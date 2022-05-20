Новый лыжный календарь — улёт. И почему он не нравится России?

Комитет по лыжным гонкам FIS всё же пошёл на революцию и проголосовал за равную длину дистанций для женщин и мужчин, начиная уже со следующего сезона. Россия высказалась против вместе с Италией и Австрией, но оказалась в меньшинстве.

Чтобы решение вступило в силу, оно должно быть утверждено на генеральной ассамблее FIS в Милане 26 мая, но, кажется, всё уже решено. Потому что 19 мая FIS выкатила проект календаря на сезон-2022/2023. Пока только проект – но уже с уравненными дистанциями. И это выглядит действительно улётно, несмотря на отсутствие поддержки со стороны ФЛГР.

Почему Россия не поддержала реформу?

В России об уравнении дистанций высказываются исключительно критически. Несколько раз выступила олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, в похожем ключе высказывались и другие представители сборной.

«Это будут соревнования между двумя-тремя спортсменками, все остальные будут просто статистами, выполняя роль массовки. Это преждевременно, девушки не готовы к таким дистанциям. Тем более если будет сложный рельеф, это усложнит ситуацию», – заявил в интервью «Матч ТВ» лучший лыжный тренер России (а может, и мира) Юрий Бородавко.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

«Я своё мнение по этому поводу уже говорила, и не раз. То, что предлагают наши коллеги – это всё утопия. Как и допуск разного рода людей, которые родились изначально мужчинами, но им что-то там приснилось, и они теперь решили, что они женщины. Таким образом мы просто похороним женский спорт. Если понадобится ещё раз где-то это сказать или высказаться где-то, то я ещё раз скажу. Я свою позицию по этому поводу изменять не буду. Так что российская сторона против», – Елена Вяльбе в комментарии «Спорт-экспрессу» вспомнила и про календарь, и зачем-то про трансгендеров.

Да и Степанова не раз говорила о марафоне на 50 километров, ради которого лыжницы должны перестраивать всю подготовку. Но, кажется, в России совершенно не поняли характер реформы, переживая о том, что женщин заставят бегать ультрадлинные дистанции чуть ли не каждую неделю.

На деле всё получилось не так.

Как выглядит предварительный календарь на новый сезон?

В FIS предложили следующие равные дистанции:

спринт,

10 км,

20 км,

50 км,

скиатлон 20 км (10+10).

Страшный женский «полтинник» — всего один, под конец сезона в норвежском Хольменколлене. «Десятки» — основные гонки для женщин — остались. Но появилось несколько «двадцаток», и это довольно интересно. При этом основную мужскую гонку на 15 км сократили до 10 – мужчинам тоже придётся перестраиваться, поскольку изменения напрямую касаются и их.

Вероника Степанова Фото: Getty Images

Эстафетные этапы тоже свели к равному формату: и женщины, и мужчины будут бегать по 7,5 километра. «Пятёрки» оставили для смешанных эстафет, где поколдовали с очерёдностью выхода мужчин и женщин на старт: в Бейтостолене финишируют лыжники, в Фалуне — лыжницы.

Это всё равно не устроило Россию?

«Женская 50k будет очень скучной для телевидения — а я никогда не забываю, что именно телевидение платит за всё в профессиональном спорте. Кто захочет смотреть два с половиной, три часа женской лыжной гонки, в которой ничего особенного не происходит большую часть времени и всё решается на финише? Только самые ярые поклонники лыж будут смотреть что-то подобное — а таковых, увы, мало, хорошие показатели аудитории они точно не дадут», — не успокаивается Вероника Степанова в своём телеграм-канале.

Но гонка гонке рознь, а недовольные найдутся у каждого нововведения. Пожалуй, российским болельщикам действительно не очень интересно смотреть на убежавшую в отрыв Терезе Йохауг, которая работает одна на протяжении 25 километров 30-километровой гонки. Но ведь никто не жалуется, когда в такой отрыв уходит Александр Большунов? Гонка вмиг становится очень интересной, когда в отрыве — тот, кто надо. А фаны лыж поют «Нас не догонят», обсуждают величие Большунова и абсолютно точно не хотят жарких разборок на финише ради интриги и зрелищности.

Если российским лыжницам будет тяжело бегать длинные дистанции — значит, это проблема исключительно российских лыжниц. Никто не заставляет женщин бегать наравне с мужчинами и соревноваться с ними, а то, что женский организм способен выдержать и 20, и 50, и 90 километров в гоночном режиме — бесспорно, и этому есть многочисленные доказательства.

Но подготовку действительно придётся поменять.