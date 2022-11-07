«У меня есть опасение насчёт Большунова». Прямые и честные ответы тренера сборной России

7 ноября фактически стартует российский лыжный сезон. На соревнования «Югория. Первый снег» приехали почти все лидеры национальной команды, лишённые этой зимой права выступать на международных стартах.

Приехал в Ханты-Мансийск и старший тренер сборной России Юрий Бородавко со своими подопечными, в первую очередь звёздами – Александром Большуновым и Натальей Непряевой. Раньше они бы в начале ноября готовились к Кубку мира, но сейчас ситуация изменилась.

«Чемпионат» поговорил с Юрием Викторовичем, который, как и всегда, прямо и честно отвечал на все вопросы. Почему в России скорости будут ниже, чем на Кубке мира? Чего может не хватить Большунову на национальной арене? Что делать с норвежкой Йохауг, признавшейся в сокрытии допинга? На сколько лет российских спортсменов отстранили от мировых стартов?

Интервью получилось очень горячим. Прочитайте его до конца.

«Я бы не стал говорить, что Россия уступает Европе»

– Юрий Викторович, подготовка к сезону практически завершена, вся она прошла в России. Насколько вы довольны проделанной работой?

– Достаточно давно мы не готовились в России, а если точнее, два года. Что-то прошло достаточно хорошо, какие-то сборы прошли не совсем гладко, не получили мы ожидаемого эффекта. Если брать в среднем, то подготовка шла по плану, ни один сбор не был сорван. Ну а каким было их наполнение – это уже другой вопрос. В целом достаточно неплохо.

– В чём Россия превосходит более привычную Европу в плане подготовки? В чём минусы?

– Плюсов достаточно много. Самый главный – мы находимся дома. Здесь всё своё, привычное. В Малиновке у нас есть роллерная трасса, равной которой нет ни в России, ни в Европе. Хотя раньше мы считали, что наличие лыжероллерной трассы на сборе решает все вопросы в плане подготовки, но в определённый период необходимы и длинные непрерывные подъёмы, мы называем их uphill-ами. Мы много использовали их в предыдущие годы, наработали методику. Вот этого как раз не хватало. Но всё остальное – более чем устраивало. Питание – на высоком уровне, условия для тренировок – на высоком уровне. Сейчас вот работаем в Ханты-Мансийске, где закрыли снегом круг более 5 км. По сложности он очень достойный, условия здесь лучше, чем в том же финском Муонио, где мы обычно находимся в то же время. Говорить, что Россия в чём-то уступает Европе, я бы не стал.

– В целом вы довольны тем, в каком состоянии сейчас ваши подопечные?

– После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Настрой достаточно хороший, но всё-таки видно, что в прошлом году в этот же период они жёстче относились к работе и к себе самим. Однако все мы понимаем, что соревноваться будем в России, у спортсменов наступил психологический спад и произошло небольшое снижение нагрузки. Может быть, это и хорошо, невозможно людей держать в таком колоссальном напряжении, это очень сильно их выхлёстывает. Идёт небольшой спад, тут скрывать нечего. Все тренируются и достаточно хорошо тренируются, по тем нормативам, которые мы ставим на контрольных тренировках, они не проигрывают себе самим образца прошлого года, однако в психологическом плане есть расслабленность. Никаких серьёзных провалов нет. Но у нас другая проблема.

– Количество болезней?

– Именно. Болели абсолютно все. Болели на сборах, в домашних условиях. Это выбивало из колеи. И это основной фактор, который не позволил нам вовремя проделать необходимую в подготовке работу.

Юрий Бородавко и Наталья Непряева Фото: РИА Новости

«На Кубке мира скорости будут выше, чем у нас»

– У спортсменов моральный спад. А у вас? Вы же очень давно не вели подготовку исключительно к российскому сезону.

– В плане мотивации у меня всё в порядке. Есть чёткий план соревнований, есть серьёзная конкуренция внутри России, нужно ведь подтверждать свой класс. Нельзя расслабляться и думать, что сезон станет лёгкой прогулкой. Я как тренер должен прежде всего видеть те слабые стороны у спортсменов, которые необходимо исправить, и настраивать подопечных на работу. Конечно, отсутствие международных стартов демотивирует. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что иногда спортсменам нужно чуть свободнее себя чувствовать, то есть пройти сезон помягче, чем обычно. Это и злую шутку может с нами сыграть.

– Как именно?

– Конкуренция и скорости на этапах Кубка мира будут повыше, чем у нас. Есть опасность, что в соревновательной скорости мы можем опуститься на ступеньку ниже, а потом может потребоваться время, чтобы вернуться на тот же уровень. Если посмотреть на результаты на Кубке мира, то всего два-три российских спортсмена составляли реальную конкуренцию зарубежным соперникам в гонках, остальные находились на вторых ролях, занимали шестые-восьмые места с довольно солидными отставаниями. Опасения у меня именно насчёт лидеров, Александра Большунова и Натальи Непряевой. Трудно заставить себя выкладываться, когда ты у ближайшего конкурента в России выигрываешь от 30-40 секунд, а у остальных — от минуты. Зачем напрягаться, когда для победы может и одной-двух секунд хватить?

– Но ведь и те, кто будет бегать на Кубке мира, останутся без сильных соперников из России.

– Не только один Большунов там скорость задавал. Там много топ-спортсменов, которые очень сильно бегали всё – конёк, классику, дистанции, спринт. Конкуренция на Кубке мира останется на том же уровне. Так что отсутствие на Кубке мира на наших лидерах скажется.

– Вы не исключаете, что такая ситуация может привести к тому, что Большунов и Непряева в первых гонках сезона не будут на вершине?

– Совершенно не исключаю. Лидеров все хотят обыграть. Как мы все знаем, Наташа всегда довольно тяжело начинает сезон, затем к старту «Тур де Ски» разгоняется и потом держит высокий уровень. В этом году она болела тогда, когда нужно было делать много скоростной интервальной работы. Отсутствие тренировок негативно сказалось. Но сейчас постепенно выходит на свой уровень. Будем набирать форму за счёт большого количества соревнований.

«Далеко не всё чисто в Норвегии»

– Соревнований в календаре много, но вы объявили о том, что ещё до Нового года пропустите некоторые этапы Кубка России.

– Я хотел бы прояснить ситуацию, поскольку мои слова, видимо, неправильно поняли. Я озвучил один из вариантов, который может быть. Мы и в Ханты-Мансийске планировали пробыть до 9 ноября, а затем переехать в Вершину Тёи. Но там не особо хорошие условия в плане снега, а потому мы решили остаться до 15 ноября. И будем в дальнейшем действовать по ситуации. На самом деле, места для нас забронированы и в Тёе, и в Чусовом, и в Кирово-Чепецке, и в Красногорске. Мне было очень приятно, когда на собрании все спортсмены сказали, что если будет много стартов, то они готовы бежать везде. Скорее, отдельные спортсмены будут пропускать отдельные гонки в зависимости от самочувствия. Будем готовы и к такому варианту, что наша группа по ходу декабря будет разделена – кто-то поедет в Чусовой, кто-то – в Кирово-Чепецк, где ещё и сбор проведём. Что касается Хакасии, то мы примем участие в этапе Кубка России, который состоится с 30 ноября по 4 декабря. Опубликованная ранее информация была не совсем точна. Мы готовимся ко всему.

Лыжники сборной России Фото: РИА Новости

– В целом как российский календарь оцените?

– Календарь хороший, сбалансированный, но очень жаль, что нам отказали в проведении «Чемпионских высот» на «Лауре» в Сочи. Просто в период проведения в привычных центрах лыжных гонок в России обычно сильные морозы, а хотелось бы посоревноваться в более тёплых и мягких погодных условиях. В Сочи же великолепные трассы, да ещё и среднегорье! У нас было немного среднегорной подготовки, а она лыжникам нужна. В январе-феврале проведём сбор в Цахкадзоре, на той базе, которая постоянно использовалась и советскими, и российскими спортсменами. Мы там к Олимпиаде в Турине готовились, теперь же смоделируем подготовку, которая была бы у нас к ЧМ-2023. А вместо Сочи поедем в Малиновку, где трассы тоже великолепные и прекрасно знакомые нашим лыжникам.

– За соперниками следите?

– Изредка. В соцсетях меня нет, новости только иногда просматриваю.

– Удивило признание Терезе Йохауг, которая рассказала о попытке норвежской федерации уговорить её умолчать о допинг-случае?

– Нисколько. Ведь это не первый такой случай, Марит Бьорген в своей книге тоже писала о подобном. Это говорит о том, что далеко не всё чисто в Норвегии. Все те люди, которые много лет пытались и до сих пор пытаются очернить российский спорт, должны немедленно уйти в отставку. Их вообще нужно пожизненно от спорта отстранить, ведь они провоцировали спортсменов, с их подачи и были допинг-скандалы. За сокрытие таких вещей ВАДА должно применить самые строгие санкции. А если этого не будет, то совершенно очевидно, что существует сговор определённых стран, которые так и продолжат скрывать информацию о нарушениях. Бедная Маша Шарапова за какой-то мельдоний по полной программе получила, а за анаболики люди вообще без наказаний остались. Разве это не предвзятое отношение к российскому спорту?

«Теперь спорт – это голая политика»

– Недавно биатлонист Себастиан Самуэльссон, комментируя случай нарушения антидопинговых правил в Швеции, всё равно свёл всё к России, типа «это другое».

– Этот говорливый шведский мальчик просто привлекает к себе внимание, когда ему это выгодно. Никакой 100-процентной нетерпимости к допингу, как он сам заявляет, у него нет. Обращать на него внимание не стоит. Очередной болтун, который пиарит себя на громкой теме.

– Вас сильно задевают высказывания Томаса Баха и других высокопоставленных спортивных чиновников? Или уже нет такой острой реакции?

– Да они просто сбросили маски и показали, что якобы независимые спортивные институты очень даже зависимые и действуют по указке. Ничего из того, о чём когда-то давно говорил Пьер де Кубертен, уже не осталось, теперь спорт – голая политика. Руководители стран давят на руководство своих олимпийских комитетов, а те, в свою очередь, диктуют спортсменам. Порой у них диаметрально противоположные высказывания, как флюгер повернётся. Причём не только в отношении России, а вообще. Те же норвежцы то поддерживают нововведения и реформу лыжных гонок FIS, то критикуют. Но у них всегда заряжены союзники, которые голосуют так, как они скажут. А мы даже со своими ближайшими соседями казахами договориться не могли и всегда оставались в меньшинстве по любым вопросам.

Томас Бах Фото: РИА Новости

– Норвежцы, точнее, один, даже в шахматах воду мутят. С россиянином играть отказался, американца в жульничестве обвинил.

– Ну я бы не сказал, что Магнус Карлсен мутит воду. Он ведь уже больше десяти лет безоговорочно сильнейший шахматист планеты и имеет право на то, чтобы высказать свою позицию. Ханс Ниманн ведь признался в жульничестве, а крупнейший сайт представил массу примеров и анализ партий, когда американец играл нечестно. Основания же есть. Скандалы в шахматах – исключительно борьба за деньги, на мой взгляд. Внимание к шахматам в мире поднялось, не спорю, но мне кажется, что фон вокруг шахмат стал негативным. Что касается отказа Карлсена играть за титул чемпиона мира, он ведь не сжёг все мосты. Да, получается, отказался от матча с Яном Непомнящим, но в предыдущем чемпионском матче он нашего парня разгромил. У Магнуса есть своя позиция. Думаю, если Карлсен захочет, он легко пройдёт через следующий чемпионский цикл и вновь заберёт корону. Хотя жаль, на самом деле. Я бы с удовольствием посмотрел на их матч, на эти комбинации и на эту психологическую борьбу. Ведь недавно Непомнящий в шахматы Фишера обыграл Карлсена и наверняка был бы сильнее, чем в первом матче. Мне кажется, не стоит искать подоплёку, что норвежец отказывается играть с русским, он выступает против системы.

«В лучшем случае нас отстранили на два года»

– Как относитесь к инициативе депутата Романа Терюшкова, который подготовил законопроект, согласно которому Россия откажется признавать юрисдикцию CAS?

– Так пусть он со своими соратниками на пару шагов вперёд посмотрит. Хлопнуть дверью можно легко и очень громко, а как потом её открыть? Наши спортсмены останутся совершенно бесправными, ведь весь мир живёт по этим законам. Мы от этого только потеряем, а выиграть – ничего не выиграем. Глупость неимоверная. Это просто популизм, который может выйти нам боком.

– Ту же оценку можете дать и тем, кто задаёт вопросы – зачем сейчас сборные? Чтобы в футбол с Таджикистаном играть?

– Институт сборных должен поддерживаться всегда, особенно в командных видах спорта. Неважно, где и с кем мы сейчас играем. Давайте просто вперёд смотреть, а не предлагать всё разрушить. Мы уже проходили через такое и оставались у разбитого корыта. Эти реформаторы только лезут везде, а реальных дел не делают, ничего не предлагая.

Товарищеский матч Киргизия — Россия (Эрбол Атабаев и Даниил Уткин) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– На сколько нужно смотреть вперёд? Ваш прогноз – долго мы вне мирового спорта?

– Тут ведь много факторов. Когда закончится конфликт между Россией и Украиной, как он закончится, на какой ноте, как Европа переживёт зиму, будет ли им поставляться газ, как пройдёт голосование в нижнюю палату Конгресса США. Военные действия могут закончиться чуть ли не на следующий день после того, как Украине прекратят поставлять вооружение. Какую команду политики дадут тому же Томасу Баху. Но то, что я вижу – наше отстранение надолго. В лучшем случае мы вне соревнований на два года. Опять же, очень быстро может всё измениться, тут любые прогнозы могут быть неверными.

– Можно ли называть предателями наших спортсменов, выступающих в нейтральном статусе?

– Нет, конечно. Те, кто так называет спортсменов, не видят ничего дальше своего носа. Есть хорошая фраза – где не гнётся, там ломается. Политика и дипломатия – тонкая работа, где нужно быть очень расчётливым и изворотливым. Те же норвежцы что говорили про наш нейтральный статус: «Чего мы добились? Все и так знают, что они русские». Не нужно обращать внимания на слова псевдопатриотов. Спортсмены даже в нейтральном статусе завоёвывают медали для своей страны вне зависимости от того, какой флаг поднимается и какой гимн играет.

– А как вы относитесь к тем спортсменам, которые меняют гражданство? Вы их поймёте?

– Люди получают паспорт другой страны. Если это не предательство, то это измена Родине. Никогда я их не понимал и не пойму. Это люди – круглые сироты, без отца, без матери и без Родины. Да и кто их ждёт с распростёртыми объятиями в другой стране? Многим ведь отказывают. А они уже подали документы, то есть ввели себя в определённый статус. Здесь они тоже никому уже не нужны. Так что нужно думать хорошенько, прежде чем какие-то поступки совершать.