самого начала: то ли лыжи были подготовлены неудачно, то ли сил у спортсменки не хватило. Поэтому она быстро пропустила вперёд Непряеву, а также Екатерину Смирнову и Анастасию Рыгалину. И как раз между Смирновой и Непряевой развернулась красивая борьба за золото. За 1,5 километра до финиша Анастасия ещё задавала темп и шла первой, но Наталья ускорилась на заключительном отрезке и предсказуемо победила. Смирнова – вторая. Рыгалина – третья.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. Скиатлон 15 км
27 марта 2022, воскресенье. 11:15 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
42:37.5
2
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+4.30
3
Анастасия Рыгалина
Москва - Санкт-Петербург
+24.30

«Мне очень понравилась сегодняшняя гонка. Это очень круто, что девочки могут навязать борьбу на чемпионате России. Это добавляет интереса и мне, и соперницам. Я знала, что в такую тяжёлую погоду по свежему снегу убежать не получится – это даже не на голову, а на две головы сильнее всех нужно быть. Я больше рассчитывала на последние километры дистанции и рада, что Катя Смирнова смогла поддержать, даже не поддержать, а задать такой темп, который позволил нам оторваться», – подвела итоги скиатлона чемпионка.

Золотой юбилей Александра Большунова

У мужчин, конечно, безоговорочным фаворитом скиатлона был Александр Большунов. Он на Олимпиаде-то не оставил соперникам никаких шансов, что уж говорить про чемпионат России, где уровень сопротивления всё же ниже.

Но на старте гонки на первых ролях всё-таки оказались другие лыжники. Первую серьёзную попытку отрыва чуть ли не в самом начале гонки предпринял Евгений Белов. В какой-то момент он оторвался от преследователей на 15 секунд, но этого было мало. Большунов и Спицов подтащили пелотон к беглецу. И на отметке 7,5 километров Белова уже вернули в общую группу.

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Самым активным преследователем был Ермил Вокуев. Он и сам попытался отбежать от группы, но уже не в одиночку, а с Большуновым. Эта пара на смене лыж «привезла» соперникам порядка 10 секунд. Вот только если Вокуев на переобувании чуть замешкался, то Большунов сделал всё по-олимпийски чётко: выскочил на трассу уже в шести секундах от конкурента. Вокуев, которому «конёк» подходит меньше классики, даже не рванулся вдогонку.

Большунов же чувствовал себя великолепно – спокойно нарастил отрыв до 40 секунд и мог позволить себе чуть ли не расслабиться на трассе. Он понимал, что у его соперников нет никаких шансов – борьба шла только за второе место.

Казалось, фаворитом в этой борьбе может стать Иван Якимушкин, который долгое время вёз группу лыжников за собой, но в финальной разборке всех вынесли лыжники из Республики Коми, вставшие сине-зелёной, по цвету комбинезонов, стеной перед всеми соперниками и поделившие серебро и бронзу: медали добыли Илья Семиков и Станислав Волженцев.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Мужчины. Скиатлон 30 км
27 марта 2022, воскресенье. 12:20 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
2
Илья Семиков
Республика Коми
3
Станислав Волженцев
Республика Коми - Сахалинская

Большунов финишировал «на расслабоне». Флаг Архангельской области брать не стал, хотя ему давали. Решил, что достаточно просто улыбок для болельщиков. Да и чего же Александру не улыбаться? У него – золотой юбилей. На чемпионатах России он завоевал уже 10-й свой титул!

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