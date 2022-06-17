«Если предложат нейтральный статус – нужно соглашаться». Интервью с тренером Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко – человек прямой. Во время сбора национальной команды в Малиновке он нашёл время для общения с «Чемпионатом» и высказал мнение о том, ждут ли Россию на Кубке мира, почему иностранцам невыгодно возвращение россиян на международные старты, во что превращаются лыжные гонки из-за новых правил и как лично он относится к Клебо. Даже про биатлон поговорили.

«Наши соперники перепутали Кубок мира с частной вечеринкой»

– Ситуация с недопуском российских спортсменов до международных стартов внесла коррективы в работу?

– Раньше мы регулярно готовились в лучших лыжных центрах Европы в среднегорье, поскольку в России нет подобной базы. А в существующих центрах есть определённые лимитирующие факторы, которые мешают получить 100-процентный КПД от учебно-тренировочных сборов. Сейчас ведётся работа по реконструкции и доработке российских баз, чтобы условия у нас были как минимум не хуже, чем в Европе. Это давно нужно было сделать. И сборной можно будет не выезжать из страны, и российским спортсменам из регионов можно будет тренироваться рядом с лучшими и видеть, в чём те их превосходят, как выстроен весь процесс.

– Спортсмены задают вопросы, к чему они готовятся – к стартам на Кубке мира или в России?

– От того, поедем мы на Кубок мира или не поедем, ничего не изменится – тренироваться нужно в любом случае. Все прекрасно это понимают. Подготовка ведётся с той же самоотдачей, с какой в прошлом сезоне готовились к Олимпиаде. Никаких вопросов они уже не задают — где сможем бегать гонки, там и будем это делать. Спортсмены не должны влезать в политику, отвечать на какие-то выпады, даже если они обидные. Отвечать нужно не словами, а результатом, а для этого нужно быть готовыми на максимум. Окончательное решение по нашему участию на Кубке мира FIS примет в октябре.

– Надежда есть?

– Конечно, мы надеемся вернуться в лыжную семью. Не нужно обращать внимания на слова некоторых наших соперников. Они, видимо, перепутали Кубок мира со своей частной вечеринкой. Вот туда они могут приглашать или нет тех, кого считают нужным, и только тогда их мнение важно.

– Те же норвежцы реально не хотят видеть россиян на Кубке мира? Скучно же будет без такого противостояния.

– Я бы так не утверждал. Был же прецедент во время пандемии, когда они пропускали этапы Кубка мира, отказались участвовать в «Тур де Ски», да и не только они, а также шведы и финны. Соревнования прекрасно прошли и без них, интерес к лыжным гонкам не пропал. Конкуренция ослабла, да, но интерес не снизился. Так и в нашем случае. Думаете, в других странах обожают российских лыжников? Не будет русских – больше шансов у своих.

Группа Бородавко Фото: Пресс-служба ФЛГР

– Вы говорите про болельщиков. А сами спортсмены?

– Вполне вероятно, многие ещё больше рады будут. За всех не говорю. Но дело даже не в политике, а в деньгах. Нет сильного конкурента – больше шансов на более высокое место, более высокие призовые. Читаешь иностранную прессу, шведы жалуются, что нет достойного финансирования, и попадание в топ-20 на Кубке мира является для них прекрасным стимулом, чтобы заработать деньги. Меркантильный интерес, только и всего.

– Российских дзюдоистов хоть и в нейтральном статусе, но заявили на крупный турнир. Если такой вариант возникнет в лыжах, нужно соглашаться?

– Давайте чуть-чуть назад оглянемся. Сколько лет мы уже выступаем без своего флага и гимна на крупнейших турнирах – больше четырёх. Что-то от этого поменялось? Конечно, поменялось. Угнетает, когда нет наших национальных символов, потому что спортсмены воспитаны на любви к родине. Знаю, многие скептически усмехнутся, но действительно многие бьются ради того момента, когда стоят на верхней ступени пьедестала и слушают наш мощнейший гимн, который за душу берёт. В эти минуты слёзы текут.

Мы, русские, терпеливые. Сможем пережить и текущую ситуацию. В истории всё равно останется, что российские спортсмены завоевали медали. Очень хочется, чтобы мы выступали со своим триколором, слушали свой гимн, но сейчас самое главное – обозначить себя, участвовать при любых обстоятельствах, если будет возможно. Да послушать трансляции, ни один комментатор не скажет, что бежит нейтральный спортсмен Большунов. Предложат бежать в нейтральном статусе – нужно соглашаться. В биатлоне с гордо поднятой головой отказались, вот такие мы, русские – и что? Пользы от участия было бы намного больше.

Юрий Бородавко и Наталья Непряева Фото: РИА Новости

«Наши девочки серьёзно уступают лучшим биатлонисткам мира»

– Раз вы о биатлоне заговорили, следите за тем, что там происходит? Какая грязь льётся со всех сторон перед выборами президента СБР.

– Специально не слежу, но регулярно созваниваюсь с Михаилом Викторовичем Шашиловым, с которым мы дружим давно и бескорыстно, так что более-менее в курсе происходящего. Мне крайне неприятно, что в одной из сильнейших зимних спортивных федераций такое происходит.

– К Шашилову ушла ваша бывшая подопечная Наталья Мекрюкова. Как оцените её перспективы в биатлоне?

– Наташа – очень хорошая лыжница, но после выхода из юниоров ей было сложно пробиться в основной состав команды через спины примерно четырёх-шести сильных девчонок. В такой ситуации у неё было мало шансов на выступление на Кубке мира, так почему бы себя не попробовать в родственном виде спорта? У нас было немало бывших лыжниц, которые прекрасно проявили себя в биатлоне – Анфиса Резцова, Светлана Ишмуратова, Ольга Пылёва, Ольга Ромасько. Как раз в возрасте Наташи они переходили в биатлон и добивались выдающихся результатов. В Норвегии и Швеции такое происходит постоянно и считается нормой, а у нас такое сотрудничество между федерациями отошло на второй план. Долгое время из лыж никто не переходил в биатлон. Может, отчасти с этим связано некое падение результатов в биатлоне? Мекрюкова – очень старательная и целеустремлённая спортсменка, но, как у неё пойдёт стрельба, предсказать сложно. Той же Стине Нильссон потребовалось три сезона, чтобы пробиться в основу. Уверен, Наташа приложит максимум усилий, чтобы проявить себя.

– В наше время появление такой спортсменки, как Анфиса Резцова, в биатлоне невозможно?

– Биатлон сильно изменился. Лучшие биатлонистки мира сильно прибавили ходом, а наши девочки в этом компоненте серьёзно уступают. Нужно искать функциональных спортсменок, которые смогли бы поддерживать высокий темп движений и при этом хорошо стрелять. Но это уже искусство тренеров, насколько они смогут подвести спортсменок. Думаю, ходом Наталья Мекрюкова будет одним из лидеров, но всё будет зависеть от того, насколько она справится со стрельбой. Ещё раз скажу, тут уже работа тренеров, чтобы они передали ей все необходимые навыки, в том числе психологические, ведь психология в лыжных гонках и биатлоне – совершенно разная.

Наталья Мекрюкова Фото: РИА Новости

– Ситуация в мире влияет на ваше настроение?

– За этими новостями я слежу, анализирую их. У меня есть очень хороший приятель, который живёт в Канаде, соревновались с ним в юности, но потом судьба так распорядилась, что он уехал. Мы с ним несколько раз созванивались, обсуждали политику. Та информация, которую доносят до людей на Западе – полная противоположность тому, что говорят нам. И мы с ним пришли к выводу, что истина лежит всегда посередине. Чтобы делать выводы, нужно обладать информацией со всех сторон. Владеют такими данными немногие. Подавляющее большинство тех, кто рисует информационную картину, «заряжены». А настроение у меня рабочее, ситуация на него не влияет – времени нет, нужно своими обязанностями заниматься.

«Йоханнес Клебо стоит особняком среди всех лыжников»

– Как в вашу группу вписались новички?

– Новички стараются, тренируются достаточно активно. Из штанов при этом никто не выпрыгивает – все работают в том ключе, в котором именно сейчас и нужно. Больше нечего добавить. Единственное, Юля Ступак немного не в тех кондициях, в которых могла бы быть, но этому есть объяснение. Мы с ней поговорили, у неё будет побольше индивидуальной работы, не так, как у остальных.

Нужно наверстать то, что Юля не смогла проделать на сборе в Крыму из-за травмы ноги. На сбор в Малиновку она приехала на несколько дней раньше остальных – это была инициатива спортсменки. Юля прекрасно понимает, что дома так же продуктивно подготовиться не смогла бы. Сейчас её нога пришла в норму, она начала бегать и проводить силовую работу. Состояние у спортсменки нормальное, но ещё не настолько, чтобы делать ту же работу, что и вся остальная группа.

– Состояние Александра Большунова иное, чем в тот же период прошлого года?

– Безусловно. Он спокойно прошёл предсезонную подготовку, на первом сборе выполнял объёмную и силовую работу и с подготовленными мышцами приступил к специальной работе.

– Конкуренция в группе усилилась с изменением состава?

– Я так скажу — все заряжены – и те, кто уже многого добился, и те, кто об этом только мечтает. Никто не стоит на месте, все понимают, если идти вперёд, нужно работать ещё больше и развивать те качества, которые не были сильнейшими. Все же видели пост Александра, который рассказал, что проехал 180 км на велосипеде? Вместе с ним были Иван Якимушкин и Денис Спицов. У остальных были некоторые проблемы, они не планировали такое расстояние проехать. Якимушкин серьёзно относится к работе, очень настроен.

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– Клебо на тот пост отреагировал, что Большунов – машина. Говорит это о том, что Йоханнес всё-таки хочет видеть Александра и остальных на Кубке мира?

– Додумывать за него я не буду, но то, что и Саша, и Йоханнес всегда уважали и уважают друг друга – несомненно. Очень немногие спортсмены могут с таким уважением говорить о самых сильных соперниках.

– Как лично вы относитесь к Клебо?

– Он действительно крутой и очень сильный лыжник. То, что он творит в спринте – невероятно. Мы внимательно изучаем его, смотрим записи, слушаем рассказы и наблюдения других спортсменов. Пытаемся найти те факторы, за счёт которых его можно обыграть. Это очень непросто, поскольку Йоханнес стоит особняком среди всех лыжников.

– Но Большунов может серьёзно прибавить в спринте?

– В физике есть закон сообщающихся сосудов: если где-то прибыло, то где-то должно убыть. По-другому просто невозможно. Если уделять всё внимание развитию спринтерских качеств, то серьёзно просядет дистанция, средняя дистанционная скорость теряется, выносливость. У некоторых спортсменов есть явная тяга только к дистанции или только к спринту. Саша всегда был универсалом, но спринт для него никогда не был основным направлением подготовки, доминируют дистанции.

Большунов против Клебо Фото: Getty Images

«Всё идёт к тому, что лыжные гонки превратятся в цирк»

– Сейчас же мужчинам дистанции сократили. Это изменит ваш подход к работе?

– Да, нововведения наводят на мысль, что нужно делать больше интенсивной работы, чтобы сдвинуть скоростную выносливость. Но полностью перестраиваться на спринт мы не будем. Изменения будут. Давайте посмотрим на гонки Олимпиады и обрежем дистанции до тех, которые будут по новым правилам. Например, мужской скиатлон. Да и на 20 км была бы та же тройка – Большунов, Спицов, Нисканен. Но тем, кто привык рюкзачить, будет намного проще терпеть, а на финише проявить свои спринтерские качества. Плотность результатов увеличится, как и элемент случайности.

– А если про женщин говорить? У них дистанции увеличились, а не сократились.

– Поэтому более возрастные спортсменки будут иметь преимущество над молодёжью. Но по сравнению с ребятами изменения не настолько серьёзные.

– В целом вы как относитесь к уравниванию дистанций?

– На мой взгляд, новшества убивают красоту лыжных гонок. Вегард Ульванг пытается что-то изменить, за счёт спринтерских дистанций увеличить смотрибельность. Удивительно, что Ульванг свои эксперименты ставит на всём мире, а не в своей Норвегии. Такие предложения привели бы к тому, что его бы послали куда подальше. Но это бизнес, ведь на спринте можно поставить больше рекламных щитов и, соответственно, больше их показывать, радовать рекламодателей. Классических интервальных гонок всё меньше и меньше. Всё идёт к тому, что лыжные гонки превратятся в цирк, который можно будет проводить на закрытом стадионе.