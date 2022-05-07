«Мы хотим исключения Вяльбе». Иностранцы против участия босса русских лыж в выборах FIS

Май станет для главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сложным месяцем. Президенту предстоит принять участие сразу в двух выборах: на пост главы ФЛГР и в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Но если в первом случае победа Вяльбе гарантирована, то на международном уровне её ждёт жесточайшее сопротивление.

«Санкции не относятся к членам правления FIS»

1 апреля стало известно, что Елена Вяльбе будет переизбираться на новый срок в совет FIS. Выборы пройдут 26 мая: из 23 кандидатов будут выбраны 18 человек, которые войдут в орган на предстоящие два года.

Но тут сразу возникает вопрос, а может ли Вяльбе участвовать в выборах, когда российские лыжники отстранены от международных турниров? FIS дала чёткий ответ – может, ведь санкции не распространяются на членов совета.

«На данный момент ни российские, ни белорусские спортсмены не допускаются к участию ни в каких соревнованиях FIS. Но это не относится к членам правления FIS. Таким образом, Вяльбе разрешено баллотироваться на переизбрание в Совет FIS», – пояснил отдел коммуникаций FIS.

При этом в FIS подчеркнули, что организация ведёт свою деятельность «политически нейтрально». Возможность участия Вяльбе в выборах подтвердил в том числе глава комитета лыжных гонок в FIS Вегард Ульванг, который ранее довольно активно выступал за отстранение россиян.

«FIS не заняла чёткую позицию по этому вопросу, а просто говорила про безопасность спортсменов. Пока что никто не исключён из Совета FIS».

Наталья Непряева и Вяльбе Фото: РИА Новости

«Мы хотим её исключения из списка кандидатов»

Естественно, решением Вяльбе вновь баллотироваться в совет FIS в нынешних условиях крайне недовольны представители других иностранных федераций. Против её участия в выборах выступили Финская лыжная ассоциация, Польская лыжная ассоциация, а также Федерация лыжных гонок Швеции.

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«По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за неё, – комментировала свою позицию глава Федерации лыжных гонок Швеции Карин Маттссон. – Одно дело не голосовать за неё, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах? Хотим ли мы исключить её из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить дальше. В этом надо исходить из той же логики, что и при отстранении спортсменов. На должности в FIS вы представляете свою страну не меньше, а даже больше».

Вяльбе отреагировала на слова своей скандинавской коллеги коротко: «Документы у меня уже поданы, а остальное в комментариях не нуждается».

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До этого глава ФЛГР ответила на заявление Маркка Хаапасалми, президента Финской лыжной ассоциации, который также высказался против участия Вяльбе в выборах. «Уже не хочется на всё это реагировать. Пусть говорят что хотят – мне это неинтересно», – высказалась босс русских лыж.

В Норвежской лыжной ассоциации напрямую не отвергли кандидатуру российского представителя, однако дали понять, что не одобряют её.

«Как и мой финский коллега, я реагирую на заявления Вяльбе. Как мы будем относиться к России и российскому спорту в будущем, мы обсудим в преддверии конгресса FIS в конце мая», – рассказал глава Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте.

«Смешивать всё неправильно»

Несмотря на такое давление со стороны иностранных представителей, Елена Вяльбе решительно заявила, что с выборов сниматься не намерена. 26 мая на голосовании будет присутствовать российская делегация, в составе которой будет сама Вяльбе, Георгий Мнацаканов, который будет голосовать от лица России на выборах, и переводчица Кристина Мнацаканова.

Мужская сборная России по лыжным гонкам Фото: Getty Images

«Что касается меня, я поеду пока ещё в качестве члена совета FIS, буду участвовать в выборах и сама сниматься не собираюсь. Считаю, что не надо смешивать всё и вся, это неправильно. Безусловно, я понимаю, что у меня будут противники, которые не хотят видеть меня в совете FIS, но также будут и те, кто хотят меня там видеть. Всё решат люди, которые будут голосовать».

В Совете FIS глава ФЛГР состоит с июня 2021 года. Тогда на выборах Вяльбе заняла последнее, 16-е место в Совете из 19 кандидатов, став при этом первой женщиной, которую утвердили в Совет по результатам голосования. Получится ли сейчас снова отобраться в Совет – сказать сложно. Посмотрим, скажутся ли на итоговом решении санкции в адрес российского спорта.