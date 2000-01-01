Суровые — только в гонке с норвежцами. Подборка самых милых и семейных фото наших лыжников

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Семья — главное. Устюгов, Большунов и все наши топ-лыжники с близкими
Семья — главное. Устюгов, Большунов и все наши топ-лыжники с близкими
Эта подборка точно поднимет вам настроение.
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Поздравления чете Устюговых!
Поздравления чете Устюговых!
Лыжники Сергей и Елена Устюговы только-только во второй раз стали родителями.
Всегда сосредоточенный и суровый на трассе Сергей Устюгов — с дочкой Кирой очень милый и спокойный.
Всегда сосредоточенный и суровый на трассе Сергей Устюгов — с дочкой Кирой очень милый и спокойный.
Большунов сыграл свадьбу после прошлого сезона
Большунов сыграл свадьбу после прошлого сезона
На лыжне Александр — гроза соперников, а рядом с любимой женой Анной может позволить себе полюбоваться закатом.
Такого Большунова вы вряд ли увидите в гонках.
Такого Большунова вы вряд ли увидите в гонках.
Семья Сориных давно трудится на благо сборной
Семья Сориных давно трудится на благо сборной
В свободное время Татьяна и Егор — просто любящие родители.
Спицов стал папой совсем недавно
Спицов стал папой совсем недавно
Почти сразу после возвращения из Пекина олимпийский чемпион поделился фотографией с женой Ксенией и новорождённой дочерью.
Терентьев выбрал в спутницы лыжницу сборной России
Терентьев выбрал в спутницы лыжницу сборной России
На снимке Александр отдыхает на природе со своей возлюбленной Анной Грухвиной.
Как и Якимушкин
Как и Якимушкин
Серебряный призёр ОИ-2022 уже давно встречается с лыжницей Ольгой Кучерук.
Мальцев счастлив в браке уже почти 5 лет
Мальцев счастлив в браке уже почти 5 лет
Серьезный внешний вид Артёма Мальцева на лыжне не мешает ему быть улыбчивым и заботливым мужем и папой.
Главная поддержка Ретивых — его семья
Главная поддержка Ретивых — его семья
«Сам знаю, каково это — чувствовать поддержку от своей семьи, от жены, от двух детей», — отмечал Глеб недавно в интервью.
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