Ещё одна звёздная лыжница перешла в биатлон. Девушки бегут от серьёзного кризиса в лыжах?

Словенка Анамария Лампич пока не объяснила причин перехода. Но, кажется, они всем и так понятны.

«Прощайте лыжные гонки. Привет, биатлон», — написала Анамария Лампич в соцсетях, и биатлонные ряды пополнились ещё одной звездой лыж.

Это не первый и не далеко не последний переход из одного вида спорта в другой. Но одно дело, когда такое решение принимают спортсменки, не добравшиеся до больших титулов в лыжах, другое – когда взять в руки винтовку решают настоящие звёзды лыжных гонок. Неужели это кризис лыж?

Шведский пример

Анамария Лампич – уже вторая звезда лыжных гонок, променявшая лыжи на биатлон за последнее время. В прошлом сезоне биатлоном неожиданно стала заниматься олимпийская чемпионка Стина Нильссон. Спортсменка планировала бегать на лыжах до Олимпиады-2022 в Пекине, а потом перейти в другой вид спорта, однако из-за травмы ребра, которая помешала выступать шведке в сезоне-2019/2020, решение было принято гораздо раньше.

Анамария Лампич Фото: Laurent Salin/Getty Images

Стина сразу стала тренироваться с основой шведской сборной, а уже в январе, менее чем через год после перехода в биатлон, дебютировала на этапе Кубка IBU в Абере. В своей первой гонке, спринте с пятью промахами, Нильссон стала 99-й. Выступала шведка невзрачно, хотя и завоевала серебро в одной из эстафетных гонок. В конце сезона её пригласили на заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде, где она выступила уже относительно неплохо: в спринте с промахом она была 26-й, а в пасьюте с восемью промахами – 22-й.

Сезон-2021/2022 Стина начала на Кубке мира, однако практически сразу была отправлена на Кубок IBU. В декабре она вернулась на главный мировой турнир, где стала показывать стабильные результаты, почти постоянно заезжая в топ-20. На Олимпийские игры Нильссон поехала в качестве запасной. После Игр на этапе Кубка мира в Контиолахти, спустя два года после перехода, шведка впервые поднялась на подиум в личной гонке. 28-летняя спортсменка завоевала бронзу в спринте, показав лучший ход на дистанции.

«Я так счастлива и горжусь собой. У меня выдался действительно классный день. Моё тело было именно таким, каким я хотела его чувствовать. Последний выстрел был очень важным, я рада, что собралась и смогла попасть. Это шок от радости, которой нет равных. У меня есть чувство, что вся команда рада за меня», — призналась Стина после завоевания первой медали в биатлоне.

Теперь биатлонная звезда?

Видимо, история Стины, а также впечатляющий пример Денизе Херрман, перебравшейся в биатлон из лыж в 2016 году и ставшей одним из лидеров Кубка мира и олимпийской чемпионкой, вдохновили Лампич на аналогичный переход. Что интересно, 26-летняя Анамария решила надеть винтовку почти в том же возрасте, в котором это сделали шведка и немка (им было по 27).

Денизе Херманн Фото: Maja Hitij/Getty Images

Как и свои предшественницы, Лампич – довольно титулованная лыжница. За её плечами серебро и две бронзы с чемпионатов мира, 10 медалей Кубка мира (3 – 5 – 2). В прошлом сезоне словенка стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте, в нынешнем сезоне она была второй, уступив Майе Дальквист чуть больше 100 очков.

В апреле Лампич раскритиковала свою национальную федерацию, заявив, что организация совсем не заботится о спортсменах на высоком уровне.

«Мы и вправду маленькая команда, из-за чего и отстаём. Не думаю, что тренеры проверяют лыжи в других командах. На Олимпиаде мы только и делали, что справлялись с проблемами. Учитывая наши прошлые результаты, у нас должны быть лучшие условия, но с каждым годом всё становится только хуже и хуже. Я постоянно должна о чём-то просить, и на таком уровне это печально. Всё дело в нюансах. В больших сборных спортсмен тренируется, а всем остальным занимается его команда», – рассказала тогда Лампич.

И вот спустя месяц она объявляет о переходе в биатлон, не объясняя причин. Возможно, сказалась неразбериха в федерации, а может, и удачные примеры предшественниц. Правда, пока особых перспектив в биатлонном будущем Лампич не видно. Всё-таки женская сборная Словении совсем не на том уровне, что сборные Германии или Швеции. В Кубке наций словенки располагаются на 20-й строчке, едва опережая Китай. Результаты команды тоже оставляют желать лучшего. Единственной словенкой, попавшей в общий зачёт Кубка мира, стала Полона Клеменчич, занявшая 99-е место с восемью очками.

Кроме того, неясно, насколько хорошо у Анамарии получится работать с винтовкой. Пускай тенденции современного биатлона и говорят о том, что можно хорошо выступать даже с неидеальной стрельбой, но для подиума однозначно нужен серьёзный опыт работы на рубеже. А Анамарию явно не будут устраивать безмедальные выступления.

Изменения

Зачем же было тогда переходить? Не кажется ли теперь лыжницам биатлон более интересным и перспективным даже в таких непростых условиях?

Конечно, недовольство своей федерацией – значимый повод для смены вида спорта. Но, вероятно, есть и какая-то тенденция, некий кризис, при котором лыжи на биатлон меняют не только не особо перспективные лыжницы (вроде немки Антониа Фребель, которая в апреле сменила вид спорта), но и звёзды.

Перешедшая в биатлон Стина Нильссон Фото: Matthias Hangst/Getty Images

По всей видимости, сказываются негативные изменения, в последние годы происходящие в лыжных гонках. Международная федерация лыжных видов спорта очень прохладно относится к гладким лыжам: заметного роста популярности нет, призовые заметно ниже, чем у горнолыжников или биатлонистов, да и организация Кубка мира в последние сезоны оставляет желать лучшего: полная отмена того или иного этапа стала нормой.

Очевидно, что и уход российских спортсменов с мировой арены по лыжам ударит гораздо сильнее, чем по биатлону. У девушек с винтовками всё-таки конкуренция выше, да и шансов у спортсменов малых стран больше.

Вот и получается, что звёздные лыжницы всё чаще закидывают за плечи винтовку. Понятно, что у всех свои причины, но общий тренд отрицать сложно.

Чтобы понять, как переход скажется на Лампич, нужно года два. Но если у словенки в новом виде спорта всё получится, то отток сильных спортсменок из лыжных гонок в биатлон может только усилиться.