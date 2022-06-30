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Лыжницы Йонна Сундлинг и Эмма Рибом будут тренироваться отдельно от сборной Швеции – почему команда разваливается?

«Будем тренироваться за свои деньги». Лыжная сборная Швеции разваливается на глазах
Татьяна Постникова
Лыжная сборная Швеции разваливается на глазах
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Недовольство национальной командой выразили уже пять лыжниц основного состава. Шведам пора серьёзно задуматься.

В женской сборной Швеции по лыжным гонкам большие проблемы. Уход на самоподготовку Линн Сван, Майи Дальквист и Фриды Карлссон стал для команды началом конца, ведь вслед за титулованными подругами недовольство подготовкой к сезону выразили ещё две спортсменки. Теперь Йонна Сундлинг и Эмма Рибом решили готовиться к предстоящему сезону по своей программе. Сборная Швеции просто разваливается на глазах.

«Компромисс не удалось реализовать»

Тренд на уход из сборной ещё в мае задала Линн Сван, которая из-за тяжёлой травмы полностью пропустила прошлый сезон. За счёт самостоятельной подготовки неоднократная победительница этапов Кубка мира решила нагнать упущенное, при этом ориентируясь на собственное состояние здоровья.

«Моё решение связано с тем, что я хочу более тесно работать со своей командой у себя дома. Мы хотим составить оптимальный план, который будет учитывать моё восстановление после травмы и чемпионские амбиции».

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В конце мая – начале июня сборную покинули ещё две спортсменки: Фрида Карлссон и Майя Дальквист. Оказалось, что несколько месяцев лыжницы вели переговоры со Шведской лыжной ассоциацией по поводу тренировочного процесса. Шведки хотели, чтобы в команде было меньше длительных сборов, так как из-за них нарушается собственная работа с личными тренерами.

Эмма Рибом

Эмма Рибом

Фото: Maddie Meyer/Getty Images (Эмма Рибом)

«Для меня крайне важна непрерывность в работе с моей командой, и она могла нарушиться поездкой на сборы, – признавалась Карлссон. – Я получаю достаточно от тех, с кем предпочитаю тренироваться. Всё дело в том, чтобы больше дней оставаться дома и придерживаться выбранной линии подготовки. Речь вообще не о деньгах. Мы были готовы отказаться от них, чтобы провести время дома. Но этот компромисс не удалось реализовать».

Тогда на уход спортсменок в национальной команде отреагировали с небольшим разочарованием, но при этом не видели особой проблемы в этом.

«Обе стороны приложили усилия, чтобы найти решение, включая Фриду и Майю, – заявил менеджер сборной Швеции Ларс Эберг. – Мы сократили количество дней на сборах и дали им возможность приводить в команду своих личных тренеров. Но у нас есть 12 других лыжников из команды А, которые подписали соглашение об участии в сборах, что является очень важной частью шведской тренировочной модели, сделавшей нас такими успешными».

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Сборная Швеции не берёт высоту

Уход лидеров из команды не мог не иметь последствий. Недовольство системой подготовки в сборной возникло и у других спортсменок. Градус разногласий стал нарастать после того, как Шведская лыжная ассоциация опубликовала план тренировочных сборов. Оказалось, там не предусмотрена высокогорная подготовка, которая существовала на протяжении последних десятилетий.

Дальквист

Дальквист

Фото: Michel Cottin/Getty Images

«Впереди у нас есть длительный период без чемпионата на большой высоте – и мы видим, что можем добиться хорошего качества, не поднимаясь на большую высоту. Это требует больших затрат как энергии, так и денег, – объяснил менеджер национальной команды Андерс Быстрём. — Сами лыжники заявили, что не хотят отсутствовать дома слишком долго. Как в Швеции, так и в Норвегии мы видим, что высотные тренировки не имеют такой большой ценности для лыжников. Всегда есть риск. Но я думаю, у нас есть очень хорошие возможности тренироваться в Швеции, например, на малой высоте».

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Подобные эксперименты не нашли одобрения у всех лыжниц сборной. Так, Йонна Сундлинг и Эмма Рибом решили провести собственный высокогорный сбор — в июле в итальянской Лаваце, когда у национальной команды будет небольшой перерыв в сборах.

«Они видят возможность развиваться, находясь на высоте. Они думают, что получают от этого эффект, – рассказал личный тренер спортсменок Магнус Ингессон. – В идеале они думали, что было бы хорошо готовиться в Валь-Сеналесе в октябре, как обычно. Но в этом году сборная проводит сбор в Валадалене, так что это невозможно. Я думаю, что рост – это хорошо. Если бы так не думал, я бы сказал Йонне и Эмме уходить прямо сейчас».

По словам Ингессона, многие спортсмены во время подготовки к сезону тренируются на высоте: Финляндия в Лаваце в августе и в Валь-Сенале в октябре, а Йоханнес Клебо проводит несколько высокогорных сборов.
В сборной Швеции предположили, что Сундлинг и Рибом спрашивали у лыжниц, хочет ли ещё кто-то присоединиться к ним на сборе в Лаваце, однако ответа не последовало. В итоге спортсменки проведут сбор за свой счёт.

«Они будут тренироваться за свои деньги. Возможно, получат какой-то вклад от Шведского олимпийского комитета, но это сомнительно», – дополнил Ингессон.

Пускай Сундлинг и Рибом формально всё ещё в сборной Швеции, недовольство тренировочным процессом вынуждает их идти своим путём. Вполне вероятно, дальше будет лишь больше, и не исключено, что лыжницы просто уйдут из сборной, тем более у них уже есть и собственный наставник, и примеры для подражания. Такими темпами в сборной Швеции с её отработанной тренировочной системой вообще никаких звёзд не останется.

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