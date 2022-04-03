Большунова сдерживали до последнего. Захватывающий лыжный марафон на чемпионате России

Однако Александр всё же смог улизнуть и снова выиграть золото.

В воскресенье, 3 апреля, на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре был разыгран заключительный комплект наград – мужчины боролись за медали в 50-километровом марафоне. Главным фаворитом гонки, разумеется, был трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он её и выиграл, однако золото далось непросто – марафон получился захватывающим.

Большунов пускается в погоню

Если девушкам накануне с погодой повезло, то мужчин в воскресенье поджидал снегопад. Понятно, что и с лыжами в такой ситуации нужно было работать особенно тщательно, и на трассе быть особенно внимательными.

Большунов, конечно, был главным фаворитом гонки. И как лучший лыжник сборной, и как олимпийский чемпион в марафоне (пусть и укороченном), и как главный герой турнира в Сыктывкаре. Но и конкуренты у него были: к ним можно было отнести Илью Семикова, Андрея Ларькова, Алексея Виценко. Последний как лыжник из Коми на домашней трассе вообще получает какое-то необъяснимое ускорение. Мог он удивить и в гонке на 50 километров.

Первые интересные события начались после 20-го километра, когда в отрыв рискнул пойти Андрей Мащенко. Его никто не поддержал, но и долгое время не останавливал, поэтому в какой-то момент отрыв достиг 20-25 секунд.

Большунов в момент отрыва держался в середине головной группы, поэтому не смог сразу начать преследование. Только через пару километров Александр вырвался вперёд и возглавил погоню. На пару с Андреем Мельниченко лидеры вскоре своё отставание ликвидировали, ну и группу за собой подтянули.

Других серьёзных попыток отрыва не было до тех пор, пока на 35-м километре Большунов не дёрнул группу перед самым пунктом питания. Александр там не притормозил, а наоборот – ускорился. В этот раз погоню возглавил Ларьков. Олимпийскому чемпиону убежать не дали, но группа заметно поредела.

Держали до последнего

Именно по итогам этого отрыва и сформировалась четвёрка претендентов на медали: Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артём Николаев и, конечно, Большунов. Квартет шёл ровно, но быстро, приблизиться к себе не давал.

Тройка конкурентов не давала Большунову убежать, держала его до последнего. Прогнозируемый отрыв начался лишь на заключительных пяти километрах. Ларьков был единственным, кто удержался за фаворитом, но и он отстал, довольствовавшись только серебром. В борьбе за бронзу Мельниченко превзошёл Николаева. А группа преследователей с Алексеем Виценко во главе даже к финишу достать беглецов не сумела – отрыв был порядка 15 секунд.

«Пробежал все гонки и во всех был на подиуме. Усталость есть, хотя я готов и дальше бежать, вот только гонки закончились (улыбается). Сегодня были сложные погодные условия, поэтому скорости не были высокими. Никто не хотел впереди работать, поэтому только после половины дистанции я вышел вперёд и начал врабатываться», – рассказал после гонки Большунов.

Вопреки опасениям, марафон получился захватывающим. Сенсации не случилось, да, но напряжённую борьбу зрители увидели. Согласитесь, гонка могла сложиться и по-другому: в идеальных условиях Большунов мог в гордом одиночестве убежать с середины дистанции и снять вопрос о чемпионе.

Но российские лыжники в очередной раз подарили зрителям шоу.