Пустят ли Россию на Кубок мира? Момент истины для наших лыжников. LIVE

В субботу, 22 октября, проходит заседание Совета FIS, на котором будет принято окончательное решение о допуске российских лыжников к международным соревнованиям в сезоне-2022/2023.

Предпосылок к возвращению наших спортсменов на мировую арену немного, но они есть. Ровно месяц назад генеральный секретарь международной федерации Мишель Вион публично заявил об идее допустить Россию и Беларусь к международным стартам. Идею раскритиковали норвежские и шведские лыжники, а глава МОК Томас Бах на днях и вовсе продлил действие санкций против России, но последнее слово всё же остаётся за FIS.