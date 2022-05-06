«Идиотская традиция». Лыжниц, похоже, заставят бегать наравне с мужчинами — но зачем?

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова нередко вступает в конфронтацию с теми, чьи высказывания или идеи ей не нравятся. Не так давно под горячую руку российской лыжницы попался норвежец Вегард Ульванг — глава лыжегоночного комитета FIS. В конце своего 16-летнего пребывания на посту в качестве последнего аккорда он предложил уравнять дистанции у женщин и мужчин.

«Надеюсь завершить работу историческим решением через две недели. Сейчас на рассмотрении находится предложение, касающееся нового сезона и последующих, о равных дистанциях для женщин и мужчин. Если лыжный мир согласится со мной, есть надежда, что предложение будет принято», — цитирует Ульванга NTB.

На данный момент зафиксирована следующая длина традиционных (олимпийских) дистанций:

разделки на 10 км у женщин и 15 — у мужчин;

скиатлон 15 и 30 км;

марафон 30 и 50 км;

эстафета 4х5 и 4х10 км.

Круги в личном и командном спринтах зависят от организаторов: иногда женщины и мужчины преодолевают равную дистанцию примерно в 1,5 километра, на некоторых трассах женщины пробегают чуть меньше. Единственная полностью равная гонка в кубковой программе — восхождение на Альп-де-Чермис в финале «Тур де Ски». Лыжницы и лыжники проходят по 10 километров.

Ульванг предложил ввести дистанции на 10, 20 и 50 километров для лыжников обоих полов. Голосование по вопросу состоится 18 мая, в случае принятия поправки она вступит в силу не ранее 2025 года.

Как отреагировали российские лыжницы?

«В каком мире он живёт? — обрушилась Вероника на норвежского чиновника в своём телеграм-канале. — Связь с реальностью — отсутствует. Это конкретно об идее сделать 50 км для женщин. Гонки Кубка мира без конца отменяют или, как в Лиллехаммере, переносят на другие трассы по причине отсутствия снега. Если откровенно, то никто не хочет готовить круги более 5 км — дорого и телевидение против.

Сборная России Фото: РИА Новости

Кстати, о телевидении — какой редактор поставит в эфир женскую гонку на 50 км? Там победительница будет бежать 2:10-2:20 в идеальных условиях. А, извините, Терезе же закончила? Тогда 2:30! Кто это смотреть будет? «Полтинник» — это вообще другая подготовка, на ней нужно несколько лет специализироваться.

Мы между собой на Кубке мире перспективу бежать больше 30 км уже обсуждали — я вам секрет открою: вообще ни одной желающей я не встречала! Не исключаю, что есть, но они в меньшинстве точно».

Ранее против уравнения дистанций выступили напарницы Степановой по золотой четвёрке — Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. «Мужчины ведь всё-таки сильнее», — сказала Татьяна в комментарии Sport24.

Кому-то вообще нравится эта идея?

Главные феминистки лыжных гонок — шведки. План с уравнением дистанций поприветствовали Фрида Карлссон и Линн Сван, «за» высказалась Шарлотт Калла — но по причине завершения карьеры ей уже не придётся ощутить последствий реформы.

Шарлотт Калла Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Разговоры о равенстве ведутся среди шведских лыжниц не первый год: их начала вице-чемпионка мира в эстафете 2015 года Мария Рюдквист. Ещё в сезоне-2014/2015 она была недовольна организаторами этапа Кубка мира в Давосе, которые из-за нехватки снега и тёплой погоды сократили не только мужскую дистанцию с 30 километров до 15, но и женскую — с 15 до 10. И ведь на самом деле претензии не лишены логики — если снежного покрова хватает для проведения 15-километровой мужской гонки, зачем сокращать заодно и женскую, ломая программу этапа?

«Кубок мира по лыжам — не чёртова девичья вечеринка, это такое же серьёзное соревнование, как и у мужчин. То, что даже новые дистанции для женщин укорочены — это идиотская и сексистская традиция. Почему мы продолжаем придерживаться тех представлений о женщинах, которые были у нас 60 лет назад?» — писала Рюдквист в собственной колонке.

А если честно. Уравнение дистанций — это хорошо?

В отповеди Вероники Степановой есть рациональное зерно, но есть и откровенные натяжки. Например, о другом характере подготовки к гонке на 50 километров и узкой специализации. Степанова предпочитает дистанции на 5-10 километров — и на данный момент это как раз её специализация. Пока что её не поставят ни на 30, ни на 50 — и в таком случае какая ей разница, что смотреть по телевизору?

Но правда в том, что в марафонской серии Visma Ski Classics женщины бегают и 50, и 70, и 90 — и вполне успешно. Конечно, они для этого готовятся и выполняют другую работу, нежели кубковые лыжницы для спринтов и эстафетных этапов. Но победительница будет и в спринте, и на «пятёрке», и на «полтиннике». Если Степанова не хочет бегать длинные дистанции — это её право. А если хочет — значит, придётся подстраиваться и менять методики подготовки.

Однако лыжница абсолютно права в контексте телевидения: спринты вводили как раз для того, чтобы привлечь молодую аудиторию и сократить хронометраж забегов. Это современная тенденция для многих видов спорта, причём не только циклических: в горных лыжах стали популярны параллельные дисциплины, примерно получасовой спринт (в противовес двухчасовой гонке) год назад ввели в Формуле-1, теннисисты уже несколько лет экспериментируют с длиной сетов на молодёжном Итоговом турнире.

Будет действительно странно, если беговые лыжи вдруг сделают откат лет на 15 назад. Женские 50 километров безусловно интересны для постоянных болельщиков лыжных гонок, которые съедят всё, что им предложат, но такие гонки едва ли станут причиной прихода новых фанов.

А ещё Степанова хлёстко и справедливо написала относительно частых отмен и переносов. В 2022-м из-за надуманной коронавирусной безопасности FIS отменила два предолимпийских этапа у лыжников и не потрудилась найти замену, как и в случае с тюменским финалом. А сезоном ранее никто не справился с бунтом норвежцев, которые пропускали гонки в полном составе. В эпоху ковида Ульванг и его подчинённые не стали сдваивать этапы, как сделали это биатлонные коллеги из IBU, и думать о престиже соревнований и именно лыжного сегмента организации.

Возможно, сначала преемнику Ульванга стоит разобраться с этим и стабилизировать календарь, обеспечив проведение всех стартов. А потом можно задуматься и об уравнении дистанций. В целом эта идея имеет право на жизнь — лыжницы точно не слабы для гонок на 50 километров.