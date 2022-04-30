Клебо рискует не попасть в сборную Норвегии. Всё дело в конфликте из-за нового контракта

Лучший лыжник страны уже не в первый раз воюет с национальной федерацией.

В мире лыжных гонок в это межсезонье сплошные перестановки и изменения, не говоря уж о том, что совершенно непонятно, каким будет следующий международный сезон – со спортсменами из России или без них.

И только одно остаётся стабильным – лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо вновь спорит с национальной лыжной федерацией из-за контракта. До оглашения состава команды на следующий сезон осталось несколько дней, а соглашение ещё не подписано. И Клебо рискует не попасть в сборную.

Выгодный контракт

О том, что контракт с Клебо не подписан, на днях сообщил отец и менеджер самого титулованного норвежского лыжника последних лет Хокон Клебо.

«У нас идёт диалог, цель которого – прийти к соглашению. Но мы ещё не закончили. Мы пытаемся найти решение. Надеемся добиться этого и на сей раз, ведя переговоры напрямую с ассоциацией. Не хочу ничего комментировать до тех пор, пока у нас не появится какого-то решения. Арильд Монсен (тренер по спринту. – Прим. «Чемпионата») является важной частью переговоров, надеюсь, что он продолжит свою работу в сборной Норвегии в следующем сезоне», – заявил Клебо-старший в интервью VG.

Что конкретно не устраивает пятикратного олимпийского чемпиона в старом контракте – не совсем ясно. Возможно, дело опять во взаимодействии со спонсорами, рекламодателями и в каких-то личных финансовых условиях. Детали переговоров ни Хокон Клебо, ни менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг раскрывать пока не решились. Последний вообще отказался как-либо комментировать переговоры между федерацией и Клебо. Видимо, ситуация непростая – гораздо сложнее, чем бывало раньше.

Кроме того, параллельно у Йоханнеса идут переговоры и с компанией-производителем экипировки Fischer, на лыжах которой он катался последние годы. Сейчас норвежец на фоне своих успехов прошлого сезона (очередного «Большого хрустального глобуса» и двух золотых медалей Олимпиады) пытается получить более выгодные условия сотрудничества.

Йоханнес Хёсфлот Клебо Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Спорные отношения

Клебо не впервые спорит с Норвежской лыжной федерацией из-за контракта. Так, в начале прошлого сезона он взбаламутил всех на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Причиной раздора стал спонсор, с которым подписала контракт национальная федерация, – стриминговый сервис Viaplay.

Клебо отказался бежать с логотипом компании на форме, объяснив свою позицию тем, что сотрудничество федерации и сервиса принесёт лишь вред.

«Я считаю, что такое сотрудничество не идёт на пользу ни федерации, ни Viaplay. Оно, наоборот, может нанести вред, так как речь идёт о независимости. Это нехорошо для обеих сторон. Viaplay стала коммерческим спонсором лыжной федерации на краткосрочной основе. С одной стороны, они освещают спорт как журналисты, с другой – они наши спонсоры. Это вызывает сомнения.

Когда речь заходит о независимости, кто-то должен быть насторожённым. Я предпочёл отказаться от бренда Viaplay на своей форме», – пояснил Клебо.

Лыжник занял жёсткую позицию, но федерация смогла найти рычаги давления или просто договорилась с ним. Клебо резко поменял своё мнение.

«Я выразил озабоченность в связи с тем, что обладатель медиаправ становится ещё и коммерческим спонсором. Но всё же я согласился разместить рекламу Viaplay на комбинезоне. При этом считаю важным, что смог высказать свою принципиальную позицию», – подчёркивал спортсмен.

Йоханнес Хёсфлот Клебо Фото: Patrick Smith/Getty Images

Конфликт с федерацией у Клебо был и в 2019 году. Тогда лыжник тоже не хотел подписывать контракт. Суть претензий была в том, что Клебо не видел чёткого разграничения, когда он представляет исключительно себя, а когда – команду. Это влияло и на договорённости со спонсорами, и на возможность Йоханнеса делать высказывания в СМИ или своих социальных сетях.

В итоге после долгих переговоров все детали были улажены и норвежец всё-таки выбил наиболее выгодные для себя условия: выступал в форме с логотипами и своих спонсоров, и спонсоров федерации.

Казалось, что дальше между лыжником и федерацией наступит мир, но спортсмен продолжает гнуть свою линию. Понятно, что его отсутствие в команде невыгодно никому, но риск не увидеть фамилию Клебо в списке национальной сборной Норвегии на следующий сезон пока всё-таки есть.