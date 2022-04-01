Тяжёлое испытание даже для Йохауг. Чего ждать от развязки лыжного марафонского сезона

2 и 9 апреля в Норвегии и Финляндии пройдут заключительные марафоны Visma Ski Classics: что это за серия и чем она интересна?

Лыжный сезон — не только календарная зима с начала декабря по конец февраля, а лыжные гонки — не только Кубок мира, главные старты и национальные старты с шестью традиционными олимпийскими дисциплинами. Марафонская серия Ski Classics завершается только в апреле: 2-го числа на севере Норвегии состоится 50-километровый забег под названием «Рейстадлопет», 7-го лыжники и лыжницы пробегут 70 километров в финском Юлляс.

Обе гонки пройдут за полярным кругом, где о весне напоминает лишь яркое дневное солнце. Снега — в достатке, и главное, чтобы не повторилась история предыдущего этапа, который проходил в центральной Швеции. Из-за плохих погодных условий гонку сократили вдвое — со 104 километров до 62. В последнем марафоне зрителей ожидает суперинтрига в виде противостояния звёзд с Кубка мира: норвежки Терезе Йохауг и шведки Эббы Андерссон.

Итак, какие гонки нас ждут?

2 апреля — «Рейстадлопет» (Норвегия), 50 км, 11:00 по московскому времени,

9 апреля — «Юлляс-Леви» (Финляндия), 70 км, 8:35 по московскому времени.

Старт марафона «Орефьелльслоппет» Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Что такое Visma Ski Classics?

Марафонская серия считается вторым эшелоном мировых лыжных соревнований, уступающим уровню Кубка мира, хотя участники Ski Classics с этим не согласны. Иногда они правы и действительно обыгрывают заехавших лыжников из элиты на своём поле, но нередко бывают и противоположные случаи.

Visma Ski Classics проводится уже 12-й сезон подряд и объединяет лучшие марафоны Европы: в частности, культовые «Васалоппет» и «Биркебейнер», ассоциирующиеся с полулегендарными историями про средневековых королей Швеции и Норвегии. Эти две гонки, а также итальянская «Марчалонга» и польская «Ийизерска», считаются самыми престижными и входят в лыжный «Большой шлем».

Количество гонок меняется каждый сезон, в этом заявлено 15 этапов. Все марафоны проводятся классическим стилем, и именно благодаря Ski Classics даблполинг — одновременный бесшажный ход — выделился в отдельный стиль передвижения на лыжах и совершил революцию на Кубке мира. Чтобы лыжники не злоупотребляли даблполингом, им укорачивали палки, а на дистанционных гонках выделяли специальные зоны, где «новый» ход вовсе запрещён. Но в марафонах с даблполингом порядок — лыжники преодолевают ультрадлинные дистанции до ста километров, отталкиваясь только руками.

Бывают исключения — как по стилю, так и по локации. Например, в сезоне-2018/2019 в серию включили коньковый «Энгадин», а ещё раньше туда входил китайский «Васалоппет». Позднее организаторы отказались от поездки в Азию и сосредоточились на европейских ивентах.

Снежные скульптуры на китайском «Васалоппет» Фото: Getty Images

Правила Ski Classics сопоставимы с кубковыми: лучшие лыжники борются за жёлтую майку лидера общего зачёта, есть отдельные соревнования спринтеров и горовосходителей. Спринт не равно короткая гонка: спринт в Ski Classics — отсечка для ускорения, за которую даются дополнительные очки. А ещё есть розовая майка для лидеров молодёжного зачёта — на Кубке мира аналогичную (только зелёную) носил Александр Терентьев.

В серии не выступают русские лыжники?

До 24 февраля — выступали, и очень успешно. Но глава серии Дэвид Нильссон довольно оперативно (быстрее, чем FIS) закрыл возможность участия в пяти последних гонках сезона лыжникам из России и Беларуси. «Мы не можем гарантировать безопасность российских и белорусских атлетов на наших объектах в сложившейся ситуации», — приводит его слова пресс-релиз от 1 марта.

Но команда «Русская зима» боролась за самые высокие места как в личных, так и в командном зачётах. Лидер — Ермил Вокуев — в завершающемся сезоне выиграл «Марчалонгу», был вторым в индивидуальном прологе и третьим — на «Ла Веноста», а в 2021-м досрочно выиграл кубок горовосходителей и выдал суперсерию из победы и трёх третьих мест, в частности, на 90-километровом «Васалоппет».

Ермил Вокуев Фото: РИА Новости

За «Русскую зиму» также выступал (и, надеемся, будет выступать) медалист Олимпийских игр и чемпион мира Максим Вылегжанин, ещё одно знакомое имя — Анастасия Рыгалина, которая после гонок в марафонах пробилась в сборную России и выступила на Олимпиаде в Пекине. На Ski Classics бегали и другие прославленные российские лыжники: Александр Легков, Александр Панжинский, Евгений Дементьев, Илья Черноусов.

Так Ski Classics — всё-таки второй эшелон для ветеранов?

И да, и нет. Конечно, любой лыжник предпочтёт участие в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх, но в последнее время не один спикер обмолвился о тенденции ранней подводки именно к марафонам.

«Всё больше и больше молодых спортсменов из второго-третьего состава национальных команд, которые стоят на распутье и думают, куда же им пойти, понимая туманные перспективы стать олимпийскими чемпионами, делают шаг в сторону Ski Classics, где шансов проявить себя намного больше», — слова Александра Панжинского для Eurosport.ru.

«Нужны годы тренировок именно под марафоны. Норвежцы, шведы уже в молодости выполняют необходимые объёмы», — рассказал Ермил Вокуев в интервью «Матч ТВ».

И иногда лыжники с Кубка мира действительно проигрывают марафонцам, если заезжают на Ski Classics в марте-апреле. Самый известный случай — кейс Мартина Йонсруда Сундбю, который в 2015 году не сумел обыграть соотечественника Петтера Элиассена на «Биркебейнере». Ветеран марафонов выбрал даблполинг, Мартин — традиционный классический ход, за что и поплатился. За два года он подтянул одновременный бесшажный и в 2017-м взял на «Бирке» реванш. Не помешало даже падение — по ходу гонки лыжника сбил снегоход.

Мартин Йонсруд Сундбю Фото: Stanko Gruden/Getty Images

Основная интрига «Юлляс-Леви» в 2022 году — противостояние Терезе Йохауг и Эббы Андерссон друг с другом и лидерами марафонского зачёта: Бриттой Норгрен, Идой Даль и Астрид Слинд. У обеих есть победы на Ski Classics: Йохауг выигрывала «Биркебейнер», Андерссон дебютировала в прошлом году и победила в первой же гонке.

Но участие в марафоне может стать серьёзным испытанием даже для Йохауг, которая кажется непобедимой. На последней «Бирке» две недели назад Терезе не справилась и финишировала лишь второй вслед за Слинд. Её подвела вечная проблема — слабый финишный спурт. У Андерссон — та же хроническая беда, поэтому на «Юлляс Леви» будет очень интересно.