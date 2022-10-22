Пустят ли Россию на Кубок мира? Момент истины для наших лыжников. LIVE

В субботу, 22 октября, проходит заседание Совета FIS, на котором будет принято окончательное решение о допуске российских лыжников к международным соревнованиям в сезоне-2022/2023.
Предпосылок к возвращению наших спортсменов на мировую арену немного, но они есть. Ровно месяц назад генеральный секретарь международной федерации Мишель Вион публично заявил об идее допустить Россию и Беларусь к международным стартам. Идею раскритиковали норвежские и шведские лыжники, а глава МОК Томас Бах на днях и вовсе продлил действие санкций против России, но последнее слово всё же остаётся за FIS.
По всей видимости, главное, на что будут опираться члены совета FIS, — это позиция МОК. А она для нас неутешительна. Буквально несколько дней назад Томас Бах продлил санкции против России.
Глава FIS высказался против России на международных турнирах
Мы, конечно, до последнего надеемся на чудо, но интервью президента FIS Йохана Элиаша, кажется, эту надежду у российских болельщиков отнимает. Руководитель заявил, что в организации последуют рекомендациям Международного олимпийского комитета. А там санкции с России не снимали.
«Не буду вдаваться в вопросы внешней политики. Я здесь только как президент FIS. Мы решили следовать рекомендациям МОК. МОК несёт ответственность за продвижение мира посредством спорта, что чрезвычайно важно. Это линия МОК, которой мы привержены и следуем. Что сделало и большинство федераций», — приводит слова Элиаша NRK.
Много ли осталось тех, кто верит в то, что России позволят выступить на Кубке мира?
Доброе утро, дорогие друзья. Вот и наступил судный день для российских лыжников. Сегодня состоится внеочередное заседание совета FIS, на котором будет решено — смогут ли наши спортсмены стартовать на Кубке мира или нет. Тянуть и откладывать больше некуда — до старта международного сезона остаётся месяц.
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