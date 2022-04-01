«Большунов на голову сильнее. Но я не оглядывался». Илья Семиков — о победе в эстафете

Победу в мужской эстафете на чемпионате России по лыжам в Сыктывкаре одержали хозяева соревнований – четвёрка из Республики Коми. Финишёр Алексей Виценко закончил гонку с флагом под овации болельщиков.
Немалый вклад в победу команды сделал «забойщик» Илья Семиков. Он не просто занял на своём этапе первое место, но и выиграл его с отрывом, заставив Александра Большунова на втором этапе тратить силы на погоню.
Семиков рассказал «Чемпионату» о том, как создавал этот отрыв, отметил поддержку болельщиков и даже вспомнил Олимпиаду в Пекине.
– Илья, какая тактика была у вас на этапе? Как планировали разложиться?
– Первые два километра планировал просто катиться, а потом начинать постепенно работать. На первом круге показалось, что лыжи у меня работают не очень – слишком уж сзади пелотон накатывал. Но, видимо, это соперники так работали. А когда пошли на второй круг, понял, что сил достаточно осталось, и километра с шестого я постепенно наращивал темп.
– То есть вы поняли, что можно и нужно вырываться вперёд?
– Да, понимал, что дальше бегут трое наших ребят, и задача была – дать Ермилу Вокуеву просвет перед Александром Большуновым. Даже если Большунов этот просвет закроет, то Ермилу всё равно будет легче. Так и получилось.
Фото: РИА Новости
– В женской гонке все тоже следили за Архангельском с Непряевой.
– Ну да, а у нас Архангельск, Тюмень, Татарстан – на них ориентировались.
– Когда вы увидели, что больше никого нет рядом?
– А я не оглядывался назад (улыбается). Мне на последнем подъёме крикнули, что есть просвет, и я старался до финиша темп не сбавлять.
– Когда Большунов стал натягивать, а потом привёз почти 30 секунд, не было опасений за итоговый результат?
– Он на голову выше всех здесь на чемпионате России, так что это неудивительно. Но опасений не было. У нас были сильные коньковые этапы, что ребята и показали.
– Когда надежда на победу переросла в уверенность?
– На самом деле, на моём этапе. Я только за себя переживал, чтобы пробежать нормально и передать лидером или в числе лидеров. А уже на этапе Алексея Виценко никаких сомнений просто не осталось.
– Ваше состояние сегодня можно называть идеальным?
– Да, хорошее состояние. На этом чемпионате России всегда по-разному. На классике не очень получилось, на спринт-эстафете. Но так-то силы ещё остались, может быть, 50 км побегу – посмотрим, получится ли там что-то.
– Тренер Олег Перевозчиков говорит, что на Олимпиаде у вас было великолепное состояние, в котором он вас прежде видел один раз.
– Да. Я уже с конца января чувствовал, что набираю и набираю. Когда приехали в Пекин, было хорошее состояние. Но в день гонки как-то не сложилось.
– После окончания Олимпиады вы продолжаете удерживать форму, или у вас был спад, а сейчас вы вновь прибавляете?
– На Олимпиаде мы же всё равно сбрасывали тренировочные объёмы, поэтому я вернулся в привычный режим – порядка 27 часов в неделю – только когда вернулся из Пекина. Мне комфортно, когда такое состояние. На маленьких объёмах тонус теряется, так что я сильно не сбавлял. Только вот перед стартом чемпионата России снизил нагрузку. Для нас же вообще такие турниры – это отдых. Вот мы утром пробежали гонку, а вечером – лёгкий кросс.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
– Болельщиков на трассе – море. Поддержка чувствуется?
– Да, поддержка просто невероятная. Чувствуется ещё как! Когда на старте стоишь, тебе там кричат – слышно всё.
– А из близких кто за вас здесь болеет?
– Первый тренер Иван Трофимович Попов. Родители у меня тут, друзья приехали поддержать. Семья с ребёнком приезжала на классику. Это на самом деле придаёт сил. Очень хотелось всех порадовать, и всё у нас получилось. Мы подарили праздник всем болельщикам.
- 1 апреля 2022
-
16:30
-
16:11
-
16:00
-
14:08
-
13:33
-
13:25
-
13:04
-
12:37
-
12:36
-
11:54
-
11:14
-
07:55
-
00:35
- 31 марта 2022
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
15:57
-
15:12
-
15:01
-
13:14
-
09:35
-
09:15
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
08:06
- 30 марта 2022
-
23:38
-
22:34
-
21:26
-
17:58
-
17:36
-
14:20
-
14:13
-
14:08
-
14:07