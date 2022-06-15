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Лыжник юниорской сборной России Сергей Волков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил — что случилось?

Лыжник сборной России схлопотал дисквалификацию. Но самого строгого наказания избежал!
Татьяна Постникова
Лыжник Волков дисквалифицирован за допинг
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Сергей Волков отстранён на полгода. Его нарушение хоть и серьёзное, но неумышленное.

Новость о том, что российский лыжник был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил, грохнула как гром среди ясного неба.

Неужели в таком защищённом месте, как русские лыжи, беда?

Оказалось, что не беда, а, скорее, большая неприятность. Перспективный лыжник юниорской команды действительно сдал положительный допинг-тест и совершил нарушение. Но оно признано неумышленным, поэтому и срок дисквалификации – не привычные два года, а лишь шесть месяцев.

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«Первый, как Гагарин»

Сергея знают в основном те фанаты российских лыжных гонок, которые, помимо основной сборной, следят и за юниорами. 21-летний Волков – довольно перспективный спортсмен, лучшим достижением которого было четвёртое место на юниорском чемпионате мира 2020 года в спринте свободным стилем. В основном же Волков выступал на Континентальном кубке и Кубке России, где периодически заезжал в призы. Волков проходил в состав сборной России и тренировался с национальной юниорской командой.

На самом деле Сергей известен и другими достижениями. Так, в марте 2020-го он проехал 168 километров на лыжной тренировке, что мгновенно разлетелось по разным спортивным пабликам и СМИ. Также Волков был первым лыжником, опробовавшим тредбан Олимпийского комитета России.

Сергей Волков на тренировке

Сергей Волков на тренировке

Фото: Из личного архива Сергея Волкова

«Первый. Как Гагарин, как Колумб, только на той самой «большой беговой дорожке», о которой было так много сказано и написано во всех СМИ. Сегодня официальное открытие и первая тренировка в Олимпийском комитете. Поздравляю всех лыжников и биатлонистов нашей страны! Маленькая тренировка для человека, но большой скачок для всего российского спорта», – радовался Волков в своих социальных сетях.

Ещё Волков известен тем, что состоит в длительных отношениях с младшей сестрой Натальи Непряевой – Дарьей. Влюблённые часто делятся совестными фотографиями с тренировок, путешествий и соревнований.

Дарья НЕпряева и Сергей Волков

Дарья НЕпряева и Сергей Волков

Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

Мягкое наказание

Новость о дисквалификации столь известного (по меркам юниорской сборной) лыжника, безусловно, стала очень неприятной и удивительной.

Но объяснение у ситуации, судя по всему, довольно простое.

РУСАДА признало лыжника виновным в нарушении пунктов 4.1 («Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и 4.2 («Использование или попытка использования запрещённой субстанции или запрещённого метода») общероссийских антидопинговых правил. Официально срок дисквалификации отсчитывается с 19 января 2022 года и составляет всего полгода, так что в новом сезоне Волков уже может стартовать без особых проблем. Почему же наказание не столь строгое?

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По информации издания «Лыжный спорт», спортсмен во внесоревновательный период использовал средство от насморка, содержащее запрещённую субстанцию. Его следы сохранились в организме на момент сдачи пробы в соревновательный период. Рассмотрев все представленные доказательства, РУСАДА признало нарушение неумышленным, поэтому спортсмен получил не два года, как обычно, а лишь шесть месяцев дисквалификации.

Официально она заканчивается буквально через месяц, и Сергей возобновит тренировки. Теперь, вероятно, он будет более осторожным.

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