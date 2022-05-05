«Очень жалко девочку». Лыжница сборной России неожиданно ушла в биатлон — это ещё зачем?

Переход лыжников в биатлон — всегда мощный инфоповод и причина порассуждать. Будет ли лыжник быстрейшим по чистому ходу, когда получит винтовку? Как быстро адаптируется к стрельбе? Станет выцеливать — или проще пять раз промазать и убежать на штрафные круги?

В последние годы подобные переходы наблюдались среди европейских лыжниц. Через год после Олимпиады в Сочи переквалифицировалась в биатлонистку немка Денизе Херрман и в Пекине-2022 выиграла золото, причём в индивидуальной гонке — дисциплине, где чистая стрельба решает. Посреди олимпийского цикла рискованный переход предприняла шведка Стина Нильссон. Её успехи пока более скромны, но она уже добыла первый подиум на этапе Кубка мира.

А теперь маршрут «из лыж в биатлон» открылся и в России. В новом амплуа себя попробует Наталья Мекрюкова — 21-летняя спортсменка из Тюменской области. О решении стало известно менее чем через пару недель после её свадьбы с биатлонистом Алексеем Шевченко.

Наталья Мекрюкова Фото: Из личного архива спортсменки

Что Мекрюкова выиграла в лыжах?

Мекрюковой не оказалось в списке на централизованную подготовку лыжной сборной, который ФЛГР опубликовала на прошлой неделе — и это изрядно удивило болельщиков. К сезону-2021/2022 Наталья готовилась в группе Егора Сорина, годом ранее тренировалась у Юрия Бородавко.

Её главное достижение в лыжных гонках — бронза в спринте на недавнем чемпионате мира среди молодёжи в Люгне (Норвегия). В финальном забеге свободным стилем Мекрюкова финишировала вслед за Моа Ханссон из Швеции и Моникой Скиндер из Польши.

Спортсменка привлекалась и к Кубку мира: лучший результат — восьмое место в эстафете в Лахти год назад. В личных гонках Наталья добралась до топ-30: в декабре 2020-го финишировала 27-й в коньковом спринте Давоса. Правда, это было сделано в отсутствии шведок, норвежек и финок — команды пропускали этап из-за пандемии коронавируса.

У Мекрюковой получилось отлично выступить на чемпионате России в Сыктывкаре, который завершился 2 апреля. Наталья завоевала эстафетное золото в составе сборной Тюмени вместе с Ольгой Кучерук, Екатериной Смирновой и Анной Грухвиной, серебро в командном спринте (вместе со Смирновой они проиграли только Светлане Николаевой и практически непобедимой Наталье Непряевой). В личном спринте Мекрюкова была пятой, в разделке классикой – 11-й.

Какие у неё шансы в биатлоне?

Получается, что в бытность лыжницей Наталья не хватала звёзд с неба: могла выстрелить на внутренних соревнованиях, но была середняком на Кубке мира, редко забегая в очки. Поэтому её переход в биатлон — точно не потеря для российских лыж и точно не суперрискованный шаг для самой спортсменки.

Время выбрано самое подходящее: начало олимпийского цикла. К тому же в стандартных условиях следующий международный сезон наверняка бы выпал из-за адаптации к новому виду спорта — Мекрюковой пришлось бы пристреливаться на этапах Кубка страны. Но на данный момент неясно, а будет ли у России вообще международный сезон — поэтому и на внутренних стартах будет достаточно конкуренции.

Тем более Наталья с большой долей вероятности станет тренироваться сразу у Михаила Шашилова, который продолжит работу с женской сборной России. Эту информацию в комментарии Sport24 подтвердила президент ФЛГР Елена Вяльбе. А вот двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев был в своём стиле ироничен.

«Шашилов будет её тренером? Могу её только поздравить. Считаю, ей повезло работать с таким великим специалистом. Всё-таки олимпийскую команду привёл к серебру. На самом деле очень жалко девочку. Как бы она не пожалела о своём выборе. Но, может, в её случае всё будет вопреки и она станет звездой. Шашилов ни Миронову, ни Казакевич не мог научить стрелять, как он будет лыжницу учить этому?! Мне очень любопытно на это посмотреть», — цитирует Васильева Sport24.

Наталья Мекрюкова Фото: Из личного архива спортсменки

Воспринимать слова Дмитрия всерьёз не стоит: всем известно прохладное отношение российской биатлонной элиты к Шашилову, а в большом спорте может произойти всё что угодно. Наталья Мекрюкова вряд ли станет суперзвездой мирового биатлона – но вполне может поймать шанс и закрепиться в составе сборной России.