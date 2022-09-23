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Интервью с лыжницей Татьяной Сориной – отстранение России, выступление на Кубке мира, проблемы со здоровьем и мотивацией

«Иностранцы ещё будут просить нас вернуться». Интервью с олимпийской чемпионкой по лыжам
Андрей Шитихин
Интервью с лыжницей Татьяной Сориной
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Татьяна Сорина планирует выступать до следующей Олимпиады и не рассматривает вариант со сменой гражданства.

В прошлом сезоне российская лыжница Татьяна Сорина в составе эстафетной четвёрки стала олимпийской чемпионкой Игр в Пекине – наши лыжницы вернули себе золото Олимпиады спустя 16 лет. А выступление самой Сориной в Китае было под вопросом из-за хронических проблем с плечом.

В интервью «Чемпионату» Татьяна рассказала, как прошла операция, почему она пропустила летний чемпионат России в родной Тюмени, рассчитывает ли на то, что российских спортсменов допустят до международных стартов, и почему считает предстоящий сезон проходящим.

Татьяна Сорина

Татьяна Сорина

Фото: РИА Новости

«Если не думать о международном сезоне, к чему тогда готовиться?»

– Удивились тому, что на летнем чемпионате России были неплохие призовые?
– Очень удивилась! Если так будет и дальше, то придётся поменьше гонок пропускать (смеётся).

– Перед началом летнего чемпионата России Егор Сорин сказал, что вы будете участвовать в соревнованиях, а в итоге на старт вы так и не вышли.
– Ещё за неделю до старта я планировала бежать всю программу, чувствовала себя готовой. Но за четыре дня до первой гонки немного приболела, и в итоге мы решили пропустить чемпионат. Не было смысла стартовать в таком состоянии, ведь сезон проходящим будет.

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– Проходящим?
– Сезон, в котором нет Олимпийских игр, можно считать таковым, на мой взгляд. Ну и сейчас ситуация такова, что на первые этапы Кубка мира мы вряд ли можем рассчитывать. Так что можно заняться здоровьем, чтобы в будущем оно не подводило.

– А чемпионат мира – тоже проходящий турнир?
– Нет. Но вероятность нашего выступления в Планице небольшая. Надежда остаётся, мы готовимся к главному старту сезона. Правильнее думать о том, что он будет. Если так не думать, к чему тогда готовиться?

– Вы верите, что FIS может пойти по своему пути?
– Не думаю. Мне кажется, всё будет зависеть от позиции МОК. Ну и от каких-то политических решений.

– После 24 февраля российских спортсменов постепенно отовсюду убрали. Вы думали, что дойдёт до такого?
– Наверное, я одна из немногих, кто вообще в отстранение не верил. Наверное, не осознавала тогда, что всё настолько серьёзно. Как не будет финала Кубка мира в Тюмени? Да мы все этого так ждали! Но нас сначала выгнали с последних этапов Кубка мира, а потом уже потихоньку и вообще со всех соревнований. Правда, спортсмены-зимники всё равно ещё до конца не ощутили последствия. Кубок мира стартует в конце ноября, и только тогда, когда мы не поедем в Финляндию, и станет всё понятно. Но я оптимистка и сохраняю надежду.

Татьяна Сорина

Татьяна Сорина

Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Иностранцы ещё будут просить, чтобы мы вернулись»

– После операции на плече вы полностью восстановились?
– Ох, больную тему вы затронули. Сама операция прошла успешно, но у меня начались осложнения. Врачи говорили, что восстановление займёт четыре месяца, которые истекли в июле, однако всё затянулось. Из-за защемления нерва у меня совсем не работал бицепс на правой руке. Всё лето он просто не реагировал, только в августе мышца вновь начала хоть как-то работать, да и сейчас ещё не полностью восстановилась, на это нужно время. С плечом, слава богу, всё в порядке, и я могла бы делать всё без ограничений, но пока работаю над тем, чтобы восстановить объём и работоспособность бицепса. Чтобы вы понимали, насколько сказалось на мне это защемление нерва – я до сих пор ни разу не могу подтянуться, а подтягивалась очень много. Тренировалась с палками и не чувствовала толчка. В силовом плане я сильно отстала, а про короткие ускорения вообще молчу – летом ничего этого у меня не было. Более-менее нормально я начала работать менее месяца назад. Поэтому и не хочу сейчас форсировать. Я рассчитываю ещё четыре года всё-таки побегать.

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– К началу сезона – будет ли это начало в Финляндии или в России – успеете полностью восстановиться?
– Для этого и работаю. Конечно, хочется бегать на Кубке мира и бороться со всеми сильнейшими. Если сезон будет только в России, тогда упор сделаем на отдельные гонки, будем выбирать, где стартовать. Опять же, если нас не допустят, то мы всё равно должны работать, чтобы стать лучше. И когда вернёмся, будем сильнее и злее.

– Наталья Непряева сказала, что год можно пробегать и в России. А если отстранение продлится и дальше, то что — завершать карьеру?
– Да, я согласна с ней, что год можно провести и в России, тем более после Олимпиады. Но затем всё-таки хочется вернуться. О завершении карьеры, конечно, речь не идёт, но, когда ты уже бегал на самом высоком уровне, будет сложнее находить мотивацию, чтобы выступать только на внутренних стартах.

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– Есть и другой способ. Попробовать сменить спортивное гражданство, карантин к следующей Олимпиаде завершится.
– Нет, конечно, этот вариант даже не рассматривается. У нас в России хорошие условия. Нужно только потерпеть немного, и всё наладится. Мне кажется, иностранцы ещё будут просить, чтобы мы вернулись. Я не представляю лыжные гонки без российских спортсменов.

– Если всё-таки в октябре наше отстранение будет продлено, вы будете смотреть Кубок мира?
– Да, но выборочные гонки. Посмотрю, как они между собой будут колупаться.

Татьяна Сорина

Татьяна Сорина

Фото: РИА новости

– Терезе Йохауг, на которую ориентировались все, завершила карьеру. К кому теперь подбираться?
– Сезон бы начать – может, и не придётся ни к кому подбираться. Пусть лучше за нами попробуют угнаться (смеётся).

– Что изменилось в вас после Олимпиады? Вы чувствуете себя чемпионкой?
– Олимпийской чемпионкой я себя чувствую, но недосказанность в плане медалей в личных гонках осталась. Это хорошая мотивация на то, чтобы отработать ещё один олимпийский цикл и на следующих Играх сделать то, что не удалось в Пекине.

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