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Российскую лыжницу Наталью Непряеву наградили за победу в Кубке мира: подняли флаг и пели гимн России всем стадионом

Непряеву наконец-то наградили за победу в Кубке мира. Гимн России пели всем стадионом!
Михаил Чесалин
Непряеву наградили за победу в Кубке мира
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Как же здорово, что церемония в Швеции сорвалась!

Концовка международного сезона для всех российских спортсменов получилась скомканной из-за известных всем событий, развернувшихся в конце февраля. Особенно обидно было лыжникам, которые традиционно претендовали на победы и в отдельных гонках, и в различных зачётах Кубка мира.

Но получилось так, что, даже не выступая, наши спортсмены выигрывали трофеи. Наталья Непряева сделала себе такой отрыв в общем зачёте Кубка мира, что, даже не принимая участия в гонках, досрочно стала первой. Это просто поразительно, учитывая, что «Большого хрустального глобуса» у наших девушек не было больше 20 лет – с тех пор как в 2001-м его завоевала Юлия Чепалова.

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Стоит отметить, что не только Непряева заслужила трофей от Международной федерации лыжного спорта. Александр Терентьев стал лучшим молодым лыжником сезона, а Большунов – вторым в общем и дистанционном зачётах.

У самих спортсменов и российских болельщиков были опасения, что трофеи FIS из-за санкций в руки их обладателей не попадут, но Международная федерация поступила по чести: выслала все положенные призы в Россию. Вручать их решили в последний день чемпионата страны в Сыктывкаре. Глава ФЛГР Елена Вяльбе имела полное право провести награждение как член совета FIS.

Зрителям на стадионе пришлось ждать церемонии примерно час с момента завершения марафона, но со своих мест, несмотря на мороз, почти никто не ушёл – настроение у всех было праздничное. Развлекали себя болельщики совместным пением: был и гимн России а капелла, и «Ой, мороз, мороз».

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Ну а когда пришло время церемонии, эмоциональный накал достиг своего пика. Елена Валерьевна Вяльбе заводила зрителей, чтобы те кричали громче, хотя громче, казалось, было уже некуда. Непряева с криком «Ура!» взлетела на пьедестал почёта, а там даже всплакнула во время гимна, который пели всем стадионом. Представить себе такую церемонию где-нибудь в Фалуне просто невозможно. Даже хорошо, что награждение в Швеции сорвалось.

«Чувствую долгожданную радость. Наконец-то Глобус мой. Я могу взять его в руки! Я даже не думала, что он такой тяжёлый (смеётся). Если честно, было столько ожиданий и нервов, что радость, может быть, уже не такая яркая. Не знаю. Но однозначно это лучший момент чемпионата России для меня», – как всегда искренне и открыто делилась своими переживаниями Непряева.

Большунов и Терентьев ожидаемо были более сдержанными, хотя и на их лицах сияли улыбки. Да-да, Большунов улыбался, даже получив медали с серебряной окантовкой. Правда, довольно быстро их с себя снял.

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Теперь-то большой лыжный сезон подошёл к концу. Все главные медали разыграны, все призы нашли своих героев. Что будет дальше? Пока нам остаётся только надеяться, что россиян пустят на международные старты вновь.

О флаге и гимне на мировых турнирах говорить пока не приходится.

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