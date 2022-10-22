Российских лыжников не пустили на Кубок мира. Ну и кого ждёт катастрофа?

Политика в спорте победила здравый смысл. Досрочно. Нокаутом.

Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от мировых турниров. Надежды наших болельщиков на справедливость разбиты.

Да, решение FIS было ожидаемым. Глава организации Йохан Элиаш ещё накануне объявил, что федерация будет действовать в соответствии с рекомендациями МОК. А Томас Бах буквально несколько дней назад призвал всех продолжать ограничивать российских и белорусских спортсменов.

«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран – не все были за то, чтобы продлить наше отстранение. Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдёт. Ничего больше говорить на эту тему не хочу», — таков краткий комментарий Елены Вяльбе.

Хотя, даже если бы Бах держал строгий нейтралитет, на FIS оказывалось бы жесточайшее давление. Лыжники из Норвегии и Швеции грозили бойкотами в случае допуска россиян. И даже главный спонсор хотел остановить финансовые потоки, если бы международная федерация пошла на поводу у России.

Но теперь-то, когда нас отстранили, там всё будет тихо и спокойно?

Как бы не так. Недопуск России на мировые турниры безвозвратно изменит лыжные гонки. Норвежцы, наверное, поначалу будут счастливы, что в мужских лыжах заберут все медали, но это приведёт лишь к одному – радикальному снижению интереса к виду спорта в мире. Российские зрители, согласно отчёту FIS, в сезоне-2021/2022 составляли 35 процентов телеаудитории. Эта доля уйдёт почти полностью. Уйдут и нейтральные зрители, которых не будет интересовать открытый чемпионат Норвегии. Внимание к виду спорта может упасть в полтора-два раза. А вместе с ним и суммы контрактов, выплаты спонсоров.

Лыжные гонки и так переживают не лучшие времена. В FIS постоянно намекают, что их больше интересуют другие дисциплины. А без России этот вид спорта ждёт самая настоящая катастрофа и беспрецедентный упадок.

Поэтому и была в России надежда на то, что хоть здесь здравый смысл возобладает над политическими мотивами. В биатлоне без России всё будет хорошо. В футболе – тоже. Даже в хоккее без нас как-то переживут. А вот отстранение России в лыжах – это выстрел себе в ногу.

Что же до наших интересов, то нет смысла строить хорошую мину при плохой игре. Тот факт, что наших спортсменов не пускают на международные турниры – это определённо проблема и для развития спорта в России, и для самих наших звёзд, которые потеряют изрядную долю заработка и мотивации.

Впрочем, есть и плюсы. Мы наконец-то сможем выстроить классную систему российских соревнований, привлечь на трибуны зрителей, дать молодёжи возможность весь сезон биться с Большуновым и Непряевой. У российских лыж достаточный запас прочности, чтобы выстоять даже в изоляции.

А вот что будет с мировыми лыжами без России – большой вопрос.