Только в нашей стране смогли придумать работающую технику. Но российской методикой, конечно, никто пользоваться не будет.

В лыжных гонках и биатлоне не смогли запретить фтор. Кроме России, к этому не готов никто

Бесконечный сериал с запретом фтора в лыжах и биатлоне продолжается. Международная федерация лыжных видов спорта и Международный союз биатлонистов в очередной раз этот запрет отложили. Устройство, безошибочно определяющее наличие фтора, до сих пор не откалибровано.

При этом в России подобный прибор есть, но кто же будет обращаться к тем, кого выбросили из мирового спорта?

Президент ФЛГР Елена Вяльбе ровно два года назад заявила, что не верит в успех инициативы. Изначально ведь говорилось о том, что средства подготовки лыж с фтором загрязняют окружающую среду, ну и попытка отказа от фтора – вклад всех лыжных видов спорта и биатлона в борьбу за чистоту планеты.

«Я не сильно верю в то, что мы вот так возьмём и откажемся от фтора. Я уверена, что это просто бизнес – кто-то что-то мутит, – сказала тогда Вяльбе. – Это колоссальные затраты. Помимо лыж, ещё и всё оборудование для их подготовки нужно менять».

FIS изначально вела два параллельных проекта. Фирмы Kompass и Bruker работали независимо друг от друга, чтобы разработать и довести до ума прибор, который бы безошибочно (это ключевое условие) улавливал наличие фтора на лыжах, подготовленных средствами, его содержащими.

Более дешёвый вариант предлагала Kompass – стоимостью каких-то € 15 тыс. Ни одна национальная федерация за такие деньги устройство покупать бы не стала. Bruker предлагал более дорогой (примерно в полтора раза) вариант. Но ни один из приборов так и не удалось откалибровать.

Устройства до сих пор сбоят на простейших операциях. Скорее всего, сделать безошибочные приборы не удастся, если три года разработки так и не дали нормальных результатов. Ну ничего, столько лет лыжники и биатлонисты загрязняли окружающую среду – лишний год ничего не решит.

При этом в России подобный прибор уже разработан.

«Он определяет наличие даже малейших следов фтора с вероятностью 100 процентов. Я видел, как он работает. Допустим, я готовил лыжи продуктом с разрешённой цепочкой С6. Потом зашёл в комнату, где стоит такой прибор. И он показал наличие частичек фтора даже на мне, не говоря уж о лыжах. То есть для его работы нужна стерильная комната.

Российский подход с точки зрения химии кардинально отличается от того, что предлагают европейцы. И он действительно безошибочный. Улавливает частички фтора даже в кабине, где лыжи готовились почти неделю назад. Я сомневаюсь, правда, что в Европе этим заинтересуются, а нам он нужен для того, чтобы решать какие-то спорные ситуации, если они возникнут. В нашей фуре, например, пока мы не проведём её абсолютную очистку, прибор будет «фонить», — рассказывал «Чемпионату» заместитель шефа сервис-бригады сборной России Виктор Головин.

Но ни российского прибора, ни российских лыжников в предстоящем сезоне на Кубке мира не будет.