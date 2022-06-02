«В России тредбан — уникальный». Как высокие технологии помогают лыжникам и биатлонистам

Тренировочные группы лыжной сборной России приступили к работе на сборах. Отдельные спортсмены ещё до начала сборов прошли тестирование в Инновационном центре ОКР на лыжном тредбане, установка и настройка которого завершились спустя год с момента приобретения. Руководитель Инновационного центра легендарный тренер Александр Грушин в интервью «Чемпионату» подробнее рассказал об этом чудо-устройстве.

Тредбан в ОКР – уникальный

Лыжероллерный тредбан по своей сути – широкая беговая дорожка с программным обеспечением с изменяемой скоростью и углами наклона. В Олимпийском комитете России установлен тредбан Rodby RL3500E шведского производства. Кроме того, помещение для него оснащено газоанализатором, новейшими видеокамерами и программным обеспечением.

Модель Rodby RL3500E. Длина бегового полотна – 3500 мм, ширина – 2700 мм. Угол наклона – до 14 градусов. Скорость – до 50 км/ч (для тестов на лыжероллерах – до 30 км/ч). Есть возможность симуляции рельефа конкретных трасс. Выпускается с 2007 года.

«Мы тредбан устанавливали год, – рассказывает Грушин. – Почему так долго? Купили, растаможили, завезли, а помещения специализированного не было. Из-за этого вся работа превратилась в огромную эпопею. Пришлось сначала в ОКР ремонт сделать. Но теперь установили и запустили, всё нормально.

Как работает тредбан Фото: ОКР/Наталья Пахаленко

Наш тредбан – единственный в мире, установленный в кабине с гипоксической средой, где можно имитировать различные условия, регулируя уровень содержания кислорода. Мы отработали все наборы тестов – шведские, финские, австрийские, немецкие, норвежские. Мы можем работать по любым из них, но совместно с тренерами сборных команд разработали и свой. В нашем подразделении в Сочи тоже есть тредбан, но там американский, там другая настройка».

Тредбан – не инструмент для тренировок

«На площадке ИЦ ОКР определяется динамика изменений функционального состояния спортсменов с начала подготовительного периода до главного старта сезона. Причём все стороны подготовки: аэробная производительность, анаэробная, силовая, психологическая, а теперь и техническая. На нашем тредбане можно изучать в том числе миографические и кинематические характеристики движения спортсмена».

Миографическими называются методы, позволяющие зарегистрировать процессы сокращения мышц. Кинематические характеристики описывают внешнюю картину движений, позволяют исследовать движение отдельных точек тела спортсмена.

Техника передвижения на лыжероллерах и на лыжах имеет некоторые различия. Невзирая на это, есть много постоянных параметров, которые можно использовать при формировании модельных характеристик, особенно в коньковых способах передвижения.

Лыжероллерный тредбан в основном предназначен для снятия со спортсменов показателей функциональной готовности. Я слышал разговоры, что тренеры должны использование тредбана встраивать в свою тренировочную программу. Но как, если устройство предназначено для тестирования, а не для тренировок? У меня удивление вызывает ситуация, когда на улице лежит снег, а ко мне приходит тренер со своими спортсменами, чтобы потренироваться. Если лежит снег, не проще тот же формат провести в естественных условиях?

Александр Грушин Фото: Андрей Шитихин

У них минимум восемь человек в команде, а тренировку на тредбане может проводить только один. Даже если это часовая тренировка, то весь процесс займет полный рабочий день со всеми вытекающими неудобствами».

Тренеры часто используют тредбан неправильно

«Эффективность тренировочной программы оценивается по изменениям показателей функциональной подготовленности. Для этого нужно найти зависимость между показателями, которые получают в диагностике с использованием роллеров и в беговом тесте на тредбане.

К сожалению, многие тренеры считают, что тренировочная программа – обособленный документ, который нежелательно выносить на обсуждение. Да и показывать его тоже. А показания, которые они снимают в рамках этапных комплексных или текущих обследований, просто пытаются привязать к этой программе и определить эффективность её реализации.

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Некоторые тренеры неверно могут использовать тредбан для оценки функционального состояния. Они считают, что чем выше угол наклона, тем точнее данные. Но если угол составляет 7 или более градусов, превалирующую роль играет силовая подготовка, а это искажает объективную оценку.

Мы ищем форму тестирования, которая считалась бы типовой и позволяла информативно оценить состояние спортсмена. А знание деталей тренировочной программы позволит сделать вывод, выполняет атлет поставленные задачи или нет. Но доступа к таким данным у нас нет – видимо, тренеры не доверяют или считают меня отставшим от современных требований».

Как работает тредбан Фото: ОКР/Наталья Пахаленко

Нужен ли Большунову домашний тредбан?

«Везде обсуждается тема приобретения тредбана по просьбе Большунова. Однако это не совсем объективная картина.

ОКР задолго до появления в медиа этой информации пытался приобрести тредбан для нас. Большунов – талантливейший парень, но не продукт правильно выстроенной системы. Он выиграл практически всё. Саша относительно недавно говорил, что если бы у него была возможность чаще использовать тредбан в работе, то его результаты стали бы ещё выше. Может быть, но давайте разберёмся с данной ситуацией.

Сколько дней спортсмен находится на сборах и соревнованиях? Примерно 300. Потом приехал домой, а там наваливаются домашние дела, каким бы профессионалом ты ни был. Может быть, Саша за 5-6 дней пребывания дома проведёт две, максимум три тренировки на тредбане. А может, даже и нет.

Только этот фактор вызывает сомнения в эффективности такой покупки. Но раз он куплен, давайте дальше. Можно ли совершенствовать на тредбане технику? Если пытаться этим заниматься, то скорость передвижения нужно использовать близкую к соревновательной. Но целесообразно ли проводить подобные высокоинтенсивные тренировки после нагрузок на сборах, когда идёт разгрузочная фаза?

Кроме того, вокруг тредбана должен быть обслуживающий персонал: менять скорость, углы, включить его, наконец. Как будет вестись съёмка, проводиться аналитика? Однако если даже представить, что Саша как-то решит все эти вопросы, то представим ситуацию, что он закончит со спортом. Рано или поздно, но это произойдёт. А тредбан куда девать? Так что эффективность использования тредбана в домашних условиях у меня вызывает сомнения».