Уходит легенда русских лыж. Дементьев вырвал золото ОИ, попался на допинге и злил Вяльбе

Из завершающих карьеру олимпийских чемпионов уходят не только Терезе Йохауг, Шарлотт Калла и Дарио Колонья. У России тоже есть потеря — к счастью, не из новоиспечённых олимпиоников Пекина-2022, хотя Сергей Устюгов высказывался крайне неоднозначно.

Уходит 39-летний Евгений Дементьев — чемпион Турина-2006 в дуатлоне (так тогда назывался скиатлон — гонка с переобуванием на 30 километров) и вице-чемпион в марафоне. Да-да, Евгений бегал вплоть до чемпионата России 2022 года — и после финиша в разделке классикой объявил, что это была его последняя гонка.

«Что можно чувствовать в последней гонке? А ничего, всё замечательно. По трассе была замечательная поддержка, хоть иногда приходилось терпеть, но в большей степени получал удовольствие. На каждом повороте и подъёме поддержка: «Женя, Женя!» — я всё это впитывал и наслаждался», — прокомментировал Дементьев в эфире телеканала «Матч ТВ». Он занял 86-е место, уступив шесть минут Александру Большунову.

Фото: Donald Miralle/Getty Images

Олимпиада в Турине — звёздный час Дементьева

Лыжник дебютировал за сборную России на Кубке мира в 2003 году — тогда соревнования ещё принимало Кавголово, излюбленное местечко спортсменов под Санкт-Петербургом. Спустя год к нему пришёл первый личный подиум, через два — дебютная победа. Дементьев выиграл дуатлон в Фалуне, сделав серьёзную заявку на эту дисциплину.

Сейчас принято ругать однообразие лыжного календаря, особенно в дистанционных дисциплинах, но в олимпийском сезоне-2005/2006 на Кубке мира дуатлона не было до самих Игр. Дементьеву удалось проявить себя лишь на коньковой «тридцатке» в Лаго ди Тезеро — в финишной зарубе он проиграл 0,3 секунды Тобиасу Ангереру. Но на Играх в Турине вцепился в свой шанс.

На последнем километре дуатлона Дементьев с соперниками догнали сбежавшего в мини-отрыв шведа Андерса Сёдергрена, а потом россиянин разбирался на финише с норвежцем Фруде Эстилем и итальянцем Пьетро Пиллер Коттрером. Именно тогда комментатор Сергей Курдюков чуть не сошёл с ума в эфире «Евроспорта» и мог всерьёз посоперничать с Дмитрием Губерниевым.

Фото: Donald Miralle/Getty Images

В эстафете российская четвёрка финишировала только шестой, а в коньковом марафоне Дементьев завоевал серебро, проиграв Джорджио ди Ченте — в 2022-м в это сложно поверить, но на домашней Олимпиаде итальянцы реально задавали тон в мужских лыжах.

Дементьев уже завершал карьеру из-за допинга

Помимо олимпийских медалей, в активе Дементьева есть эстафетные награды чемпионатов мира: бронза Оберстдорфа-2005 и серебро Саппоро-2007. Из Либереца-2009 Евгений уехал без призов и больше не появлялся на главных стартах: в августе 2009 года стало известно, что он сдал положительный тест на эритропоэтин вместе с Юлией Чепаловой и Ниной Рысиной.

Сейчас понятно, что лыжники стали звеньями общей допинговой цепи и в этом виноваты не личности, а система, но тогда риторика в мыслях болельщиков и, похоже, самих спортсменов, читалась однозначно: запрещёнку «подбросили враги».

«Кто виноват? Я не хочу искать виновных. Все — заложники происходящего. Отмечу лишь, что мы, спортсмены, на этой войне считаемся солдатами, мы удовлетворяем чьи-то амбиции, и погибаем мы всегда первые», — говорил Дементьев в интервью «Лыжному спорту».

Фото: Agence Zoom/Getty Images

В тот же день Евгений объявил о завершении карьеры, отказался от вскрытия пробы «Б», а позже узнал о двухлетней дисквалификации. Но годы простоя всё же повлияли на его решение вернуться в спорт.

«Были обстоятельства, которые вынудили написать это идиотское заявление. Я попробовал поработать в другой области и понял, что на самом деле мне нужно вернуться. Помимо лыж, я не умею и не люблю делать ничего иного. Поначалу мне самому было неудобно смотреть в глаза людям, которых, выходит, я обманывал. Пусть тогда так сложилась ситуация, пусть они не знают всей правды — неважно. Как бы ко мне ни относились сейчас соперники — это их право. Хотя особого негатива я не ощутил, наоборот, многие ребята и представители фирм меня поддерживают», — объяснил Дементьев «Советскому спорту».

Лыжник создал свой бренд, которым была недовольна Вяльбе

Евгений вернулся на лыжню и выступил на нескольких этапах Кубка мира. Он пытался отобраться на чемпионат мира 2015 года, но не сумел и бегал в основном на внутрироссийских стартах и в марафонской серии Ski Classics. Возвращение Дементьева пришлось на начало правления в русских лыжах Елены Вяльбе — и суровая глава ФЛГР была недовольна некоторыми решениями опытного спортсмена.

Дело в том, что Евгений открыл собственный экипировочный центр, который обеспечивает лыжников с ног до головы. Фирма Дементьева поставляет абсолютно всё необходимое, начиная от спортивной одежды и спортивного питания, заканчивая лыжами, палками и лыжероллерами. Самый известный амбассадор бренда DE — Сергей Устюгов. Именно по нему проехалась Елена Валерьевна.

Фото: Из личного архива Евгения Дементьева

«Устюгов рекламирует бренд, под которым выпускает одежду Евгений Дементьев. Я не согласна с выбором Устюгова, так как он ассоциируется со спортсменом, который был наказан за нарушение антидопинговых правил. Но Сергей пока не слышит или не хочет этого слышать. Плюс для меня очень странно, что заслуженный спортсмен с массой достижений рекламирует коллегу», — заявила Вяльбе проекту «На лыжи!»

Дементьев назвал претензии необоснованными и понадеялся, что Елена Валерьевна не испытывает к нему личную неприязнь. 8 апреля Евгения ждут на Югорском марафоне — его участие анонсировал оргкомитет. Он пробежит там вместе с Устюговым и давним другом — ещё одним олимпийским чемпионом Александром Легковым.