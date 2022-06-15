Лыжник сборной России схлопотал дисквалификацию. Но самого строгого наказания избежал!

Сергей Волков отстранён на полгода. Его нарушение хоть и серьёзное, но неумышленное.

Новость о том, что российский лыжник был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил, грохнула как гром среди ясного неба.

Неужели в таком защищённом месте, как русские лыжи, беда?

Оказалось, что не беда, а, скорее, большая неприятность. Перспективный лыжник юниорской команды действительно сдал положительный допинг-тест и совершил нарушение. Но оно признано неумышленным, поэтому и срок дисквалификации – не привычные два года, а лишь шесть месяцев.

«Первый, как Гагарин»

Сергея знают в основном те фанаты российских лыжных гонок, которые, помимо основной сборной, следят и за юниорами. 21-летний Волков – довольно перспективный спортсмен, лучшим достижением которого было четвёртое место на юниорском чемпионате мира 2020 года в спринте свободным стилем. В основном же Волков выступал на Континентальном кубке и Кубке России, где периодически заезжал в призы. Волков проходил в состав сборной России и тренировался с национальной юниорской командой.

На самом деле Сергей известен и другими достижениями. Так, в марте 2020-го он проехал 168 километров на лыжной тренировке, что мгновенно разлетелось по разным спортивным пабликам и СМИ. Также Волков был первым лыжником, опробовавшим тредбан Олимпийского комитета России.

Сергей Волков на тренировке Фото: Из личного архива Сергея Волкова

«Первый. Как Гагарин, как Колумб, только на той самой «большой беговой дорожке», о которой было так много сказано и написано во всех СМИ. Сегодня официальное открытие и первая тренировка в Олимпийском комитете. Поздравляю всех лыжников и биатлонистов нашей страны! Маленькая тренировка для человека, но большой скачок для всего российского спорта», – радовался Волков в своих социальных сетях.

Ещё Волков известен тем, что состоит в длительных отношениях с младшей сестрой Натальи Непряевой – Дарьей. Влюблённые часто делятся совестными фотографиями с тренировок, путешествий и соревнований.

Дарья НЕпряева и Сергей Волков Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

Мягкое наказание

Новость о дисквалификации столь известного (по меркам юниорской сборной) лыжника, безусловно, стала очень неприятной и удивительной.

Но объяснение у ситуации, судя по всему, довольно простое.

РУСАДА признало лыжника виновным в нарушении пунктов 4.1 («Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и 4.2 («Использование или попытка использования запрещённой субстанции или запрещённого метода») общероссийских антидопинговых правил. Официально срок дисквалификации отсчитывается с 19 января 2022 года и составляет всего полгода, так что в новом сезоне Волков уже может стартовать без особых проблем. Почему же наказание не столь строгое?

По информации издания «Лыжный спорт», спортсмен во внесоревновательный период использовал средство от насморка, содержащее запрещённую субстанцию. Его следы сохранились в организме на момент сдачи пробы в соревновательный период. Рассмотрев все представленные доказательства, РУСАДА признало нарушение неумышленным, поэтому спортсмен получил не два года, как обычно, а лишь шесть месяцев дисквалификации.

Официально она заканчивается буквально через месяц, и Сергей возобновит тренировки. Теперь, вероятно, он будет более осторожным.