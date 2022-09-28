«Я уже сбитый лётчик». Интервью с лыжником, сохранившим для России золото Олимпиады-2022

Лыжник Сергей Устюгов в прошлом сезоне был финишёром олимпийской эстафеты в Пекине-2022, сохранившим для России золото, а после этого не пробежал ни одного официального старта. Он проводил время с семьёй, тем более что во второй раз стал папой, ездил на коммерческие марафоны для удовольствия и просто отдыхал.

Многие поговаривали, что Устюгов вот-вот объявит о завершении карьеры, но нет. Сергей решил продолжить. Он был включён в группу Егора Сорина, но очень быстро спортсмен и тренер поняли, что им не по пути. Устюгов ушёл на самоподготовку и поставил перед собой очень высокие цели.

О сне, преследующем его с Олимпиады-2022, тараканах в голове, «заклиненной» спине и о многом другом Сергей рассказал в интервью «Чемпионату».

«У меня в голове не тараканы, а тараканищи»

– Перед началом нашего разговора мимо на велосипеде проехал Егор Сорин, вы поздоровались. Как вы вообще сейчас общаетесь?

– Вот так и общаемся, на уровне «привет-пока». И всё. Каждый остался при своём мнении. Мы изначально друг друга недопоняли.

– Наверное, ни одного большого спортсмена нет, у которого не было бы своих тараканов в голове.

– У меня в голове не тараканы, а тараканищи (смеётся).

– Не жалеете, что так быстро ушли из группы Сорина?

– Ни капельки, ведь я получаю удовольствие от того, что делаю! Сейчас я в определённом смысле сам себе хозяин, могу выходить на тренировки тогда, когда захочу – хоть в 7.30, хоть в 10.00, хоть в 11.00. Меня это устраивает, мне не приходится ни под кого подстраиваться.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

– Но вы по-прежнему на ставке в ЦСП как спортсмен сборной?

– Да, на ставке я остался, но сборы полностью оплачивает регион. Что касается экипировки, то летнюю её часть я получил, как и все сборники. А зимнего у меня более чем достаточно.

«У меня как на дрожжах вес растёт»

– Тренируетесь по плану Маркуса Крамера?

– Да, все планы скидывает Маркус. Если я могу, то выполняю план в полном объёме, если не могу – объясняю, по какой причине не сделал работу или заменил её на что-то другое.

– А как осуществляется контроль за состоянием? Есть ли биохимия?

– Всё только сугубо на личном опыте, как говорится. По самочувствию. Ну и по часам можно полностью отследить тренировочный процесс – что именно я делаю, с какой интенсивностью. Если у меня есть какие-то вопросы, плохой сон, плохой аппетит – я ему сразу говорю и предлагаю внести корректировку в план. Если сборы нашей региональной команды совпадают с теми, что проводит сборная, я без проблем получаю помощь. Например, на июльском сборе в Малиновке мы работали одновременно с группой Юрия Викторовича Бородавко, и тогда я сдавал все анализы биохимику Алексею Сараеву. 30 сентября буду делать УМО, получать допуск к зимнему сезону. Можно будет посмотреть, насколько я продвинулся по сравнению с началом подготовки.

– А начало подготовки уже несколько лет подряд начинается с призыва: «Ну что, давайте обсудим, какой толстый Устюгов».

– Ну я же вес очень быстро набираю. Во время сезона ты очень много тренируешься и выступаешь, очень много ешь. А когда сезон заканчивается, ешь ты так же много, а тренируешься гораздо меньше. Вот и начинаешь прибавлять в весе. Не знаю, как у других, но у меня как на дрожжах вес растёт, я буквально за пять дней могу набрать приличное количество килограммов.

– В обратную сторону процесс так же быстро идёт?

– Когда как – бывает быстро, а бывает долго. Это зависит от интенсивности нагрузок. Если интенсивность высокая, то как в топку всё закидываешь в себя, а внутри всё быстро сгорает. Три интервальные тренировки подряд – и килограммы уходят очень быстро. А длинные тренировки моментального результата не дадут, максимум через неделю, а то и две только что-то начнёт с места двигаться.

– С региональной командой тоже разные планы? Главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев говорил, что хотел бы видеть в вас лидера команды.

– Разные, да. Бывает, что некоторые тренировки состыковываются – тренажёрный зал, равномерная работа – тогда я делаю это вместе с ребятами, а то всегда одному тяжело достаточно тренироваться. В той же тренажёрке подстраховка нужна, когда с весами работаешь. Но с залом всё, я завязываю.

– В каком смысле?

– Да в самом прямом. Когда у тебя всё получается, ты входишь в раж, получаешь удовольствие — и всё… В который раз я на этом обжёгся, но больше этого не повторится. У меня идут хорошие веса, приходит такое настроение – а дай-ка ещё попробую, может, прокатит? А если ещё больше? Идёт вес, почему бы нет?

Вот на сборе в Ижевске делал работу с максимальным весом, и заклинило грудной отдел. Не смог остановиться, и это привело к проблемам. В прошлом сезоне я так в зале не работал, а в этом решил вернуться к своим привычным большим весам. После очередного «заклинивания» сказал себе – нафиг, лучше без зала обойтись. Ну то есть не совсем без зала, но буду тренироваться только с рабочим весом и не больше. Иногда, конечно, даже от такого веса может заклинить, но не так серьёзно. Фигня, короче, в порядке вещей.

«Я уже сбитый лётчик, меня давно никуда не приглашают»

– Вы в Тюмени тренировались, а большинство спортсменов бегали гонки на чемпионате страны. Не хотелось на старт выйти?

– Честно? Очень хотелось. Но базы нет никакой! Я был бы рад стартовать, но Маркус сказал, что не стоит этого делать, не имея соответствующей подготовки.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

– Он доволен вашим состоянием на текущий момент?

– В целом да, есть некоторые моменты в техническом плане, но это старая проблема, от которой я не могу избавиться. Пока шёл чемпионат, наблюдал за ребятами с точки зрения техники, интересно было посмотреть, кто как бегает. Пришёл с тренировки, включил трансляцию, посмотрел, лёг спать, а меня колбасить начало. Завёлся, на трассу тянет. Посмотрел спринт, получил удовольствие от того, как Глеб Ретивых разложился. Сам интригу создал, сам её разрулил.

– Как вам Александр Большунов в роли комментатора?

– Я не с самого начала смотрел, но мне кажется, всем любителям лыжных гонок должно было понравиться то, как он отработал на трансляции. Очень хорошо.

– А вас не приглашали на комментаторскую позицию? Всё равно же не бежали.

– Да я уже сбитый лётчик, меня давно никто никуда не приглашает.

– Вы себя в сбитые лётчики уже года три минимум записываете.

– Ну потому что я сам от себя ничего не жду. У меня есть четыре гонки в сезоне, которые мне нужно выиграть. Всё остальное – проходящие старты и набор формы, не более.

– Вы говорите про чемпионат России или про турнир в Сочи, который будет альтернативой чемпионату мира?

– Про чемпионат России. К альтернативным стартам тоже попробую подвестись, но там видно будет. Раньше на высоте я неплохо смотрелся, но в Сочи бежал только один раз – на Олимпиаде.

«Для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России»

– У вас такой настрой, что прямо на расстоянии чувствуется: «Мне всё в кайф, я получаю удовольствие». Всё отпустили и бегаете только для себя.

– Так и есть. Конечно, хотелось бы, чтобы семья была рядом, но Лена (жена Сергея. – Прим. «Чемпионата») говорит, что пока это сложно, будет проще, если они будут дома. После сбора в Ижевске мы ездили в Анапу. С нами три бабушки ездили, чтобы помогать. Но дочка так по мне соскучилась, что первую неделю всё время сидела у меня на руках. И ведь не скажешь ребёнку, мол, доча, извини, папа на уколах и таблетках, ждёт, когда спину отпустит, а потому слезай-ка с рук. Первую неделю пришлось сложновато, а потом у меня ещё на пару дней температура бахнула. Но это мелочи, конечно.

Правда и то, что бегаю я для себя. Раньше, когда у меня заклинивало спину, я расстраивался, сразу были мысли о том, что потеряю всю наработанную базу, потом вновь всё набирать заново. Сейчас же у меня спину заклинило, я тренеру написал: «Маркус, привет! У меня всё хорошо, только спину заклинило. Но я не падаю духом, надеюсь, через неделю отпустит». Он мне отвечает, что, мол, окей, а какую нагрузку ты можешь выполнять? Я отвечаю, что на велосипеде могу кататься по ровной дороге, где нет кочек и рельефа. Покатался два-три дня на велике и устал. И даже не расстроился.

– Не было варианта поработать с Крамером в Европе?

– Давайте уже закроем этот вопрос, чтобы больше не возвращаться. Все же понимают, что спортсмены являются сотрудниками разных силовых структур, я не исключение. А время сейчас сами знаете какое. Вот и всё. Если бы не это, я мог бы готовиться вместе со сборной Италии.

– Вы общаетесь с Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани, с которыми вместе работали в прошлом сезоне?

– Общаемся, но немного. Поздравляем друг друга с днями рождения, какими-то событиями в жизни. В основном про них Маркус рассказывает. Говорит, что де Фабиани очень сильно прибавил. Похоже, Франческо переварил ту нагрузку, которую получил в прошлом году, ведь ему реально было очень тяжело с нами тренироваться. Зима придёт, посмотрим, как он побежит.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

– Для вас будет разница бегать в России или на Кубке мира?

– Честно говоря, для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России. Как сказал в недавнем интервью Савелий Коростелёв, мы же будем бегать постоянно с лидерами, с лучшими лыжниками страны. Конечно, в том, что российские лыжники пропустят международный сезон, хорошего нет ничего. Но я говорю со своей колокольни. Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать своё право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, где буду стартовать, и никто не займёт моё место.

– А условия в региональной команде сильно отличаются от тех, что в сборной? Евгений Белов рассказывал – небо и земля.

– Женя прав. Отличия большие во всём, но ведь мы все через это проходили. Разве мы не были юниорами и не готовились раньше в России? Готовились, ездили по всей стране. Всё у нас нормально. Главное, чтобы с мотивацией был порядок, а я на это не жалуюсь. Моя мотивация – лишние сантиметры на пузе (показывает). Я реально просто получаю удовольствие от того, что сейчас делаю. Могу на одной тренировке добавить себе полчаса, а на другой, если почувствую, что хватит, убрать то же самое время. Или ничего не убирать.

«Я хочу уйти, чтобы потом не корёжило изнутри»

– Многие были уверены, что после Олимпиады вы завершите карьеру.

– Я отвожу себе только предстоящий зимний сезон, а дальше посмотрим. Евгений Дементьев говорит, чтобы я настраивался на четыре года до следующей Олимпиады. Если мне каждый сезон по два раза в год спину будет клинить – я такое терпеть не готов. Представляете, за ребёнком дёрнешься, а тебя сковало. Что тут сделаешь? Закачивать? Такое себе, ведь это значит, что постоянно только этим нужно заниматься. У меня в «сохранённых» в соцсетях одни сплошные упражнения на закачку спины.

Иногда заводит сильно, думаешь, что всё сможешь. Настолько сильно, что тебя это дополнительно мотивирует. Так было всегда у меня в карьере. Помню, приехал на вкатку в Тюмень, а мне только вытащили спицы из пальца. Я даже палку не брал, а нужно было разрабатывать руку. Именно в тот момент Саня Большунов выиграл этап Кубка мира в Финляндии в спринте, когда Клебо смотрел в одну сторону, а Саня с другой проскочил.

Посмотрел ту гонку, а потом спустился к машине, достал вторую палку и начал по номеру ходить. Было больно, но я ходил с этой палкой и терпел. Очень сильно меня это всё смотивировало тогда.

Вот и сейчас — посмотрел соревнования в Тюмени, огонёк внутри разгорелся. Хочу, хочу, хочу стартовать! Я же с Олимпиады не бегал на официальных стартах. Особенно на спринте всё внутри зудело – а как бы я пролог сбегал, а смог бы пройти дальше четвертьфинала? В общем, посмотрим.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

– В недавнем интервью «Чемпионату» Евгений Гараничев рассказывал, что остался в спорте после разговора с женой.

– У меня то же самое. Лена сначала уговорила меня остаться до Олимпиады, потому что столько лет идти к цели и остановиться вдруг… А после Пекина она мне сказала – побегай ещё годик, просто покайфуй. Я именно так и делаю. Буду бегать и не принимать близко к сердцу проходящие результаты, если что-то не получится. Но четыре гонки мне нужно обязательно выиграть.

Изначально вообще о двух думал, но решил, что для меня этого мало. Ведь раньше я был универсалом. Вот только то, что было – всё прошло. Я даже после Олимпиады не финиш эстафеты вспоминаю, а тот финиш в полуфинале личного спринта, когда не прошёл дальше, хотя и был готов. Но… Главное, чтобы тот полуфинал до конца жизни мне не снился, ведь положительных моментов гораздо больше.

Зима покажет, насколько реально достичь своих целей. Но если не ставить именно такие цели, зачем вообще на старт выходить?

– Если цели будут достигнуты, зачем вообще тогда уходить? Вы хотите уйти из спорта красиво?

– Вовсе нет. Я хочу уйти, чтобы потом не корёжило изнутри, что я ещё не набегался. Недавно с мамой разговаривал, жаловался ей, что так неохота на тренировки выходить, приходится себя заставлять. Она мне говорит: «Ты, Серёжа, уже насытился лыжами». Это было на сборе в Ижевске, и тогда мне казалось, что я ими не просто насытился, а перенасытился. Но вот в Тюмени соревнования посмотрел — и ничего, вроде нормально всё, даже соскучился. Да я ещё что-то могу! Просто не зациклен на обязаловке, как уже сказал. Да, у меня есть ответственность перед регионом, но это не сравнимо с тем, что было в сборной.

А вот на вопрос, зачем уходить, есть очень простой ответ – я хочу быть с семьёй и жить обычной жизнью с обычными бытовыми проблемами и радостями.