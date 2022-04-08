«Надеюсь, не увидим русских на спортивной арене». В Норвегии приветствуют наше отстранение

Бан России в спорте – тема номер один, которая волнует не только спортсменов и их болельщиков в нашей стране. Этот вопрос активно обсуждается и за рубежом. Там интересуются не только тем, будут ли россияне участвовать в международных турнирах, но и тем, какая роль теперь у России на мировой спортивной арене. К какому выводу пришли зарубежные СМИ?

«Каждый хочет соревноваться с лучшими»

Оказывается, иностранцев возможный недопуск россиян на международные турниры волнует не меньше, чем самих россиян. В лыжных гонках это вполне объяснимо: наши спортсмены – среди лидеров этого вида спорта. Неудивительно, что мимо этой темы не смог пройти норвежский портал VG, выпустивший материал «Реакция на заявления России: Это так глупо».

Материал, как понятно из названия, является ответом на российские недовольства по поводу отстранения спортсменов из России и Беларуси, а также фразы о том, что норвежцы вытеснили россиян с Кубка мира. Главными «голосами» текста стали Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

«Это настолько глупо, что не имеет ничего общего с реальностью, – отреагировал Иверсен на недовольство в России. – Честно признаюсь, дело не в том, что мы не хотим быть побеждёнными. Каждый хочет соревноваться с лучшими, но очень логично, что это уходит на второй план, когда идёт [спецоперация]. Я поддерживаю все спортивные организации и страны, которые дали чёткий сигнал. Надеюсь, мы не увидим русских на спортивной арене, пока не произойдут серьёзные изменения».

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И если Иверсен чётко выражает свою неприязненную позицию, говоря о том, что не хочет видеть российских спортсменов на турнирах, то Клебо всё время пытается уйти от острых заявлений и «съехать» с темы.

«Принятое решение (исключить из спорта Россию и Беларусь. – Прим. «Чемпионата») было совершенно правильным. Вся ситуация совершенно ужасна. Мы думали о возможном отстранении русских. Но при том, как обстоят дела сейчас, ситуация на Украине намного хуже и в любом случае важнее, чем то, с кем мы будем соревноваться следующей зимой. Конечно, это вопрос, который рано или поздно возникнет, но пока я не думал об этом», – признался Клебо.

«Политически нейтрально»

На фоне отстранения россиян от спорта иностранную прессу беспокоят предстоящие выборы в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS), куда заявилась и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Главный вопрос, который пытался выяснить Dagbladet, может ли Вяльбе как представитель России вообще быть кандидатом. С этим издание и обращается к FIS, к своему удивлению, получая положительный ответ.

«На данный момент ни российские, ни белорусские спортсмены не допускаются к участию ни в каких соревнованиях FIS. Но это не относится к членам правления FIS. Таким образом, Вяльбе разрешено баллотироваться на переизбрание в Совет FIS», – пояснил отдел коммуникаций FIS.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Там подчеркнули, что FIS «должна вести свою деятельность политически нейтрально». Несмотря на это, кажется, решение всё ещё остаётся спорным. От комментариев на тему участия Вяльбе в выборах отказались представитель Норвегии в правлении FIS Эрик Рёсте, президент FIS Йохан Элиаш и генеральный секретарь организации Мишель Вион.

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От ответа по сути ушёл и председатель комитета FIS Вегард Ульванг, который ранее активно высказывался за отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Я уже сказал, что думаю об этом. FIS не заняла чёткую позицию по этому вопросу, а просто говорила про безопасность спортсменов. Пока что никто не исключён из Совета FIS», — пояснил Ульванг.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Почти человеческая история

Между тем не всё крутится только вокруг неучастия россиян в турнире. VG сумел зацепиться за путь Александра Большунова, который он прошёл за этот год, начав с травм и закончив триумфом на Олимпиаде.

Норвежцы рассказывают историю трёхкратного олимпийского чемпиона, рисковавшего пропустить Игры из-за серьёзного падения с велосипеда. Понятно, что всё это было известно давно, но СМИ старается это подать как сенсацию во многом благодаря ярким фразам Юрия Бородавко.

«Я реально понимал, что падение было очень серьёзное, я молил бога, чтобы от падения не было разрывов внутренних органов, чтобы не были повреждены нервы, – приводит слова Бородавко норвежское издание. – Была травма руки, к тому же падение всегда влечёт за собой серьёзные последствия. Но господь миловал, и всё это прошло достаточно нормально».

Материал VG можно было бы посчитать обычным рассказом о человеческом преодолении, если бы не одно «но». Ещё в самом начале текста, как бы подогревая интерес аудитории, СМИ упоминает, что Александр – служащий российской армии, который принял участие в митинге-концерте. Но, кажется, в современном мире без привязки к нынешней ситуации уже никуда.