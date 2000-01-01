Русские спортсмены теряют спонсоров. Большунов лишился лыж, футболисты — формы

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Бренды, разорвавшие контракты с россиянами: от футбола до лыжных гонок
Бренды, разорвавшие контракты с россиянами: от футбола до лыжных гонок
Спонсоров лишаются атлеты из совершенно разных видов спорта.
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Rossignol и Александр Большунов
Rossignol и Александр Большунов
Трёхкратный олимпийский чемпион лишился контракта с производителем лыж, но временно: его действие приостановлено.
Перчатки Kinetixx и лыжники, двоеборцы, биатлонисты
Перчатки Kinetixx и лыжники, двоеборцы, биатлонисты
Целый ряд российских спортсменов-зимников потерял соглашения с производителем перчаток из Германии.
Speedo и Евгений Рылов
Speedo и Евгений Рылов
Известный производитель экипировки для пловцов Speedo разорвал контракт с двукратным олимпийским чемпионом после событий в «Лужниках».
Swix и ФЛГР
Swix и ФЛГР
Поставщик инвентаря и смазочных материалов Swix временно больше не сотрудничает с российскими лыжниками.
Haibike Ghost: остановка поставок в Россию
Haibike Ghost: остановка поставок в Россию
Немецкий производитель велосипедов Haibike Ghost принял решение отказаться от поставок товаров в Россию.
Adidas и РФС
Adidas и РФС
Сотрудничество adidas и РФС началось в 2008 году, но в марте 2022-го его приостановили.
Puma и РФБ
Puma и РФБ
Российская федерация баскетбола лишь год назад начала сотрудничество с Puma, и сейчас оно прекратилось.
ССМ и игроки НХЛ
ССМ и игроки НХЛ
Канадский производитель хоккейной экипировки CCM решил не упоминать российских хоккеистов в рекламе и другой глобальной коммуникации.
Three и «Челси» (из-за Абрамовича)
Three и «Челси» (из-за Абрамовича)
Титульный спонсор «Челси» — мобильный оператор Three — прекратил сотрудничество с клубом из-за его связи с Романом Абрамовичем.
«Шальке» и «Газпром»
«Шальке» и «Газпром»
Обратная ситуация произошла в Германии: футбольный клуб «Шальке-04» разорвал контракт с российским спонсором – компанией «Газпром».
Русские спортсмены теряют спонсоров. Большунов лишился лыж, футболисты — формы
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