Лыжные гонки летят к полному саморазрушению. Без России это второсортный вид спорта

Геополитические события последних месяцев показывают, что в мире превеликое множество людей, организаций и даже целых стран, готовых, как было в известной поговорке, назло бабушке уши отморозить.

Мировое лыжное сообщество уже сняло шапку и высунуло голову на холод.

Елену Вяльбе не избрали в совет FIS. Да, вы правильно поняли: великая чемпионка, выдающийся руководитель, босс лыж великой зимней державы – она заняла последнее место на выборах из-за русского паспорта. Её обогнали представители таких лыжных держав, как Португалия, Ливан, Андорра, Новая Зеландия, Болгария, Аргентина. Все они лыжному сообществу ценнее.

Вероятно, следующим шагом станет отстранение русских лыжников от международных соревнований как минимум на следующий год. По крайней мере, это решение полностью укладывается в логику руководства FIS.

И если отстранят – это будет даже забавно. Просто удивительно смотреть, с каким же остервенением лыжный мир копает себе могилу.

У лыжных гонок в последние годы немало серьёзных проблем. Главная из которых – падение интереса к этому виду спорта. А меньше зрителей – меньше спонсоров – меньше денег – меньше классных спортсменов, и далее по кругу.

Победа сборной России в эстафете на ОИ-2022 Фото: РИА Новости

Многими решениями последних лет FIS просто губит этот замечательный спорт. За последние два года Кубок мира превратился в полный бардак, где фавориты игнорируют целые этапы, где финал турнира можно просто отменить, потому что он должен был пройти в России, а никто перехватить его не готов, где правила перекраиваются на коленке в угоду непонятно кому.

Единственное, что держит зрителей у экранов в последние годы – это грандиозное противостояние России и Норвегии, Большунова и Клебо.

Спорт вообще чаще всего строится на знаковых противостояниях. «Барселона» – «Реал» в футболе, Россия – Канада в хоккее, Конор – Хабиб в боях и так далее. Россия – Норвегия – мощнейшая вывеска в лыжном спорте. За последние лет 10 разве что Дарио Колонья раздвигал плечами русских и норвежцев.

Что случится, если из лыжного спорта уберут Россию? Рухнет самый интересный сюжет десятилетия. Да, Кубок мира, конечно, останется. Какая-то борьба будет у женщин, кто-то попробует пободаться с Клебо у мужчин, но лыжные гонки, которые и так интересны зрителям лишь в паре десятков северных стран, потеряют весомую долю своей аудитории. А зачем включать трансляцию, если там не будет ничего интересного? И танцы FIS с длиной дистанций и с изменением системы начисления бонусных очков ничего не изменят.

Конечно, для российских лыж в изоляции от мира ничего хорошего не будет, не надо себя обманывать. Но мировые лыжи могут пострадать ещё сильнее. Если Россию уберут надолго, то речь может пойти не только о том, чтобы платить призёрам Кубка мира ещё меньше, но и, например, сократить количество медальных комплектов на Олимпийских играх. Сейчас 12 – не много ли?

Лыжи, в отличие от того же биатлона, в последние годы никак не развиваются, несмотря на пустые слова ответственных руководителей FIS. Напротив, все последние действия будто специально направлены на саморазрушение.

Сборная России на международных соревнованиях Фото: РИА Новости

Исключение России может лыжные гонки просто добить и превратить во второсортный вид спорта, прибежище неудачливых биатлонистов.

Но ответственные руководители не хотят этого замечать. Бабушке назло.