«Чего все расстраиваются, что лето кончилось?» Как лыжники проводят последние дни отпуска

До старта нового зимнего сезона осталось совсем недолго. Кто-то из лыжников уже активно готовится к началу Кубка мира, а кто-то посвящает последние дни отпуска семье. Чем же занимаются в сентябре звёзды лыжного спорта?

За работой

Главная звезда мирового лыжного спорта Йоханнес Клебо, который в июле получил травму ягодицы, сейчас активно пытается войти в форму.

Норвежец в начале сентября уехал на сбор в Парк-Сити (США), где будет находиться почти месяц. Пятикратный олимпийский чемпион поделился несколькими снимками с тренировок, а также снял первую часть блога со сборов.

Йоханнес Клебо на тренировочном сборе Фото: Из личного архива Клебо

Активной подготовкой к новому сезону заняты и другие лыжники. Йонна Сундлинг поделилась снимком с тренировки из зала вместе с Эммой Рибом.

«Командная работа делает работу мечтой», – подписала она фото.

Йонна Сундлинг и Эмма Рибом на тренировке Фото: Из личного архива Сундлинг

Работает и Эмиль Иверсен. Правда, помимо постоянных тренировок, норвежец находит время на отдых. Например, катается на лодке, кушая мороженое.

Эмиль Иверсен на отдыхе Фото: Из личного архива Иверсена

Некоторые лыжники воспользовались другим любопытным способом подготовки к сезону. Спортсмены провели начало сентября в Анси (Франция), где со 2 по 4 сентября прошёл фестиваль Мартена Фуркада. Так, из звёзд лыжных гонок там выступили: норвежец Ховард Солос Тёугбёль, итальянец Федерико Пеллегрино и шведка Майя Дальквист. Тёугбёль и Дальквист выиграли масс-старты с выбыванием, а Дальквист ещё и успела насладиться красотами Анси, погуляв по городу вместе со своим возлюбленным.

Майя Дальквист и её молодой человек в Анси Фото: Из личного архива Дальквист

На отдыхе

Пока одни тренируются – другие отдыхают. Так, Симен Хегстад Крюгер вместе со своей возлюбленной отправился в путешествие по Португалии. Там пара погуляла по Лиссабону, а потом покаталась на сапах вдоль берега океана.

«Небольшой тайм-аут», – написал Крюгер.

Симен Хегстад Крюгер в отпуске Фото: Из личного архива Крюгера

Более активный отдых был у Фриды Карлссон. Она вместе со своими сёстрами Фанни и Ханной поиграла в футбол за любительский женский клуб «Руиф». Команда Фриды обыграла соперника со счётом 2:0. Для шведки этот матч стал первым после длительного перерыва.

Фрида Карлссон сыграла в футбол Фото: Из личного архива Карлссон

Ийво Нисканен же решил провести свой отпуск с родными. Тем более что в скором времени в семье финна будет пополнение. 5 сентября Ийво сообщил, что они вместе с супругой Санной скоро впервые станут родителями.

«1+1=3. Большая мечта становится реальностью», – подписал Нисканен трогательные фото со своей беременной женой.

Йиво Нисканен с женой Фото: Из личного архива Нисканена

В тишине

Наши лыжники, в отличие от иностранных соперников, не особо делятся моментами своей жизни в своих социальных сетях. Исключение, кажется, составляют лишь Юлия Ступак и Вероника Степанова.

Юлия в основном посвящает время тренировкам. Спортсменка опубликовала мотивирующее видео, где она устраивает пробежку в осеннем лесу.

«Ну и чего все так расстраиваются, что лето кончилось? Мне вообще не жаль. Мне кажется, осень – это всегда пора чего-то нового. Учёба, работа, все с новыми силами, с новой энергией. У лыжников же осень – пора разгона. Мы начинаем больше уходить в скоростную подготовку, бегаем на соревнованиях», – написала Ступак под видео, пригласив всех на летний чемпионат России по лыжным гонкам, который стартует в Тюмени 16 сентября.

Несмотря на обилие тренировочной работы, Юлия находит время и на отдых. Например, на прогулку с близкими по Верхотурью.

Юлия Ступак во время прогулки Фото: Из личного архива Юлии Ступак

Вероника Степанова также активно готовится к новому сезону, но по-своему. Она посетила Пермский марафон, перед этим заехав на молодёжный форум. Степанова посвятила несколько постов обоим событиям, а также похвасталась, что покаталась на реке Быстрая на Камчатке, встретившись с медведями.

Про активность в социальных сетях не забыл и Сергей Устюгов. Он поделился кадрами с семейного отдыха в Анапе, сообщил, что планирует 9 сентября приехать на сбор в Тюмень, а также намекнул, что успел приболеть, сфотографировав градусник с температурой.

Сейчас, по всей видимости, со здоровьем Сергея всё хорошо, потому что он уже прибыл на сборы.