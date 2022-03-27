«Я бы испугалась обгонять Непряеву. Даже не физически, а морально»

Женский скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам ознаменовался красивой борьбой Натальи Непряевой и Екатерины Смирновой. Екатерина почти всю дистанцию задавала темп гонки, но так и не смогла сбросить лучшую лыжницу российской команды. Впрочем, не сильно от этого расстроилась. Как оказалось, девушка изначально настраивалась на серебро.

– Да, я настраивалась на второе место. Я понимала всё, нужно ведь адекватно размышлять. Знала, что, даже если я продержусь до конца за Наташей и будут разборки, она всё равно сильнее меня. Так что настраивалась по ходу гонки на то, чтобы удержать вторую позицию.

– На последнем подъёме вы видели, что был большой отрыв от третьего места. Может, тогда стоило не так выкладываться?

– На самом деле, я не видела, не поворачивалась. Мне говорили, что выигрываю 10 секунд, но казалось, что это очень мало. Когда я уже на финише обернулась, поняла, что все далеко. Но всё равно у меня была задача удержать второе место любой ценой. Я бы не простила себе, если бы не удержала его.

– Были ли критические моменты в гонке: усталость, кризис или лыжи не ехали?

– На классической части не понимала, почему мы не можем убежать, но потом-то сообразила, что лыжня одна накатана и все друг за другом едут. В другую лыжню было бессмысленно вставать, так как выпал свежий снег и подпортил нам всю гонку. Поэтому все держались друг за другом, и никто не мог уехать. Тогда появляется иное настроение, ведь ты понимаешь, что группу не разорвать особо, все едут друг за другом дальше. На коньке в начале было тяжеловато морально, потому что я настраивалась, что мы ещё какой-то группой маленькой, человек из трёх хотя бы, оторвёмся. А потом по ходу коньковой части поняла, что никого не слышно и мы с Наташей вдвоём едем. Стало легче морально.

– Сегодня практически всё время вы были лидером пелотона. Это изначально планировалось?

– Меня не устраивал темп общей группы – очень медленно шли. Но никто не хотел выходить вперёд, так как из-за того, что едешь впереди, все сзади накатывают. Я решила – пан или пропал. У меня не осталось выбора. Подумала, что если мы сейчас всех притащим, то на коньке будет тяжелее разбираться. А так хотя бы кто-то отвалится, уже будет проще.

– Во время переобувания удалось посмотреть, сколько осталось соперниц?

– Нет, я не посмотрела. Слышала, комментатор объявлял, кто в группе, а так даже не оглядывалась назад, кто там едет. Мне подсказывали, но мне казалось, что отрыв маленький, и я всё сделала, чтобы сохранить второе место.

– В последнем подъёме вы с Наташей шли параллельными курсами и, казалось, что на равных. Это действительно было так?

– Я бы даже побоялась так сказать. Если бы пошли какие-то разборки, я бы испугалась обогнать Наташу, скорее, даже не физически, а морально. Вы сами всё видели, она на последнем подъёме смотрелась свежее, чем я.

– Пока ещё нет мысли, что можно с ней бороться?

– Нет.

– Терентьев тоже признавался, что побаивается с Большуновым и Ретивых бороться. Когда эти мысли исчезли, он говорил, что ничего в нём не изменилось, но стал бегать по-другому. Как убрать эти мысли?

– Если судить по результатам Кубка мира, я далека по результатам от Наташи. Просто сейчас конец сезона, она немного расслабилась, у неё, может, были какие-то встречи и она мало тренировалась. Поэтому так получилось.

– Как можете оценить сезон?

– Хотелось, конечно, отобраться на Олимпиаду, но не получилось. Настраивалась, но что-то пошло не так. Очень расстроилась, конечно. А потом, после Олимпиады, когда мы поехали на этапы Кубка мира, я уже в Лахти хорошую гонку провела классическую. Я больше-то на коньке специализируюсь, но тогда хорошая гонка получилась, что я аж воспряла духом. А потом нас выгнали. Настроение было ужасное. Форма была хорошая, я чувствовала это. Если бы дальше продолжили выступать, там в Фалуне как раз была бы разделка, моя дисциплина и «десятка» коньковая, то… Конец сезона, а ещё нормальная форма.

– Было понимание, почему начало сезона не сложилось?

– Нет, ещё не анализировали. У меня летом была операция небольшая, и весь этап подготовки немного сбился. Думаю, что это тоже повлияло.

– Насколько тяжело вы воспринимали такое начало сезона, когда ничего не получалось?

– У нас с тренером, Егором Владимировичем Сориным, был такой план: сначала я бегаю в России, то есть становлюсь лидером континентального Кубка, а затем еду на «Тур де Ски». Там тоже были отборочные гонки на Олимпиаду, думали, что получится. Но я приехала с равнины, а там горы, не адаптировалась и результаты были не очень. Только последняя гонка в гору на «Тур де Ски» удачной была. На этих отборочных не получилось показать результат и не отобралась. Не получилось и из-за погоды, и из-за высоты. У меня был восьмой или шестой номер, и мы просто топтали трассу, так как стеной шёл снег.

– Если сравнить старты на международных и российских соревнованиях, чем отличаются с точки зрения психологии?

– Понятно, что здесь проще. Ты знаешь, что ты здесь лидер, что тебе никто не мешает, ты едешь сама по себе, соперниц рядом мало. А на этапе Кубка мира очень много девочек, которые с тобой на равных. В масс-стартах это сильнее ощущается. Там мне тяжелее, чем в разделках на этапах Кубка мира.

– Не исключено, что в следующем сезоне придётся бегать в России.

– Пока не хочется загадывать ничего. Мы надеемся, что всё будет хорошо и мы будем выступать на этапах Кубка мира. Тем более у меня своя личная квота как у лидера континентального Кубка.

– По вашим ответам создаётся ощущение, что есть комплекс скромности и не лидера. Это действительно есть или это иллюзия?

– (Смеётся и задумывается). Сейчас уже увереннее стала себя чувствовать, именно после этапа Кубка мира в Лахти, когда я в двадцатку попала. В Кирово-Чепецке я на равных с лидерами была, а в начале сезона такого не было. Я даже сегодня настраивалась только на призовое место, раньше у меня вообще такого не было, чтобы я на чемпионате России настраивалась на личную награду. Понятно, что тут нет лидеров: Сориной, Ступак. Попроще было.

– Если бы были Сорина и Ступак, на что настраивались бы?

– На третье место (смеётся). А так я только на второе настраивалась, больше никакое мне не светило.