Сборная Коми обыграла команду Александра Большунова и Александра Терентьева на чемпионате России. И даже не сомневалась в победе!

«Большунов на голову сильнее. Но я не оглядывался». Илья Семиков — о победе в эстафете

Победу в мужской эстафете на чемпионате России по лыжам в Сыктывкаре одержали хозяева соревнований – четвёрка из Республики Коми. Финишёр Алексей Виценко закончил гонку с флагом под овации болельщиков.

Немалый вклад в победу команды сделал «забойщик» Илья Семиков. Он не просто занял на своём этапе первое место, но и выиграл его с отрывом, заставив Александра Большунова на втором этапе тратить силы на погоню.

Семиков рассказал «Чемпионату» о том, как создавал этот отрыв, отметил поддержку болельщиков и даже вспомнил Олимпиаду в Пекине.

– Илья, какая тактика была у вас на этапе? Как планировали разложиться?

– Первые два километра планировал просто катиться, а потом начинать постепенно работать. На первом круге показалось, что лыжи у меня работают не очень – слишком уж сзади пелотон накатывал. Но, видимо, это соперники так работали. А когда пошли на второй круг, понял, что сил достаточно осталось, и километра с шестого я постепенно наращивал темп.

– То есть вы поняли, что можно и нужно вырываться вперёд?

– Да, понимал, что дальше бегут трое наших ребят, и задача была – дать Ермилу Вокуеву просвет перед Александром Большуновым. Даже если Большунов этот просвет закроет, то Ермилу всё равно будет легче. Так и получилось.

Фото: РИА Новости

– В женской гонке все тоже следили за Архангельском с Непряевой.

– Ну да, а у нас Архангельск, Тюмень, Татарстан – на них ориентировались.

– Когда вы увидели, что больше никого нет рядом?

– А я не оглядывался назад (улыбается). Мне на последнем подъёме крикнули, что есть просвет, и я старался до финиша темп не сбавлять.

– Когда Большунов стал натягивать, а потом привёз почти 30 секунд, не было опасений за итоговый результат?

– Он на голову выше всех здесь на чемпионате России, так что это неудивительно. Но опасений не было. У нас были сильные коньковые этапы, что ребята и показали.

– Когда надежда на победу переросла в уверенность?

– На самом деле, на моём этапе. Я только за себя переживал, чтобы пробежать нормально и передать лидером или в числе лидеров. А уже на этапе Алексея Виценко никаких сомнений просто не осталось.

– Ваше состояние сегодня можно называть идеальным?

– Да, хорошее состояние. На этом чемпионате России всегда по-разному. На классике не очень получилось, на спринт-эстафете. Но так-то силы ещё остались, может быть, 50 км побегу – посмотрим, получится ли там что-то.

– Тренер Олег Перевозчиков говорит, что на Олимпиаде у вас было великолепное состояние, в котором он вас прежде видел один раз.

– Да. Я уже с конца января чувствовал, что набираю и набираю. Когда приехали в Пекин, было хорошее состояние. Но в день гонки как-то не сложилось.

– После окончания Олимпиады вы продолжаете удерживать форму, или у вас был спад, а сейчас вы вновь прибавляете?

– На Олимпиаде мы же всё равно сбрасывали тренировочные объёмы, поэтому я вернулся в привычный режим – порядка 27 часов в неделю – только когда вернулся из Пекина. Мне комфортно, когда такое состояние. На маленьких объёмах тонус теряется, так что я сильно не сбавлял. Только вот перед стартом чемпионата России снизил нагрузку. Для нас же вообще такие турниры – это отдых. Вот мы утром пробежали гонку, а вечером – лёгкий кросс.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Болельщиков на трассе – море. Поддержка чувствуется?

– Да, поддержка просто невероятная. Чувствуется ещё как! Когда на старте стоишь, тебе там кричат – слышно всё.

– А из близких кто за вас здесь болеет?

– Первый тренер Иван Трофимович Попов. Родители у меня тут, друзья приехали поддержать. Семья с ребёнком приезжала на классику. Это на самом деле придаёт сил. Очень хотелось всех порадовать, и всё у нас получилось. Мы подарили праздник всем болельщикам.