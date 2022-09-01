«Хочется, чтобы русские выступали». Норвежцы поменяли своё отношение к отстранению России?

Йоханнес Клебо говорит, что хочет соревноваться с сильнейшими. Но далеко не все с ним согласны.

До старта нового лыжного сезона осталось совсем немного времени. Вот только, увы, международные соревнования пройдут без участия россиян. Это большая проблема не только для наших лыжников, но и для их соперников. Те же норвежцы теперь будут выигрывать почти всё, но кто будет на это смотреть?

В той же Норвегии, да и в других странах лыжного мира это понимают, поэтому отношение к отстранению России неоднозначное. Одни полностью его поддерживают, а другие хотят соревноваться с сильнейшими.

На днях Йоханнес Клебо сказал, мол, хочу, чтобы русские выступали. Но много ли в сборной Норвегии и вообще в Скандинавии тех, кто думает также?

«Я очень рада, что россиян не допустили до старта»

Слова людей, приветствующих отстранение россиян от международных стартов, найти несложно, именно такая позиция популярна как среди лыжников-иностранцев, так и среди зарубежных функционеров. За те полгода, что нас нет на международной арене, по сути, ничего и не изменилось: большинство выступало против наших атлетов в марте, выступает против и сейчас.

«Я очень рада, что FIS приняла такое решение и сегодня Непряеву с другими россиянами не допустили до старта», – высказывалась Терезе Йохауг.

Терезе Йохауг Фото: Getty Images

«Конечно, их жаль как спортсменов и людей, но это, возможно, способ повлиять на происходящее, – говорила Фрида Карлссон. – Это единственный вариант, каким мы можем воздействовать на Россию как страну. Таким образом мы показываем свою позицию по отношению к России. Конечно же, пострадают лыжники, но это единственное, что мы можем сделать».

«У нас россияне отстранены до тех пор, пока правление не примет новое постановление. А это произойдёт, если ситуация изменится, – объяснял член правления Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Эрик Рёсте. – Трудно сказать, какой может быть степень изменений. Мы исходим из того, что на сегодняшний день они отстранены. Тут решение принимает не Норвегия. Это экстраординарная ситуация. Моё мнение заключается в том, что спорт тоже должен реагировать. Я говорил об этом раньше, повторяю и сейчас».

«Я надеюсь, русские вернутся в этом году»

Впрочем, однозначные заявления Йохауг и Карлссон – скорее исключения из общего тренда, ведь бóльшая часть спортсменов говорит об отстранении россиян как минимум менее резко. Вот так, например, осторожно высказался Йоханнес Клебо, когда его спросили о недопуске наших лыжников.

«Для общего блага хотелось бы, чтобы российские лыжники выступали с самого начала сезона, – признался Клебо. – Речь о невероятно хороших лыжниках, с которыми хотелось бы соперничать. Они, как правило, претендуют на места на подиуме и победы на Кубке мира. Я так устроен, что всегда хочу бороться с сильнейшими и побеждать их. Но самое важное – чтобы закончилась специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). А там посмотрим».

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Йоханнес с февраля придерживался такой аккуратной позиции, постоянно высказывая своё нейтральное мнение. Впрочем, как и Эмиль Иверсен.

«Конечно, нет ничего хорошего в том, что лыжники из России не участвуют. Вы всегда хотите соревноваться с лучшими, так что без них это совсем не то же самое. Если будет мир, хочу, чтобы они вернулись, но при нынешнем положении вещей я этого не хочу», – объяснил Иверсен.

Осторожничает с ответами и тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум, который тоже хочет возвращения россиян на международные турниры, но лишь в спокойной геополитической обстановке.

«Я надеюсь, что русские вернутся в этом году, – сказал Носсум. – Потому что, если так случится, это будет означать, что специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине завершена. Это самое важное. С другой стороны, тот факт, что мы хотим видеть на трассе наших главных соперников, является второстепенной потребностью. Из соперников у нас есть Вильям Порома из Швеции, который добился большого прогресса и продолжает развиваться. Тот же Ийво Нисканен, который прекрасно выступал в прошлом году. В спринте есть француз Ришар Жуве, который в прошлом сезоне завоевал «Малый хрустальный глобус». Так что нам не грозит отсутствие конкуренции».

«Если русские не будут участвовать – это станет катастрофой»

А вот тех, кто без каких-либо но выступал против отстранения российских спортсменов, за все эти полгода были единицы. Так, например, ещё в феврале призёр и победитель этапов Кубка мира Синдре Бьорнестад Скар назвал отстранение россиян от международных турниров несправедливым.

«Я на 100% против того, что происходит в отношениях России и Украины. Но наличие у спортсменов российского паспорта не значит, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. Это несправедливо».

Ещё более чёткой позиции придерживался экс главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юлхя. Специалист получил немало хейта от соотечественников за своё критическое мнение об отстранении россиян.

Бьорнестад Скар Фото: Stanko Gruden/Getty Images

«Если русские не будут участвовать – это станет катастрофой, – объяснял Юхля. – Один из крупных участников соревнований вне игры. Международный лыжный спорт не вынесет этого. И, как сказала Елена Вяльбе, Россия, возможно, тоже».

Как бы ни относились к отстранению россиян соперники, международных турниров нам пока не видать. Нашим лыжникам пока остаётся готовиться к российскому сезону и надеяться, что ситуация изменится в 2023 году.