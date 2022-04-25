Теперь понятно, как ловить тех, кто будет жульничать.

В лыжных гонках и биатлоне окончательно запретили фтор. Что это значит для России и мира?

Федерация лыжных видов спорта и Международный союз биатлонистов договорились о полном запрете на использование фторсодержащих компонентов в средствах для подготовки лыж с сезона-2022/2023. О подобной инициативе говорили уже несколько лет, но теперь, кажется, запрет точно вступит в силу на этапах Кубка мира.

Производители устройств, определяющих наличие фтора на лыжах, заявили о том, что доработали прибор, который ещё в начале сезона показывал непонятно что.

Смогут ли норвежцы вновь найти какие-то лазейки в правилах или на этот раз их точно накажут?

«Разработан эффективный метод тестирования»

Итак, краткая история вопроса. Менее года назад, в июне 2021-го, FIS и IBU выпустили совместное заявление, согласно которому «владение, применение, использование, продажа, раздача или торговля любыми продуктами, содержащими перфтороктановую кислоту (PFOA/С8) на всех мероприятиях под эгидой организаций запрещены».

При этом продукты с низкоцепочечным фтором C6 по-прежнему разрешено было производить, продавать или использовать. В прошедшем сезоне шло тестирование прибора, который может мгновенно определять наличие фторсодержащей смазки. В этом устройстве – главная проблема. Прибор не был откалиброван. Он мог показывать наличие продукта со фтором С8 даже на лыжах, которые были очищены несколько раз согласно рекомендациям.

Тириль Венг и Сендрин Браун Фото: Patrick Smith/Getty Images

Теперь FIS и IBU утверждают, что прибор доработан.

«После многоступенчатого тестирования FIS готова ввести полный запрет на фторсодержащие средства с начала зимнего сезона 2022-2023. Компания Bruker, производитель высокоточных научных приборов, в сотрудничестве с FIS и IBU разработала эффективный метод тестирования с использованием устройства Alpha II. Это устройство обеспечивает надёжное тестирование и гарантирует честные соревнования. Правила, касающиеся полного запрета на использование фтора, будут утверждения на предстоящем конгрессе FIS», – сказано в пресс-релизе организации.

В стадии тестирования – два устройства

Руководитель рабочей группы по фтору вице-президент FIS Роман Кумпост рассказал, что на самом деле практически готовы уже два устройства.

Но ранее о фирме Bruker речь не шла. Говорилось о том, что прибор разрабатывает фирма Kompas, а второй проект был засекречен.

«Мы изначально шли двумя путями. Информация о нашем сотрудничестве с Kompas появилась довольно быстро, поскольку они раньше предложили нам совместный проект. Да и цена на их прибор значительно дешевле.

Но во время тестирования выяснилось, что на соревнованиях высшего уровня (Кубок мира, чемпионат мира и Олимпийские игры) нам нужно более надёжное решение. Его предложила компания Bruker, прибор которой прошёл успешное тестирование. Рабочая группа рекомендовала его к использованию уже со следующего сезона», – рассказал Кумпост порталу xc-ski.de.

Терезе Йохауг Фото: Al Bello/Getty Images

Решение Bruker намного дороже, поэтому использоваться прибор будет только на главных стартах. Фирме Kompas предложено доработать прибор и отдать его в предстоящем сезоне на тестирование на национальном уровне, а также на отдельных гонках марафонской серии и в стартах FIS.

Будет ли продолжаться жульничество с фторовыми смазками?

В прошлом сезоне было несколько случаев, когда спортсмены попадались на использовании средств с запрещённой цепочкой C8. В частности, на Кубке Скандинавии лыжники из Норвегии и Швеции использовали именно эти средства подготовки.

Но им ничего не было, кроме разве что небольшого общественного порицания. Кубок Скандинавии – не те соревнования, которые входят в список для обязательного тестирования, да и прибора, доказывающего вину спортсменов и сервисов, не было.

Теперь есть. Пока о приборе Alpha II неизвестно почти ничего. А российский сервис и вовсе оказался отрезан от последних новостей по данному вопросу. Во всяком случае, пресс-релизы с результатами испытаний в Россию не приходили. Но то, что было ещё в начале сезона, нашу сервис-бригаду категорически не устроило, поскольку постоянно возникали ошибки.

Но разработка не стояла на месте. Возможно, теперь прибор действительно доработан до того уровня, когда остаётся дождаться его сертификации и официального внедрения.

Александр Большунов Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Что это означает на практике для России? Что все фторсодержащие средства можно смело передавать в регионы или спортивные школы, а производителям сосредоточиться на продукции, в которой вообще нет фтора. В прошлом сезоне сборная России испытывала подобные средства, но ни в одной из гонок Кубка мира, и тем более на Олимпиаде, их не использовала. Разница в работе даже с разрешённым фтором С6 была колоссальной.

И совершенно неважно, была это продукция производителей из Норвегии, Финляндии или России. Вероятно, в первый сезон без фтора жалоб на работу лыж будет просто невероятное количество.