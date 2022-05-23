«Вяльбе постоянно звонила врачам». Сервисёр сборной России чуть не погиб в страшной аварии

В канун нового 2021 года по интернету разлетелась громкая новость: на границе Швейцарии и Италии в серьёзную аварию попала машина с сервис-бригадой сборной России по лыжным гонкам. Было сказано, что в микроавтобусе находились шесть человек и никто из них серьёзно не пострадал.

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На самом деле, это не так. Один из российских сервисёров едва не остался инвалидом после той аварии, когда машина чудом не ушла под лёд озера. Тот инцидент круто перевернул судьбу Владимира Рысина, который с сезона-2009/2010 работал в группе Юрия Каминского. Именно он готовил лыжи Никите Крюкову и Александру Панжинскому в незабываемом спринте на Олимпиаде-2010, а Александру Легкову – на выдающийся марафон на Играх в Сочи.

В интервью «Чемпионату» он рассказал, как выкарабкивался из той ситуации, как его поддержала Елена Вяльбе, решившая все медицинские вопросы, и как ему пришлось искать новую работу. Мог оказаться в сборной России по биатлону, но нашёл себя совсем в другой стране. На днях он продлил контракт с командой, где его знания и мастерство оказались нужнее.

«У меня стала отказывать вся левая половина тела»

«О лучшей работе и мечтать не нужно было, пока я трудился в сервис-бригаде сборной России. Но всё перевернул один эпизод в самый канун 2021 года. Мы ехали на «Тур де Ски», наша машина перевернулась, упала с дороги в озеро, но, к счастью, не утонула. Тогда действительно говорили о том, что никто не пострадал и обошлось без последствий. Но это не так. Многодневку я отработал более-менее на уколах и таблетках. Юлия Ступак, которой я готовил лыжи с момента её попадания в сборную России, заняла второе место в общем зачёте.

Владимир Рысин (слева) Фото: Из личного архива Рысина

После «Тур де Ски» мы поехали на сбор перед чемпионатом мира в Оберстдорфе. Там у меня начала очень сильно болеть шея. Я даже не мог сидеть, у меня стала отказывать вся левая половина тела. То есть либо стоять, либо лежать. Естественно, я сказал об этом Елене Валерьевне, которая посоветовала тут же сделать МРТ. Дело было в Италии, где я сначала поехал в обычную больницу, рассказал про симптомы, но меня отказались принять. Нужно было искать платную клинику. Дело было в пятницу. Срочно поехали в другую больницу, но опоздали – оставалось шесть минут до окончания рабочего дня, пришлось возвращаться обратно. Команда же находилась в горах, а больницы – внизу. Короче, потратили целый день впустую.

Помог Маркус Крамер, который договорился со своим знакомым врачом. В общем, сделали мне МРТ, дали диск и описание. Врач, расшифровывавший показания, заявил, что необходима срочная операция. Я объясняю, что не могу сейчас согласиться на оперативное вмешательство, так как мне обязательно нужно ехать на чемпионат мира в Оберстдорф. Тот посмеялся и сказал: «Если хочешь парализацию левой части тела, то езжай на свой чемпионат мира».

«Контракт со мной продлевать не стали»

«Оказалось, что при аварии у меня были очень сильно сдавлены шейные позвонки, в левую сторону начала вытекать жидкость и попадать на нервные окончания. Врач сказал, что меня в любой момент может парализовать.

Я вернулся в гостиницу, рассказал обо всём Маркусу Крамеру, тот тут же набрал Елене Валерьевне. Она сказала, чтобы я немедленно покупал билет и возвращался в Москву: «Я договорюсь, тебя прооперируют». Вылетел только через день, из-за ковида рейсов было очень мало. Сразу по прилёте лёг в больницу, из которой вышел через месяц. С клиникой ФМБА договаривался врач сборной России Роман Эрлихман, за что ему огромное спасибо. Он же решал и все остальные медицинские вопросы.

А потом были три долгих месяца реабилитации. Я начал сильно набирать вес, спал только с корсетом, ни о каких тренировках даже и речи не было. Да что там, мне врачи запретили более двух килограммов поднимать! Любая нагрузка могла привести к повторной травме и инвалидности.

Когда я дня через три после операции оклемался и посмотрел в зеркало, то увидел, что надрезы по шее шли практически с головы. Спросил об этом хирурга, а он ответил, что так пришлось сделать, чтобы вкрутить винты и обеспечить неподвижность шеи. Больше чем за две недели мне в кровь влили 21 литр обезболивающего раствора. Елена Валерьевна постоянно звонила врачам и интересовалась моим состоянием. Ни одного вопроса не было по лечению, хотя мне многие говорили, что в российских больницах – ужас и кошмар.

Рысин в сборной России Фото: Из личного архива Рысина

Но пока я лечился, мой контракт истёк. И продлевать его со мной не стали. Я задавал вопрос Елене Валерьевне, могу ли продолжить работу. Она честно сказала, что ей нужны здоровые сотрудники, а я в тот момент восстанавливался. Был вариант продолжить работу в биатлоне. Мой учитель Юрий Михайлович Каминский хотел меня видеть в сервис-группе сборной России, но не сложилось. Я не услышал от биатлонного руководства причину отказа».

«В шутку спросил – может, в Китае пригожусь?»

«Потом мне позвонил Никита Крюков, который поинтересовался, как дела, как идёт восстановление, чем занимаюсь. Я сказал, что продолжить работу в сборной России шансов у меня не осталось, и так в шутку спросил его – может, в Китае пригожусь?

На что Никита ответил, что иностранные специалисты в сервис-группу не нужны, так как там уже три года работают восемь норвежцев. А ведь Никита предлагал мне поехать с ним сразу, как только его пригласили перед началом сезона-2020/2021, но тогда я сразу ответил отказом. Я работал в сборной России и никуда уходить не собирался. Кто же знал, что всё так обернётся.

Тем временем в Китай улетел Максим Волков, который устроился тренером дистанционной группы китайских лыжников. И в июне прошлого года Макс неожиданно мне позвонил и спросил, не хочу ли я поработать сервисёром сборной Китая. Я ответил, что хотел бы в сборной России работать, а не за тридевять земель ехать. Сказал, а потом подумал, что зря это сделал.

Но Макс потом позвонил ещё раз, уже с конкретным предложением, с очень хорошей суммой в контракте. Я позвонил Каминскому и сказал, что есть такой вариант – мне ждать ответа по биатлону или нет? Юрий Михайлович посоветовал принять предложение. А потом мне намекнули, что в нынешней сервис-группе биатлонной команды я был бы инородным телом. Возможно, всё сложилось как нельзя лучше.

Владимир Рысин Фото: Из личного архива Рысина

Тогда я всё обсудил с семьёй и получил ответ: езжай, мы всё равно тебя не видим по три месяца, потом приезжаешь на 3-4 дня, и вновь не видим долго.

Я поехал и ни разу об этом не пожалел. Я вновь начал полноценную работу, буквально за четыре месяца похудел на 17 кг. И попал на Олимпиаду. Считаю, мы отработали сезон на высшем уровне. А теперь вот китайцы сделали предложение продолжить сотрудничество в следующем олимпийском цикле, которое я принял. Контракт заключён на четыре года. Так что моё ближайшее будущее вновь связано с Китаем».