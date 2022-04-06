«На чемпионате мира бежал с запрещённой надписью «Russia». Интервью с лыжником Дементьевым

Во время чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам в Сыктывкаре олимпийский чемпион Евгений Дементьев объявил о завершении карьеры. Карьеры, в которой были и взлёты на вершину, и падение на самое дно. В интервью «Чемпионату» Дементьев рассказал о том, как часто вспоминает свою великую победу в Турине, кого считает виновным в допинг-скандале 2009 года и в чём нашёл отдушину после возвращения в спорт.

«Воспоминания об олимпийском золоте притупились»

– Евгений, вы сказали, что провели последнюю гонку в рамках чемпионата России. Что-то почувствовали?

– На самом деле, ничего сложного не было. К этому всё шло. Я был готов. Только звучит ведь громко, а по факту я на высоком уровне давно уже не бегал. Но ведь лыжники не заканчивают карьеру резко. Буду ещё в марафонах выступать.

– Карьера была очень насыщенной. Самый яркий момент – скиатлон в Турине?

– Однозначно. Но эти воспоминания притупились. Я крайне редко вспоминаю о том, что было тогда, но чтобы что-то бурлило внутри – такого нет. В тот момент было очень круто, этого не забыть и не выкинуть из памяти. Я помню, на каких лыжах бежал, в каких ботинках, с какими палками. Но это всё далёкое прошлое.

– Если оглядываться назад, чего было больше – хорошего или плохого?

– Конечно, хорошего! Тут и говорить не о чем. Знаете, людям часто задают вопрос: что они поменяли бы в своей жизни, если бы была такая возможность? Так вот, мой ответ – я бы не менял ничего. Вообще ничего.

– Какие-то выводы из той истории с положительной допинг-пробой 2009 года сделали?

– Безусловно. На тот момент всё, что случилось, видимо, нужно было мне для осознания, для становления. Когда на меня всё это обрушилось, я не был к этому готов. Не стоит искать виноватых, кроме одного – вина лежит только на мне.

Победа Дементьева на ОИ Фото: Donald Miralle/Getty Images

«Допинговая история – пятно на любимой футболке»

– Эта история сломала вашу карьеру? Образ русского парня, который был героем для всех, резко потускнел.

– Возможно. Эта ситуация меня однозначно не красит. Не тот эпизод в карьере, которым можно гордиться. Возможно, пройдёт ещё какое-то время, и об этом забудут, но не я. Приведу такое сравнение. Есть у тебя любимая футболка. Ты посадил на неё пятно. Вроде бы застирал, вывел, вновь её носишь. Для окружающих даже незаметно, что это пятно есть. Но ты знаешь про это пятно.

– Тяжело было возвращаться?

– Да. Но у меня была большая поддержка от семьи, от родителей и друзей, от региона. Я переживал, как это будет выглядеть со стороны соперников, когда я вернусь, но ничего подобного тому, что происходит до сих пор с биатлонистом Александром Логиновым, не было и в помине. Никто мне не сказал, что я не должен бегать рядом с ними. Возможно, причина в том, что мне не удалось выйти на свой же привычный уровень. Я не отнимал у них медали, как это регулярно делает Саша. Визуально у меня со всеми соперниками были нормальные отношения, но, что они чувствовали, сказать не могу.

– Роллеры помогли отвлечься?

– Это вообще стало для меня главным открытием. Когда я впервые приехал на Кубок мира, то никого там не знал. Но буквально через несколько дней прекрасно со всеми общался. Если сравнить Кубок мира по лыжам и лыжероллерам – это два разных мира. Нет такого острого противостояния, как в лыжах, нет больших денег, за которые идёт драка, и я переключился, попал в мир, где все друг друга поддерживают. Меня туда реально затянуло. В роллерах всё гораздо более открыто и непредвзято. Вроде бы все в одной федерации FIS, но всё иначе.

«Бежал на чемпионате мира в шортах с надписью «RUSSIA»

– В этом «другом мире» нет такого, что русские не должны участвовать?

– Пока не могу сказать, сезон же ещё не начался. Но расскажу историю с прошлого чемпионата мира в Валь-ди-Фьемме. Перед первой гонкой я получил экипировку, пробежал гонку, а вечером в общей группе сообщение о том, что жюри соревнований приняло решение не наказывать Евгения Дементьева за нарушение правил. Я бежал в шортах с надписью «RUSSIA». А это было запрещено на чемпионатах мира из-за санкций, наложенных на наш спорт. Видимо, я прослушал какие-то указания и не заклеил надпись, и из сборной России единственным бежал в таких шортах. На старте мне никто ничего не сказал, а уже после финиша я узнал о запрете.

Итоговое решение говорит о тех отношениях, которые есть в роллерном Кубке мира, о здравомыслии и лояльности. Думаю, если бы на чемпионате мира в Оберстдорфе – 2021 кто-то из россиян вышел на старт с каким-то национальным знаком на форме, журналисты тут же набросились бы. А в роллерах такого не было. Спорт и должен быть таким. Лыжероллеры стали для меня отдушиной, там можно было быть самим собой.

Кстати, на других гонках прошлогоднего чемпионата я бежал уже в других шортах.

Фото: РИА Новости

– Обида за то, что случилось на пике карьеры, осталась?

– Нет, ничего такого. Я на этот пройденный этап смотрю с позиции опыта. У меня со всеми людьми получилось остаться в тех же отношениях, что и раньше. Честно говоря, в моём окружении ничего не поменялось, а это самое главное.

– Никто не обвинял в том, что вот, мол, из-за тебя, например, Юрий Бородавко работу потерял?

– Нет, такого не было. Пальцем никто не тыкал.

– Именно в тот момент задумались о собственном бренде одежды, магазинах, о том, что это будет основной доход?

– Честно? Это не основной доход, но хорошая поддержка. Открытие первого магазина состоялось в Ханты-Мансийске практически в тот же день, когда мне сообщили о положительной допинг-пробе. Но мой партнёр Дмитрий Рычков убедил меня, что не стоит ничего переносить. Так и пошло развитие, которое продолжается до сих пор.

«Вяльбе никогда ответственность на других не перекладывала»

– Олимпиаду в Пекине смотрели?

– Конечно. И был очень рад, что наша лыжная сборная показала такой выдающийся результат. Я смотрю лыжные гонки как зритель, но с колоссальным видением и пониманием того, что происходит изнутри. Вижу по движениям, кто выиграет, а кто не будет первым, даже если лидирует. В 90 процентах случаев эти прогнозы сбываются.

– Можно попробовать себя в роли комментатора-эксперта на ТВ, разве нет?

– Это точно не моё. Мне просто порой нужно время на переваривание информации, а в работе комментатора мысли нужно выдавать быстрее, без пауз. У нас есть хорошие комментаторы. Прекрасно получается у Александра Легкова, который с каждым годом растёт в этом плане, даёт много интересной информации. Отлично работают Александр Панжинский, Всеволод Соловьёв, Сергей Курдюков.

– Большунов – действительно уникум? В ваше время в сборной России таких не было?

– Сложно сравнивать, честно говоря. У нас было своё поколение сильных лыжников, сейчас своё. Методики подготовки другие.

Александр Большунов Фото: Getty Images

– Вы же можете сравнить то, что было в ваше время и сейчас. Лыжные гонки в России развиваются?

– Да, вижу много положительных вещей, вижу прогресс. Рост результатов ведёт к развитию, к повышению интереса со стороны телевидения и вообще СМИ, к увеличению количества занимающихся. На мой взгляд, за последние годы лыжные гонки у нас сделали качественный скачок вперёд. Диалог между спортсменами и тренерами вышел на профессиональный уровень во многом за счёт того, что в своё время Елена Валерьевна Вяльбе приняла решение о создании нескольких тренировочных групп. Сейчас мы видим, что тот риск полностью себя оправдал. Нужно было идти вперёд, и она как менеджер сделала всё для этого шага. Лучшее качество лидера – умение брать ответственность на себя. Елена Валерьевна никогда ответственность на других перекладывала.

– Вы видите себя в дальнейшем бизнесменом, тренером или, может, спортивным менеджером в сборной России?

– Бизнес мне сейчас ближе. Наверное, это и есть моё будущее.