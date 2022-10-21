Российских лыжников всё ещё могут пустить на Кубок мира. Стоит ли ждать приятную сенсацию?

В субботу, 22 октября, на заседании совета Международной федерации лыжного спорта будет принято судьбоносное решение по российским лыжникам. Наших спортсменов либо вернут на крупные мировые турниры, либо оставят дома на неопределённый срок. Конечно, отрицательный для России вариант выглядит более вероятным, но пока решение не принято, шанс на чудо есть.

Объективно почти всё против нас. Да, МОК устами Томаса Баха продлил санкции против российских спортсменов, заботясь об их безопасности. Да, главный спонсор Кубка мира норвежская компания Coop пригрозила прекращением финансирования. Да, скандинавские лыжники постоянно набрасывают высказывания о возможном бойкоте соревнований.

Но в FIS прекрасно понимают, что и решение об отстранении русских от международных турниров сделает плохо всем, и им в том числе.

Недаром ещё в сентябре генеральный секретарь FIS Мишель Вион публично заявил, что «к ним пришла идея открыть двери для России и Беларуси». Если уж не на Кубок мира, то хотя бы на чемпионат мира в начале 2023 года. Да, без флага и гимна, но российская сторона, похоже, будет на это согласна, если только не придётся подписывать какие-то дополнительные бумаги, осуждающие российскую политику и действия страны на Украине.

Совет FIS решит судьбу сборной России по лыжам Фото: Federico Modica/Getty Images

Почему Вион сказал это? Да потому что он понимает, что его организация потеряет огромные суммы, если россияне прекратят выступления в лыжных гонках. Согласно осеннему отчёту FIS, интерес болельщиков к трансляциям в сезоне-2021/2022 и так рекордно низкий. А учитывая, что 35 процентов телерынка – у России, нетрудно себе представить, какой обвал предстоит пережить виду спорта после отстранения россиян.

Это если говорить о деньгах, а не о справедливости и честной борьбе. Хотя о таких аргументах, пожалуй, вспоминать сейчас бессмысленно.

Нет никаких сомнений, что в FIS поняли, что оказались в безвыигрышной ситуации. Нет хорошего и плохого варианта – обе опции не очень. Может быть, в таком случае руководители рискнут и выберут непопулярное решение? А вдруг те же норвежцы пойдут на попятную и обойдутся без бойкотов?

Все уже поняли, что фраза «спорт вне политики» в наши дни совершенно неакутальна. И понятно, что политическая составляющая в итоговом решении будет велика. Но хочется верить, что в международной федерации есть люди, сомневающиеся в справедливости санкций по отношению к российским лыжникам. Быть может, именно они смогут продавить сенсацию.

Верится в это с трудом, но пока решение не принято, надежда есть.