«Нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика?» Самые яркие цитаты Вероники Степановой

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Вероника Степанова ярко ответила Елене Вяльбе
Вероника Степанова ярко ответила Елене Вяльбе
Глава ФЛГР заявила, что лыжница страдает от звёздной болезни, и Вероника прокомментировала выпад. А что ещё она говорила?
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О критике от Елены Вяльбе:
О критике от Елены Вяльбе:
«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться».
Шведскому журналисту Томасу Петтерссону:
Шведскому журналисту Томасу Петтерссону:
«Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!»
О перелёте на ОИ бизнес-классом:
О перелёте на ОИ бизнес-классом:
«В отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь 9 часов (думаю, не атлету тоже — не знаю, не пробовала) — а в «бизнесе» можно выспаться, что и было сделано».
О ЧМ по фигурному катанию без России:
О ЧМ по фигурному катанию без России:
«Вы всерьёз называете это чемпионатом мира? Без лучших — россиян (и китайцев)? Всегда считала и считаю, что профессиональный спорт — это часть индустрии развлечений, и большинство мировой публики найдёт себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн. Только без нашего участия как-то слабенько, нет?»
О хейтерах:
О хейтерах:
«Мне, видимо, повезло: в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете — как в зоопарк с экзотическими животными хожу».
Журналисту NRK Яну Салтведту:
Журналисту NRK Яну Салтведту:
«Мистер Салтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счёт, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить?»
О предстартовой примете:
О предстартовой примете:
«Я перед стартом своего бойфренда не поцеловала. Вот в чём проблема. Я об этом думаю. В этом вся загвоздка. Когда я на этапах, он со мной, а тут...»
О рейтингах лыж и биатлона:
О рейтингах лыж и биатлона:
«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да-да, проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России (в Норвегии, кстати, наоборот). Сто тысяч комментаторов может написать, что «лыжи лучше», но пока миллионы больше смотрят биатлон, лучше делают свою работу, «развлечение публики» — именно они».
Петтеру Нортугу:
Петтеру Нортугу:
«Мне уже говорили, что мой личный бренд в Норвегии может пострадать, если я продолжу критиковать норвежских лыжников. Но знаете что? Вам придётся принять меня такой, какая я есть».
Об отстранении российских лыжников от Кубка мира:
Об отстранении российских лыжников от Кубка мира:
«Правильно ли я поняла, что FIS капитулировала перед угрозами в адрес российских спортсменов со стороны радикальных ненавистников или хулиганов? Так и будет отныне — любая угроза любым спортсменам приведёт к отмене их участия? Это разделение по национальности, шовинизм и предвзятость худшего рода, не так ли?»
«Нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика?» Самые яркие цитаты Вероники Степановой
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