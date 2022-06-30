«Будем тренироваться за свои деньги». Лыжная сборная Швеции разваливается на глазах

В женской сборной Швеции по лыжным гонкам большие проблемы. Уход на самоподготовку Линн Сван, Майи Дальквист и Фриды Карлссон стал для команды началом конца, ведь вслед за титулованными подругами недовольство подготовкой к сезону выразили ещё две спортсменки. Теперь Йонна Сундлинг и Эмма Рибом решили готовиться к предстоящему сезону по своей программе. Сборная Швеции просто разваливается на глазах.

«Компромисс не удалось реализовать»

Тренд на уход из сборной ещё в мае задала Линн Сван, которая из-за тяжёлой травмы полностью пропустила прошлый сезон. За счёт самостоятельной подготовки неоднократная победительница этапов Кубка мира решила нагнать упущенное, при этом ориентируясь на собственное состояние здоровья.

«Моё решение связано с тем, что я хочу более тесно работать со своей командой у себя дома. Мы хотим составить оптимальный план, который будет учитывать моё восстановление после травмы и чемпионские амбиции».

В конце мая – начале июня сборную покинули ещё две спортсменки: Фрида Карлссон и Майя Дальквист. Оказалось, что несколько месяцев лыжницы вели переговоры со Шведской лыжной ассоциацией по поводу тренировочного процесса. Шведки хотели, чтобы в команде было меньше длительных сборов, так как из-за них нарушается собственная работа с личными тренерами.

Эмма Рибом Фото: Maddie Meyer/Getty Images (Эмма Рибом)

«Для меня крайне важна непрерывность в работе с моей командой, и она могла нарушиться поездкой на сборы, – признавалась Карлссон. – Я получаю достаточно от тех, с кем предпочитаю тренироваться. Всё дело в том, чтобы больше дней оставаться дома и придерживаться выбранной линии подготовки. Речь вообще не о деньгах. Мы были готовы отказаться от них, чтобы провести время дома. Но этот компромисс не удалось реализовать».

Тогда на уход спортсменок в национальной команде отреагировали с небольшим разочарованием, но при этом не видели особой проблемы в этом.

«Обе стороны приложили усилия, чтобы найти решение, включая Фриду и Майю, – заявил менеджер сборной Швеции Ларс Эберг. – Мы сократили количество дней на сборах и дали им возможность приводить в команду своих личных тренеров. Но у нас есть 12 других лыжников из команды А, которые подписали соглашение об участии в сборах, что является очень важной частью шведской тренировочной модели, сделавшей нас такими успешными».

Сборная Швеции не берёт высоту

Уход лидеров из команды не мог не иметь последствий. Недовольство системой подготовки в сборной возникло и у других спортсменок. Градус разногласий стал нарастать после того, как Шведская лыжная ассоциация опубликовала план тренировочных сборов. Оказалось, там не предусмотрена высокогорная подготовка, которая существовала на протяжении последних десятилетий.

Дальквист Фото: Michel Cottin/Getty Images

«Впереди у нас есть длительный период без чемпионата на большой высоте – и мы видим, что можем добиться хорошего качества, не поднимаясь на большую высоту. Это требует больших затрат как энергии, так и денег, – объяснил менеджер национальной команды Андерс Быстрём. — Сами лыжники заявили, что не хотят отсутствовать дома слишком долго. Как в Швеции, так и в Норвегии мы видим, что высотные тренировки не имеют такой большой ценности для лыжников. Всегда есть риск. Но я думаю, у нас есть очень хорошие возможности тренироваться в Швеции, например, на малой высоте».

Подобные эксперименты не нашли одобрения у всех лыжниц сборной. Так, Йонна Сундлинг и Эмма Рибом решили провести собственный высокогорный сбор — в июле в итальянской Лаваце, когда у национальной команды будет небольшой перерыв в сборах.

«Они видят возможность развиваться, находясь на высоте. Они думают, что получают от этого эффект, – рассказал личный тренер спортсменок Магнус Ингессон. – В идеале они думали, что было бы хорошо готовиться в Валь-Сеналесе в октябре, как обычно. Но в этом году сборная проводит сбор в Валадалене, так что это невозможно. Я думаю, что рост – это хорошо. Если бы так не думал, я бы сказал Йонне и Эмме уходить прямо сейчас».

По словам Ингессона, многие спортсмены во время подготовки к сезону тренируются на высоте: Финляндия в Лаваце в августе и в Валь-Сенале в октябре, а Йоханнес Клебо проводит несколько высокогорных сборов.

В сборной Швеции предположили, что Сундлинг и Рибом спрашивали у лыжниц, хочет ли ещё кто-то присоединиться к ним на сборе в Лаваце, однако ответа не последовало. В итоге спортсменки проведут сбор за свой счёт.

«Они будут тренироваться за свои деньги. Возможно, получат какой-то вклад от Шведского олимпийского комитета, но это сомнительно», – дополнил Ингессон.

Пускай Сундлинг и Рибом формально всё ещё в сборной Швеции, недовольство тренировочным процессом вынуждает их идти своим путём. Вполне вероятно, дальше будет лишь больше, и не исключено, что лыжницы просто уйдут из сборной, тем более у них уже есть и собственный наставник, и примеры для подражания. Такими темпами в сборной Швеции с её отработанной тренировочной системой вообще никаких звёзд не останется.